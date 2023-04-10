В Новокуйбышевске нефтепереработчики присоединились ко Дню здоровья

Обеденный перерыв заводчане посвятили спортивной разминке. Фото Алёны Егоровой

Здоровье - одна из главных ценностей человека, и чтобы об этом не забывать, во всем мире 7 апреля отмечается День здоровья. Это важный праздник для каждого, кто заботится о своем благополучии, теле и крепком духе.

Необычная разминка

За здоровый образ жизни, который влияет на ее качество и продолжительность, борются не только общественные организации и государство, но и предприятия.

Жизнь и здоровье сотрудников - приоритет дочерних обществ НК «Роснефть», которые развивают культуру здорового образа жизни и всесторонне поддерживают спорт.

Одно из таких - Новокуйбышевский НПЗ. В этом году он подошел к организации праздника с особенным энтузиазмом, устроив в обеденный перерыв на центральной площади завода занятие йогой для всех желающих. Десятки заводчан под руководством опытного тренера осваивали азы индийских практик. Среди желающих укрепить мышцы и дух был начальник отдела развития персонала Александр Обрезков.

- Я работаю с молодежью, а молодые специалисты - за здоровый образ жизни. Эмоции только положительные от мероприятия. Сам я очень люблю бег и лыжи. Наше предприятие развивает традиции спорта и здоровья, а тысячи заводчан вместе с членами семей с удовольствием поддерживают эти идеи, - поделился впечатлениями Александр.

Витаминный заряд

Спортивная разминка стала кульминацией мероприятий, подготовленных для сотрудников НК НПЗ. С утра их на проходной встречали апельсинами, а в столовой угощали витаминными соками и овощными перекусами.

- Сегодня нам устроили настоящий праздник, все так ярко, живо, вкусно. Такие мероприятия разбавляют рутину и напоминают нам о важности здоровья, а также вдохновляют на правильный образ жизни, - говорит старший лаборант химического анализа Анастасия Морозова.

Семья Анастасии - спортивная, сама Настя 12 лет занимается танцами, а муж увлекается смешанными единоборствами.

На заводе не забывают и о тех, кто отдал предприятию много лет своей жизни. Постоянными участниками всех заводских мероприятий являются ветераны НК НПЗ.

- Мы благодарны нашему заводу за то, что никогда не обделены вниманием, что не остаемся в стороне. В мероприятии, посвященном Дню здоровья, с удовольствием приняли участие, так как здоровье и правильный образ жизни - это то, к чему мы все должны стремиться. И я рада, что наше предприятие уделяет этому большое внимание, - говорит член Совета ветеранов предприятия Татьяна Дик.

Приоритет - здоровью

День здоровья для новокуйбышевского завода - не случайный праздник. Практически с основания он имеет давние спортивные традиции. Одна из них - корпоративная спартакиада между подразделениями, в которой ежегодно принимают участие более 1000 работников в 15 видах спорта. На предприятии работают 32 спортивные секции и оздоровительные группы. В зимнее время на базе заводского детского оздоровительного лагеря имени Гагарина работает лыжная база.

А семейные спортивные праздники проходят при полном аншлаге, так как в них любят принимать участие не только сами заводчане, но и члены их семей, ветераны и горожане.

Все большие обороты каждый год набирает движение ГТО. В 2022 году 150 работников и члены их семей в рамках заводского фестиваля приняли участие в сдаче норм ГТО, выполнив необходимые нормативы для знаков отличия. Помимо этого команда предприятия является неоднократным победителем регионального фестиваля ГТО.

Особой любовью заводчан пользуется беговой клуб, который в прошлом году собрал 200 сотрудников и членов их семей на регулярных тренировках. Как итог - спортсмены приняли участие в 12 любительских забегах в Самарской области, Москве и Башкортостане, поднимаясь на различные ступени пьедестала почета.

Такая большая работа, направленная на здоровый образ жизни, не могла остаться без внимания, и в феврале 2023 года Новокуйбышевский НПЗ стал обладателем Гран-при Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».