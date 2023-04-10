Шапки для яиц и венки из вербы: что и почем можно купить на Пасху в Самаре

Рассказываем и показываем, что можно купить на Пасху в Самаре Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В грядущее воскресенье православный народ будет отмечать светлый праздник Пасхи. Многие хозяюшки уже навели дома генеральную уборку и теперь устраивают вечерние квесты по магазинам в поисках праздничного атрибута, а кто-то решил оставить эту задачу на конец недели. Журналисты «Комсомолки» решили упростить задачу всем самарцам и пройтись по ближним к дому магазинам. Рассказываем, где найти пасхальные украшения и яйца. На десерт — подборка предложений с Авито.

ДЕКОР

Честно говоря, прочувствовать атмосферу предстоящего праздника в популярных сетевых магазинах не получилось. Полки с пасхальным декором и украшениями для яиц выглядят, мягко говоря, скудновато. Ну, например, в «Магните» можно отыскать всего три цвета пищевого красителя (желтый, красный и синий) и один вариант пасхального набора для украшения яиц. Цена шокировала, придется отдать 139 рублей за один пакетик с краской. Дешевле, конечно, отдать предпочтение целому набору за 99 рублей. Остальное место на стеллаже заняли специи, смеси для готовки и кондитерские полуфабрикаты.

Вот, что можно найти в «Магните» для праздника Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В «Пятерочке» ситуация порадовала больше. Правда, секцию с пасхальными атрибутами удалось отыскать в невзрачном месте. Полки стеллажа были заполнены наклейками за 29 рублей, пищевыми красителями и наборами для творчества от 49 до 99 рублей. Однако на наш взгляд, коллекция сильно походила на прошлогоднюю, поэтому попробовать что-то новенькое не получится. Из декора можно приобрести кухонные полотенца, пластиковую тарелку для яиц и цыплят на палочке. Проще говоря, не получилось найти ничего необычного.

Стеллаж с пасхальными атрибутами в «Пятерочке» Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Последней точкой в поисках декора для Пасхи стал «Фикс прайс». Не секрет, что именно здесь можно найти интересные вещи для интерьера по низкой цене. Решили проверить, а работает ли этот принцип на воскресный праздник. Определенно да! Помимо привычных наборов, полки заполнены необычным декором. Например, разноцветными пасхальными яйцами в корзинке. Наверняка для самых ленивых. А что? Хороший вариант. Делать ничего не придется, а главный атрибут праздник будет радовать глаз. В «Фикс прайс» есть и декоративные веточки вербы, украшенные цыплятами, яйцами и цветами из фетра. Любители готовки найдут здесь многоразовые формы для кулича и Пасхи, цветную посыпку и топперы. Еще один интересный экземпляр — пасхальные формочки для печенья всего за 72 рубля. Кстати, любая из позиций обойдется вам менее 100 рублей.

ЯЙЦА И КУЛИЧИ

Судя по ситуации в магазинах, про Пасху еще мало кто вспомнил. Скорее всего, покупать яйца и куличи начнут за пару дней до праздника. Так, в «Магните» мы вообще не обнаружили ни одного кулича. В «Пятерочке» небольшую полочку ответили под мини-куличики, стоимость которых — 55 рублей. В «Фикс прайсе» можно купить большой кулич с цукатами за 100 рублей. Пока обстановка такая.

Ассортимент для Пасхи в магазине «Фикс прайс» оказался самым широким Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Яиц, к счастью, хватает. Полки заполнены, выбор производителей большой. Цены разные.

-Не могу сказать, что цена на яйца как-то изменилась. Я бы повышение заметила, расклеиваю же ценники, - поделилась с журналистом «КП-Самара» продавец-консультант точки сетевого магазина.

В «Пятерочке» десяток самых дешевых яиц обойдется в 72 рубля («Красная цена»). А самая дорогая коробка куриных яиц стоит 104 рубля («Село зеленое»). В «Магните» выбора в разы больше, но и продукты дороже. То же самое «Село зеленое» здесь, например, продается за 116 рублей.

ШАПОЧКИ ДЛЯ ЯИЦ И ВЕНКИ ИЗ ВЕРБЫ

Если вы хотите найти действительно что-то необычное для декора вашего стола на Пасху, то смело заглядывайте на самарский сайт объявлений Авито. Чего здесь только не найдешь. Например, Ангелина предлагает удивить семью и гостей чудо-яйцами. Вязанными. Одно яйцо девушка оценила в 120 рублей. Стоит, как целая пачка настоящих яиц, между прочим.

Одно вязаное яйцо стоит, как десяток настоящих яиц Фото: Авито.

-Красиво, эстетично, необычно. Подходят как для декора дома, так и в подарок, - пишет продавец.

А вот Светлана за экологичное потребление. Ее вязаная курочка не будет собирать пыль на полке после праздника, а пригодится для хранения мелочей.

Вязаная курочка вмещает 3-4 яйца или приличную горсть конфет Фото: Авито.

-Корзинка связана вручную из натурального материала-джута, вмещает 4-5 средних куриных яиц или несколько пригоршней конфет.

Самарские продавцы предлагают украсить дом венком из вербы Фото: Авито.

А вот Ксения решила преобразовать простой букет из вербы в стильный венок. Выглядит, конечно, здорово, но практично ли? Верба засохнет, перепелиные яйца испортятся… За сие произведение продавец требует 1500 рублей.

Самое непонятное и оригинальное решение, которое удалось найти на сайте объявлений — шапочки для яиц.

В Самаре продают набор шапочек для яиц Фото: Авито.

-Вязаные шапочки на пасхальные яйца станут прекрасным украшением для вашей пасхальной композиции. Яркие шапочки понравятся детками и даже после Пасхи, завтрак с ними может превратиться в забавную игру, - объясняет автор.

Кухня и нервы хозяйки целее будут. Никаких разлитых красок и пятен. За пять шапочек Олеся просит всего 200 руб.