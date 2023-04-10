Ворвались в цех и начали палить: банда жестоко расправилась со столярами из-за 23 тысяч рублей

Оставшуюся часть срока главарь банды проведет в колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 февраля 2007 года банда вооруженных людей ворвалась в столярный цех в поселке Чкалова в Самаре. Бандиты открыли огонь по работникам цеха из автомата. Двое погибли на месте, двое под градом пуль успели убежать и даже переплыли реку, уходя от нападавших.

Позже выяснится, что поводом для нападения стали 23 тысячи рублей. Правоохранители найдут банду, поймают главаря – местного предпринимателя Владимира Салдаева – и упекут всех за решетку. Спустя 16 лет после громкого преступления Салдаев попросит выпустить его на свободу, заменив оставшуюся часть срока на принудительные работы.

Сколотил банду, чтобы расплатиться с долгами

Владимир Салдаев сколотил банду в ноябре 2006 года. Предпринимателю срочно нужны были деньги – он погряз в долгах и не мог расплатиться с кредиторами. Подельниками стали два уроженца Ульяновской области, у обоих уже были проблемы с законом до этого. Как, кстати, и у Салдаева.

Нападение на цех в Чкалове было спланированным. Бандиты знали, что у хозяина цеха Николая Дьяченкова были деньги: тот должен был заплатить подрядчикам за ремонт цеха. При этом Салдаев знал людей, которых собирался убить, цех предпринимателя был на одной улице со столярным цехом.

Вечером 10 февраля преступники ворвались в помещение и открыли огонь. Дьяченков и один из его сотрудников погибли.

В полицию позвонили двое выживших, позже они и помогут раскрыть убийц.

Просился на свободу за хорошее поведение

После нападения преступники уехали в Димитровград, хотели залечь на дно. При этом нападение на столярный цех должно было стать не единственным: бандиты планировали еще три такие вылазки, однако силовики нашли преступников раньше.

Банду Салдаева отыскали по горячим следам. Через два года после бойни – в марте 2008 года – преступникам вынесли приговор. Их признали виновными в разбое, убийстве двух или более лиц, которое совершено по предварительному сговору, и незаконном обороте оружия. Главаря банды Владимира Салдаева посадили в колонию строгого режима на 21 год, его сообщников отправили в места не столь отдаленные на 28 и 19 лет.

30 марта 2022 года Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Владимира Салдаева, в которой он просил заменить оставшуюся часть срока принудительными работами. Ходатайство поддержало начальство колонии, где сидит Салдаев, сославшись на то, что мужчина вел себя хорошо и с 2019 года порядков исправительного учреждения не нарушал.

Впрочем, суд это не убедило. Служители Фемиды решили, что Салдаев будет отбывать оставшийся срок в колонии.