Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 апреля 2023 15:06

В Новокуйбышевске нефтепереработчики присоединились ко Дню здоровья

Оздоровительные мероприятия прошли на нефтеперерабатывающем заводе
Жанна ШАТАЛИНА
Обеденный перерыв заводчане посвятили спортивной разминке. Фото Алёны Егоровой

Обеденный перерыв заводчане посвятили спортивной разминке. Фото Алёны Егоровой

Здоровье - одна из главных ценностей человека, и чтобы об этом не забывать, во всем мире 7 апреля отмечается День здоровья. Это важный праздник для каждого, кто заботится о своем благополучии, теле и крепком духе.

Необычная разминка

За здоровый образ жизни, который влияет на ее качество и продолжительность, борются не только общественные организации и государство, но и предприятия.

Жизнь и здоровье сотрудников - приоритет дочерних обществ НК «Роснефть», которые развивают культуру здорового образа жизни и всесторонне поддерживают спорт.

Одно из таких - Новокуйбышевский НПЗ. В этом году он подошел к организации праздника с особенным энтузиазмом, устроив в обеденный перерыв на центральной площади завода занятие йогой для всех желающих. Десятки заводчан под руководством опытного тренера осваивали азы индийских практик. Среди желающих укрепить мышцы и дух был начальник отдела развития персонала Александр Обрезков.

- Я работаю с молодежью, а молодые специалисты - за здоровый образ жизни. Эмоции только положительные от мероприятия. Сам я очень люблю бег и лыжи. Наше предприятие развивает традиции спорта и здоровья, а тысячи заводчан вместе с членами семей с удовольствием поддерживают эти идеи, - поделился впечатлениями Александр.

Витаминный заряд

Спортивная разминка стала кульминацией мероприятий, подготовленных для сотрудников НК НПЗ. С утра их на проходной встречали апельсинами, а в столовой угощали витаминными соками и овощными перекусами.

- Сегодня нам устроили настоящий праздник, все так ярко, живо, вкусно. Такие мероприятия разбавляют рутину и напоминают нам о важности здоровья, а также вдохновляют на правильный образ жизни, - говорит старший лаборант химического анализа Анастасия Морозова.

Семья Анастасии - спортивная, сама Настя 12 лет занимается танцами, а муж увлекается смешанными единоборствами.

На заводе не забывают и о тех, кто отдал предприятию много лет своей жизни. Постоянными участниками всех заводских мероприятий являются ветераны НК НПЗ.

- Мы благодарны нашему заводу за то, что никогда не обделены вниманием, что не остаемся в стороне. В мероприятии, посвященном Дню здоровья, с удовольствием приняли участие, так как здоровье и правильный образ жизни - это то, к чему мы все должны стремиться. И я рада, что наше предприятие уделяет этому большое внимание, - говорит член Совета ветеранов предприятия Татьяна Дик.

Приоритет - здоровью

День здоровья для новокуйбышевского завода - не случайный праздник. Практически с основания он имеет давние спортивные традиции. Одна из них - корпоративная спартакиада между подразделениями, в которой ежегодно принимают участие более 1000 работников в 15 видах спорта. На предприятии работают 32 спортивные секции и оздоровительные группы. В зимнее время на базе заводского детского оздоровительного лагеря имени Гагарина работает лыжная база.

А семейные спортивные праздники проходят при полном аншлаге, так как в них любят принимать участие не только сами заводчане, но и члены их семей, ветераны и горожане.

Все большие обороты каждый год набирает движение ГТО. В 2022 году 150 работников и члены их семей в рамках заводского фестиваля приняли участие в сдаче норм ГТО, выполнив необходимые нормативы для знаков отличия. Помимо этого команда предприятия является неоднократным победителем регионального фестиваля ГТО.

Особой любовью заводчан пользуется беговой клуб, который в прошлом году собрал 200 сотрудников и членов их семей на регулярных тренировках. Как итог - спортсмены приняли участие в 12 любительских забегах в Самарской области, Москве и Башкортостане, поднимаясь на различные ступени пьедестала почета.

Такая большая работа, направленная на здоровый образ жизни, не могла остаться без внимания, и в феврале 2023 года Новокуйбышевский НПЗ стал обладателем Гран-при Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

КАРТИНА ДНЯ