Единорог, каникулы и переработка отходов: Сбер выпустил новогоднюю экологическую сказку для детей

Экологические сказки станут хорошим пдоарком для семей, где детей учат беречь природу

Команда Сбербанка из Самары создала проект экологических сказок «Увлекательные каникулы Маши и Яши». Необычную книгу о важном презентовали перед Новым годом – она станет отличным подарком для всех семей, в которых родители учат детей ответственно относиться к окружающей природе и беречь планету.

Книга о настоящих ценностях

Сюжет сказки на первый взгляд незатейлив, но полон смысла и сразу же увлекает маленьких читателей. Близнецы Маша и Яша приезжают на каникулы в гости к бабушке. Сначала все идет как обычно, но все меняется, когда они встречают там малыша-единорога по имени Умитрель. Новый волшебный друг рассказывает ребятишкам удивительные вещи: откуда появляется электричество и зачем его нужно экономить, как устроена живая природа и какова роль насекомых и птиц. А еще – зачем необходимо сдавать на переработку свои отходы, как бороться с загрязнением рек и во что можно превратить самый обычный мусор. Ненавязчиво и постепенно маленькие читатели приходят к мысли о том, как важно осознанно относиться к потреблению. И понимают, что беречь природу может каждый, даже если ты пока – всего-навсего обычный школьник.

- Эта книга — о тех ценностях, которые, мы уверены, важны для каждого, и о которых важно знать с самого детства, - отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко. - Уважение к природе, забота о близких, желание учиться новому — все эти ценности разделяет и Сбер. Мы очень бережно относимся к экологии и всему живому в своей работе. Мы регулярно делимся практиками с другими компаниями и жителями регионов.

Александр Анащенко отметил, что экосказки, которые выпустила самарская команда Сбера, помогут маленьким читателям освоить полезные привычки, научиться заботиться как об окружающей среде, так и о других людях.

«Оберегая природу сейчас, я знаю, что у меня будет будущее»

Иллюстрации к книге подготовили юные подопечные благотворительного фонда «Источник Веры». Фонд поддерживает семьи, где воспитываются детки с особенностями здоровья, в том числе с ДЦП. Работа над книгой стала для ребят прекрасной возможностью получить уникальный опыт и проявить свои творческие способности. В подписи к каждой иллюстрации указано имя ее автора – так читатели могут узнать, кто работал над книгой.

- Мы искренне благодарим руководителей этого замечательного проекта, в котором нам посчастливилось участвовать, - отметила президент фонда «Источник Веры» Вера Виноградова. – Вместе с героями сказки каждый ребенок и его мама прожили несколько счастливых дней. Мы очень рады, что Сбербанк уделяет большое внимание защите природы и что вместе мы смогли создать такую чудесную книгу!

Юные иллюстраторы тоже поделились впечатлениями от работы над книгой.

- Оберегая природу сейчас, я знаю, что у меня будет будущее, - уверен иллюстратор Кирилл Жестков.

Книгу можно скачать совершенно бесплатно. Она доступна в электронном и аудиоформатах на социальном сервисе «Сберегаем Вместе». В создании аудиоверсии книги принимали участие педагоги кафедры актерского искусства и сценической речи и студентов театрального факультета Самарского государственного института культуры.

Сбер планомерно следует ESG-стратегии. Компания активно вовлекает в практики ответственного потребления и заботы об окружающей среде не только своих сотрудников, но и все население страны. Специально для тех, кто неравнодушен к заботе об окружающей среде и решению социальных задач, создана платформа «Сберегаем Вместе». Здесь собраны актуальные продукты, рекомендации и инструменты для решения задач, важных для каждого.