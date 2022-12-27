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Общество27 декабря 2022 11:45

Единорог, каникулы и переработка отходов: Сбер выпустил новогоднюю экологическую сказку для детей

Команда Сбербанка из Самары создала проект экологических сказок «Увлекательные каникулы Маши и Яши»
Лариса СТЕПАНОВА
Экологические сказки станут хорошим пдоарком для семей, где детей учат беречь природу

Экологические сказки станут хорошим пдоарком для семей, где детей учат беречь природу

Команда Сбербанка из Самары создала проект экологических сказок «Увлекательные каникулы Маши и Яши». Необычную книгу о важном презентовали перед Новым годом – она станет отличным подарком для всех семей, в которых родители учат детей ответственно относиться к окружающей природе и беречь планету.

Книга о настоящих ценностях

Сюжет сказки на первый взгляд незатейлив, но полон смысла и сразу же увлекает маленьких читателей. Близнецы Маша и Яша приезжают на каникулы в гости к бабушке. Сначала все идет как обычно, но все меняется, когда они встречают там малыша-единорога по имени Умитрель. Новый волшебный друг рассказывает ребятишкам удивительные вещи: откуда появляется электричество и зачем его нужно экономить, как устроена живая природа и какова роль насекомых и птиц. А еще – зачем необходимо сдавать на переработку свои отходы, как бороться с загрязнением рек и во что можно превратить самый обычный мусор. Ненавязчиво и постепенно маленькие читатели приходят к мысли о том, как важно осознанно относиться к потреблению. И понимают, что беречь природу может каждый, даже если ты пока – всего-навсего обычный школьник.

- Эта книга — о тех ценностях, которые, мы уверены, важны для каждого, и о которых важно знать с самого детства, - отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко. - Уважение к природе, забота о близких, желание учиться новому — все эти ценности разделяет и Сбер. Мы очень бережно относимся к экологии и всему живому в своей работе. Мы регулярно делимся практиками с другими компаниями и жителями регионов.

Александр Анащенко отметил, что экосказки, которые выпустила самарская команда Сбера, помогут маленьким читателям освоить полезные привычки, научиться заботиться как об окружающей среде, так и о других людях.

«Оберегая природу сейчас, я знаю, что у меня будет будущее»

Иллюстрации к книге подготовили юные подопечные благотворительного фонда «Источник Веры». Фонд поддерживает семьи, где воспитываются детки с особенностями здоровья, в том числе с ДЦП. Работа над книгой стала для ребят прекрасной возможностью получить уникальный опыт и проявить свои творческие способности. В подписи к каждой иллюстрации указано имя ее автора – так читатели могут узнать, кто работал над книгой.

- Мы искренне благодарим руководителей этого замечательного проекта, в котором нам посчастливилось участвовать, - отметила президент фонда «Источник Веры» Вера Виноградова. – Вместе с героями сказки каждый ребенок и его мама прожили несколько счастливых дней. Мы очень рады, что Сбербанк уделяет большое внимание защите природы и что вместе мы смогли создать такую чудесную книгу!

Юные иллюстраторы тоже поделились впечатлениями от работы над книгой.

- Оберегая природу сейчас, я знаю, что у меня будет будущее, - уверен иллюстратор Кирилл Жестков.

Книгу можно скачать совершенно бесплатно. Она доступна в электронном и аудиоформатах на социальном сервисе «Сберегаем Вместе». В создании аудиоверсии книги принимали участие педагоги кафедры актерского искусства и сценической речи и студентов театрального факультета Самарского государственного института культуры.

Сбер планомерно следует ESG-стратегии. Компания активно вовлекает в практики ответственного потребления и заботы об окружающей среде не только своих сотрудников, но и все население страны. Специально для тех, кто неравнодушен к заботе об окружающей среде и решению социальных задач, создана платформа «Сберегаем Вместе». Здесь собраны актуальные продукты, рекомендации и инструменты для решения задач, важных для каждого.

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