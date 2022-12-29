Избавили от многолетних страданий: в Самаре девушке заменили частично оторванную челюсть на титановую

Хирурги провели уникальную операцию 30-летней жительнице Тольятти / Фото: СамГМУ

Челюстно-лицевые хирурги Клиник СамГМУ провели уникальную операцию. Их пациенткой стала 30-летняя жительница Тольятти, у которой была частично оторвана нижняя челюсть. Врачи поставили ей эндопротез, напечатанный на 3D-принтере. Операция с применением подобного имплантата прошла впервые.

Никто не хотел браться за сложный случай

Девушка очень долго ждала этого момента – целых 16 лет. В начале двухтысячных она получила травму, которая привела к перелому основания черепа и частичному отрыву нижней челюсти. Тольяттинка не могла нормально есть. Дефект сказался и на ее внешнем виде.

– Люди на меня смотрят. Я, конечно, к этому привыкла, но все равно неприятно. Хочется полноценно есть, пережевывая пищу, хочется выглядеть эстетично, – рассказывает девушка.

По словам тольяттинки, она обращалась за помощью к разным врачам. Сначала дефект не могли исправить по медицинским показаниям, а потом никто не хотел браться за такой сложный случай.

Тольяттинка не могла избавиться от дефекта долгие 16 лет / Фото: СамГМУ

Удача улыбнулась спустя 16 лет поисков

После долгих лет поисков ей наконец-то улыбнулась удача – девушка узнала, что в Самаре есть подходящий специалист. Избавить жительницу Автограда от многолетних страданий взялся заведующий кафедрой и клиникой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Клиники СамГМУ, профессор Иван Байриков.

- У пациентки посттравматическая деформация нижнего отдела лица. Как правило, когда возникает подобный дефект, в патологический процесс вовлекаются суставы. Они самые сложные по своему строению и функции, - рассказал специалист.

Чтобы помочь пациентке, решили использовать эндопротез, напечатанный на 3D-принтере. Авторы разработки – ученые кафедры челюстно-лицевой хирургии и НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ.

Имплантат изготовлен из титана на основе данных компьютерной томографии пациентки / Фото: СамГМУ

Сделали новую челюсть из титана

Руководитель отдела проектирования биомеханических конструкций НИИ бионики и персонифицированной медицины, профессор Алексей Букатый рассказал, как создавался имплантат. Сначала пациенте сделали компьютерную томографию. На основе полученных данных была построена специальная модель. Эндопротез сделали из титана с помощью аддитивных технологий. Он позволит полностью восстановить исходный контур лица и функции челюсти, а также установить в дальнейшем зубные имплантаты.

При проведении операции медики использовали первую российскую систему хирургической навигации AUTOPLAN, разработанную в СамГМУ. По словам Ивана Байрикова, она помогла правильно установить фрагменты нижней челюсти и сам эндопротез, а также получить первичную стабильность между ними. Он отметил, что все манипуляции были выполнены идеально.

Эндопротез позволит восстановить исходный контур лица девушки / Фото: СамГМУ

По словам врачей, сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Она проведет в стационаре еще две недели. После этого ее выпишут домой – под амбулаторное наблюдение. Через полгода тольяттинке предстоит перенести еще одну операцию – по имплантации зубов. Она необходима, чтобы восстановить жевательную функцию.

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