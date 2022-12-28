«Откажитесь от бананов и разбавьте вино водой»: врач из Самары рассказал, как накрыть ЗОЖ-стол на Новый год

Праздничное меню вполне может быть полезным для здоровья Фото: Сергей КУРОЧКИН

«С Нового года перестану есть сладкое, запишусь на фитнес, займусь здоровьем» — такие обещания хоть раз давал себе каждый. Приступить к реализации своей цели можно не дожидаясь 1 января. Самарский врач, эксперт по гигиене питания, доцент кафедры гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков СамГМУ Михаил Гаврюшин рассказал, как накрыть ЗОЖ-стол на Новый год и составить не только полезное, но и вкусное праздничное меню.

Режим питания нарушать нельзя

Эксперт предупреждает: не надо устраивать 31 декабря разгрузочный день перед застольем. Режим питания должен оставаться неизменным.

- Если вы будете питаться как обычно в течение дня, это гарантирует, что в новогоднюю ночь прием пищи не будет таким обильным, а, следовательно, и калорийным, — говорит Михаил Гаврюшин.

Кроме того, организм привыкает есть примерно в одно и то же время, и если еда долго не поступает, начинают запускаться адаптационные механизмы.

- В следующий прием пищи после большого перерыва организм старается не столько усвоить поступившие вещества и пустить их в нужные процессы, сколько часть этих веществ отложить в организме про запас, — поясняет врач. — Так со временем и возникают избыточная масса тела и ожирение.

На завтрак подойдут белковые продукты — гречневая каша, молочная продукция. Обед должен быть легче, чем обычно.

- На обед нужно есть первое и второе блюдо — то есть, жидкую и твердую пищу, это способствует нормальной перистальтике, — говорит Михаил Гаврюшин. — На первое — нежирный куриный суп, на второе — овощи с мясом курицы или говядины. Чай с десертом лучше отложить на потом — во-первых, лишняя жидкость разбавляет желудочный сок, который выделился под переваривание того объема пищи, что мы съели. В результате активность желудочного сока значительно падает и возникают проблемы с кишечником. Во-вторых, десерт в дополнение к съеденному точно будет лишним.

Полезный «Оливье»

Поклонникам здорового образа жизни вовсе не обязательно отказываться от привычных салатов. Просто нужно немного подкорректировать рецепт. Например, классический салат «Оливье» можно сделать более полезным, если заменить колбасу на отварную курицу или говядину. Вместо маринованных огурцов режьте в салат свежие — в маринованных обычно содержится большое количество соли и уксуса. Соль в больших количествах задерживает выведение жидкости из организма. А уксус раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта, что может привести к различным заболеваниям желудка или обострить уже имеющиеся.

Морковь для Оливье нужно отварить до полуготовности — так в ней сохранится больше витаминов. По той же причине самарский врач советует класть все овощи в уже кипящую, а не холодную воду. Так они будут меньше подвергаться температурному воздействию.

Вместо майонеза можно самостоятельно приготовить полезную заправку: натуральный йогурт без сахара смешать с небольшим количеством оливкового масла и горчицы. Если подобрать правильные пропорции, вкус будет не отличить от привычного майонеза. С таким же соусом можно попробовать приготовить одно из самых калорийных блюд новогоднего стола — «Сельдь под шубой». Постарайтесь вообще во всех салатах заменить майонез на этот соус или сметану.

Без колбасы и шпрот

- Основу полезного стола должны составлять овощи, — говорит Михаил Гаврюшин. — Они способствуют нормальному усвоению пищи, надолго создают чувство насыщения и в результате вы меньше съедите.

Поэтому для новогоднего застолья идеально подойдет Греческий салат. Главное, чтобы сыр в нем был качественным и в небольших количествах. Заправлять обязательно нужно оливковым маслом.

- Греческий салат сам по себе хороший — он содержит «правильные» жиры, сложные углеводы и белок — говорит врач. — Главное соблюдать пропорции, чтобы это был салат с сыром, а не наоборот. Тогда можно и наесться не огромной порцией, и никакой лишней нагрузки на пищеварительную систему не будет.

На закуску вместо бутербродов со шпротами подайте бутерброды со слабосоленой красной рыбой на цельнозерновом хлебе. На тот же хлеб можно положить икру, только без сливочного масла. Тарталетки для ЗОЖ-стола не подойдут, потому что в них много углеводов.

- Пищевой ценности в шпротах минимум, а калорий много, — поясняет Михаил Гаврюшин. — А вот в лососе, форели содержатся полезные Омега-3 жирные кислоты. В икре они тоже есть в небольшом количестве.

Также нужно избегать колбасы, ее можно заменить бужениной домашнего приготовления из нежирных сортов мяса.

То же самое правило действует и с горячим блюдом. Вместо жирной свинины обратите внимание на индейку — она хорошо усваивается, содержит полезные жиры и белок. Также подойдет говядина.

- Оптимальный вариант для новогоднего стола — рыба, — говорит Михаил Гаврюшин. — Ее довольно сложно переесть, и, в отличие от любого другого животного продукта, рыба единственная содержит полезные для человека мононенасыщенные жирные кислоты.

На гарнир подавайте овощи — запеченные, в виде рагу или сырые. Можно также отварить картофель.

«Разбавляйте алкоголь водой»

Самые полезные напитки — это, конечно, вода и зеленый чай без сахара. Но кто будет пить воду за новогодним столом? Поэтому можно выбрать хороший яблочный сок — из-за природной кислотности при производстве в нем используется меньше всего антиокислителей.

Из алкогольных напитков отдайте предпочтение сухому вину или шампанскому, в них меньше всего калорий. Только не забывайте, что при употреблении спиртного повышается аппетит и в итоге вы рискуете съесть больше, чем планировали. На каждый выпитый бокал выпивайте немного воды — это поможет избежать обезвоживания, а значит и головной боли наутро.

- Если пьете алкоголь, то разбавляйте его водой и не мешайте с соками сомнительного состава, — советует Михаил Гаврюшин.

Обойдитесь без бананов

На новогоднем ЗОЖ-столе не место тортам и сладостям, поэтому вместо них поставьте фруктовую тарелку. Но лучше обойтись без бананов — они слишком калорийные. Лучше всего — яблоки, груши, мандарины, немного винограда. Главное правило — всего съедать в меру.

- И побольше активности, — говорит Михаил Гаврюшин. — В идеале после праздничного ужина нужно выйти на улицу, погулять и подвигаться. Тогда все съеденное точно не отложится в жир.

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