На подзарядку – 19 минут: из Самары в Южный город снова поедет электробус

Уже с нового года электробус снова выйдет на маршрут до Южного города. Фото: соцсети

С января 2023 электробус снова пойдет из Самары в Южный город. Он отправится по маршруту «Губернский рынок» - «Южный город» уже в первые дни нового года. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщил руководитель Трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов.

Выкупили за 48 миллионов

- Машину нужно поставить на учет в ГИБДД и совершить еще ряд формальностей. Думаю, что это займет несколько дней, и электробус выйдет в рейс уже после праздников, - рассказал руководитель трамвайно-троллейбусного управления.

Электробус БКМ E420 Vitovt Electro ярко-желтого цвета, уже запомнившийся самарцам, был произведен на белорусском предприятии «Белкоммунмаш» в 2018 году. Затем он проходил испытания в Ташкенте, а с 2020 года тестировался в Самаре. Специально для него был организован маршрут «Губернский рынок» - «Южный город», а на улице Агибалова и Николаевском проспекте установлены зарядные станции.

Срок тестирования неоднократно продлевался, а с 1 мая 2021 года машина стояла на территории троллейбусного депо на улице Чкалова без работы. И вот в декабре 2022 года, согласно данным сайта госзакупок, электробус и две зарядные станции приобретены в собственность ТТУ за общую сумму 48,9 млн рублей.

Любопытно, что, по сведениям портала «Транспорт в России», на «Белкоммунмаше» произведено всего 4 электробуса модели Е420. Один до сих пор остается на предприятии, еще два используются в качестве служебного транспорта в белорусском Жодино. Таким образом, самарский экземпляр — единственный, который будет использоваться по прямому назначению.

Добавят на маршрут

Расписание движения электробуса будет уточняться. Стоит иметь в виду, что этому виду транспорта для подзарядки требуется 19 минут на конечной станции.

- У нас сейчас по маршруту 108 курсируют 4 автобуса «НефАЗ». Думаю, что будет правильно добавить электробус на этот маршрут в качестве пятой машины и сократить интервалы движения. Подготовлю новый вариант расписания и с соответствующим предложением обращусь в вышестоящие инстанции, департамент транспорта. Думаю, меня в этом поддержат, - пояснил корреспонденту «КП-Самара» директор самарского ТТУ Михаил Ефремов.

Ранее сообщалось, что в 2023 году парк самарского ТТУ пополнят 12 новых трамвайных вагонов белорусского производства. «КП-Самара» рассказывала, чем новые трамваи будут отличаться от своих соотечественников, уже курсирующих на городских маршрутах.