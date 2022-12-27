Дешевле и легче аналогов: в Самарской области разработали уникальный протез стопы

Протез изготавливают на 3D-принтере из облегченного титанового сплава / Фото: Жигулевская долина

В Самарской области создали новый уникальный протез стопы. Во-первых, он сделан из отечественных материалов, во-вторых, дешевле аналогов и в-третьих, оснащен киберкожей. Автор разработки – компания «Медитроника», которая является резидентом технопарка «Жигулевская долина» и участником проекта «Сколково».

Ранее предприятие использовало для создания протезов зарубежные материалы. К примеру, пружины для стопы закупало у немецкого производителя. Теперь компания наладила самостоятельное производство этой детали и изготавливает протезы из российского титана.

Отличие протезов «Медитроники» от аналогов – их создают на 3D-принтере. Благодаря этому стоимость удается снизить стоимость как минимум в пять раз. Также сотрудники компании вместе с экспертом из ВНИИТС разработали облегченный титановый сплав. Это позволило снизить вес протеза с 1200 до 800 граммов.

Чардж стопы делают из киберкожи, которая по тактильным ощущениям близка к человеческой / Фото: Жигулевская долина

Кроме того, резидент «Жигулевской долины» создал уникальный микрополимерный сплав для чарджа стопы (калоши) – киберкожу. Этот материал по тактильным ощущениям максимально приближен к человеческой. Также среди свойств киберкожи – пластичность, оптимальная упругость и износостойкость.

В настоящее время компания может выпускать по 20 протезов в месяц. В дальнейшем она планирует расширить производство, что позволит увеличить объемы выпуска до 40 единиц продукции. Разработчики отмечают, что цель их проекта – помочь людям с ОВЗ вернуться в социум и не испытывать неудобство при использовании протезов.

В 2022 году «Медитроника» бесплатно предоставила 8 новых стоп людям из различных регионов России. Компания планирует таким образом получить обратную связь – узнать, насколько комфортна ее разработка. Добавим, сейчас предприятие активно развивается с помощью региональных и федеральных инструментов поддержки.

— В Самарской области создана вся необходимая инфраструктура поддержки инновационного бизнеса, для роста и развития стартап-проектов. Мы готовы содействовать им на всех этапах – от идеи до выхода на рынок, — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.