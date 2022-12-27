Шампанское и неврастения: как новогодняя елка в Самаре стала светским праздником

Новый год с елкой в Самаре начали отмечать в середине 19 века Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на то, что обычай встречать Новый год, украшая хвойные деревья, был введен на Руси еще Петром Первым, провинция довольно долго придерживалась прежних устоев. Традиция наряжать на новогодние праздники елку, устраивать балы и приемы, дарить детям подарки считалась немецкой. Краеведы рассказали, когда в Самаре впервые стали отмечать Новый год с елкой.

«Ввел новые традиции для дворянства»

Традицию отмечать Новый год с елкой в Самаре ввел в обиход этнический немец - пусть и родившийся в Петербурге и всю жизнь проживший в России. Речь о Константине Карловиче Гроте, назначенном самарским губернатором в 1853 году.

- Благодаря Константину Гроту в Самаре появились библиотека, филармония, уличное освещение, телеграф, сберкасса, кумысолечебница и многое другое. Он был очень порядочным и неподкупным человеком, искоренил в губернии коррупцию. Он же ввел и новые традиции для дворянства, - рассказывает главный библиограф Самарской областной научной библиотеки Александр Завальный.

Новогодние традиции в Самаре заложил губернатор Константин Грот

Несколько новых традиций касались как раз празднования Нового года. Так, для встречи нового 1854 года Грот, несколько месяцев назад заступивший на пост губернатора, пригласил к себе семьи дворян и высших чиновников. Возможно, именно тогда зародилась традиция в новогоднюю полночь выпивать бокал шипучего напитка и загадывать желания.

- Пробило 12 часов. Радушный хозяин приказал подавать гостям шампанское; все поздравляли его превосходительство с Новым годом, чокались взаимно бокалами, поздравляли друг друга с Новым годом, с новым счастьем, - так описывает встречу 1854 года один из участников приема у Константина Грота.

Вместо подношений губернатору – пожертвование в приют

При этом Грот решил отменить традицию рождественско-новогодних «визитов вежливости» к главному лицу губернии. Вместо подношений губернатору он предложил состоятельным самарцам делать пожертвования в пользу Алексеевского детского приюта. Фамилии тех, кто делал пожертвования, публиковались в «Самарских губернских ведомостях».

По свидетельствам современников, это нововведение самарская «знать» приняла с большой охотой.

- И время таким образом экономилось, и пожертвования не обязательно было делать большими, и почетная публикация в газете. Да и просто многие с удовольствием были готовы сделать доброе дело вместо формальности, - поясняет краевед Александр Завальный.

«Ждут подарки, а потом друг другу завидуют»

И все же идея устраивать новогодние торжества с елкой воспринималась в то время как чуждая, немецкая традиция. Священнослужители сокрушались, что нововведения затушевывают истинный, религиозный смысл праздника, главный акцент которого — Рождество Христово.

- К сожалению, наша русская елка, перенесенная к нам из-за границы, сохранила только мишуру и блеск, а утратила смысл и значение своего прототипа, - писал один из авторов «Самарских епархиальных ведомостей».

Превращение рождественской елки в новогоднюю, по мнению священника, стало причиной психического нездоровья у детей.

- Получив характер развлечения, допускаемого на протяжении почти двух недель, она сделалась положительно вредной в отношении физическом и, безусловно, нездоровой в отношении моральном. Сколько томительных волнений переживают дети, ожидая елки иногда с дорогими и непрактичными подарками, капризничают, раздражаются; а потом друг другу завидуют, сердятся и т.д. Не есть ли это искусственное развитие той неврастении, на которую в наше время стали постоянно жаловаться?! - переживает автор заметки.

Тем не менее «немецкие» новогодние традиции прижились в России и, несмотря на несколько попыток отменить их в XX веке по разным поводам, оказались сильнее и воспринимаются как исконные по сей день.

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