Выбирали горожане и эксперты: в Самаре назвали лучших застройщиков и объекты недвижимости

В Самаре вручили премии RS-AWARDS-2021. Фото: Ангелина Хазова

В Самаре подвели итоги четвертой премии RS-AWARDS-2021. Вручение главной награды региона в области недвижимости и девелопмента от журнала «Строительство. Недвижимость. Rent&Sale» состоялось 22 декабря 2022 года на территории Арт-пространства «Станкозавод». Рассказываем, как прошло награждение, кто из застройщиков был удостоен награды и какие объекты были признаны лучшими.

«Люди прониклись идеей»

Премию RS-AWARDS в Самаре вручают уже четвертый год подряд, и за это время золотые статуэтки стали показателем качества проекта – получить их мечтает каждый самарский застройщик. В этом году экспертное жюри выбирало лучших из лучших в 13 номинациях. Параллельно шло и еще одно голосование – народное, там можно было проголосовать за участников в 15 номинациях. С июня по декабрь горожане могли отдать свой голос за те объекты и проекты, которые считали самыми достойными. И самарцы активно этим правом пользовались - в народном голосовании приняли участие более трех тысяч человек.

- Активность народного голосования нас очень порадовала, - признался организатор конкурса, главный редактор журнала «Строительство. Недвижимость. Rent&Sale» Олег Никитенко. – Несмотря на то, что голосование требовало времени, самарцы не ленились изучать информацию и отдавать свой голос осмысленно. Это говорит о том, что люди прониклись идеей, поняли, что надо поощрять и отмечать то, что их окружает в надежде на то, что участники рынка подхватят эти идеи и они будут реализованы и в других проектах. А это и есть главная задача нашей премии.

Премию вручают четвертый год подряд. Фото: Ангелина Хазова

Высокая конкуренция и жаркие споры

Не менее серьезную работу провели и члены экспертного жюри. Жаркие дискуссии кипели вплоть до последнего дня, а экспертам пришлось провести несколько встреч, чтобы выбрать лучших из лучших.

- Спорили долго, много, каждый стоял на своем, - отметил Олег Никитенко. – И это, конечно радует – люди понимают ценность экспертности, аргументируют свою точку зрения, вырабатывают критерии, по которым правильно оценивать конкурсантов. Каждый раз мы переосмысливаем номинации, добавляем, делим их, и я надеюсь, что такая работа жюри даст импульс в поиске правильной структуры рынка недвижимости.

Экспертное жюри выбирало лучших в 13 номинациях. Фото: Ангелина Хазова

Сами члены жюри признаются: выбрать победителей было непросто.

- Выбирать было сложно, особенно среди новостроек бизнес-класса – там много по-настоящему классных проектов, - отметила член жюри Диана Кирпичникова. - Сложно было договариваться между собой, определять единые критерии - для кого-то первостепенной была локация, для кого-то архитектура. Лично меня поразило высокое качество проекта в Южном городе.

В жюри отметили и высокую конкуренцию.

- В этом году конкуренция очень высока, я не припомню историю, чтобы у нас в некоторых номинациях побеждали с перевесом в один голос, - отметил член жури Алексей Кокин. – А значит, конкурсанты становятся все более профессиональными. Меня поразили проекты в Тольятти - качественное жилье, достойное ландшафтные решения. Это то, к чему можно смело стремиться и в Самаре.

Проголосовать за своих кандидатов в 15 номинациях могли и простые самарцы. Фото: Ангелина Хазова

«Новые пространства меняют город»

В этом году номинации выделяли в трех направлениях – «Живу», «Работаю» и «Отдыхаю». Впервые отдельно оценивали проекты благоустройства. Серьезное внимание уделили и проектам редевелопмента.

- Старт популярности проектов редевелопмента в Самаре дали первый «Волгафест» и чемпионат мира по футболу, - отметил генеральный директор консалтинговой компании REC Никита Петухов. – Сейчас таких пространств все больше, и своим появлением они меняют город, привлекают стрит-ритейл, заставляют преображаться окружающую среду.

Победителем в народном голосовании номинации «Золотой стандарт» был признан жилой комплекс на ул. Ленинградской, 68 (Тольятти). А вот эксперты отдали пальму первенства ЖК «Амград» на Южном шоссе, 7А (Куйбышевский р-н). В номинации «Точка роста» и горожане, и эксперты были единодушны и отдали место победителя жилому району Южный город. В номинации «Красиво жить» самарцы отдали свои голоса ЖК «Преображенский Двор» на ул. Водников, 33, а эксперты - ЖК «Парус» на ул. Мусоргского/ Кузбасской.

В номинации «Свой дом» эксперты признали лучшим ЖК «Ривьера» в пос. Приморский Ставропольского района, а жители проголосовали за коттеджный поселок Family Park в Красноярском районе.

Лучшим «Пространством для бизнеса» народное голосование выбрало коворкинг NAMES, а экспертное - коворкинг Profit Rooms.

Вручение главной награды региона в области недвижимости и девелопмента от журнала «Строительство. Недвижимость. Rent&Sale» состоялось 22 декабря 2022 года на территории Арт-пространства «Станкозавод». Фото: Ангелина Хазова

«Помогает делать свои проекты лучше»

Народную премию «Каска года» получил ООО «Самаратрансстрой» за проект моста через реку Сок, а эксперты отдали голоса за «ПНК Девелопмент»/ PNK group и их проект логистического комплекса OZON. Премию «Золотой кирпич» получили завод «Строммашина» (народное голосование) и «Фабрика красок» (эксперты).

Девелопер, основатель девелоперской компании АССЕТ Сергей Евсеев отметил важность проведения конкурса.

- RS AWARDS объединяет большое количество девелоперов и экспертов, причем экспертов не регионального, а уже федерального уровня, - подчеркнул Сергей Евсеев. – Он помогает нам в том числе делать свои проекты лучше, сделать акцент не просто на комфорт, а на сервисы, обслуживание. Например, в нашем коттеджном поселке появилось собственное мобильное приложение.

В номинации «Спорт для всех» самарцы отдали предпочтение ФОК ТГУ Бассейн «Чайка» (Тольятти), а эксперты - СКК «Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого». «Лучшим проектом благоустройства» по мнению горожан стала вертолетная площадка в пос. Управленческий, а эксперты отдали предпочтение Скверу Памяти Борцам революции и «Саду баланса» на ул. Ново-Садовой/ Луначарского.

«Меняет сознание застройщиков и потребителей»

В номинации «Праздник каждый день» победил проект «Общее решение» у Самарской ГРЭС в рамках фестиваля «ВолгаФест-2021» (народное голосование) и Новогодняя ярмарка на пл. Куйбышева: кафе «У Палыча» и ярмарка на 12 домиков (эксперты).

Член генерального совета «Деловой России» Алексей Долматов уверен, что конкурс формирует городскую культуру, представления в том, каким должен быть город через десятки лет.

- Конкурс меняет сознание не только застройщиков, но и потребителей. Это то, чего нам всем в Самаре сейчас не хватает. Мы думаем над привлечение архитектурного сообщества для отдельной проработки этого вопроса, - отметил он.

Порой народное голосование и эксперты были единодушны. Так, в обеих номинации «Зеленый оазис» победил кемпинг «Лиман» на Федоровских лугах, «Лучшим объектом развлекательной инфраструктуры» и по мнению народного голосования, и по мнению экспертов, был признан Самарский театр кукол, а «Лучшим проектом редевелопмента» стал термальный комплекс «Волжские термы» (Новокуйбышевск).

В двух номинациях проводилось только народное голосование. В категории «Шопинг, хлеб и зрелища» лучшим стал ТРК «Космопорт», а «Народная ипотека» - «Россельхозбанк»