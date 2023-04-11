Космический корабль на день рождения: как в Самаре появилась единственная в мире настоящая ракета-памятник

Ракета-носитель "Союз" является символом Самары уже 22 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 года назад в Самаре появился один из главных символов города: ракета-носитель «Союз». История ее появления в Самаре в качестве памятника носит отчасти анекдотический характер.

Выше, чем на Байконуре

Высота монумента в Самаре вместе с музейным комплексом — 68 метров. Стоит отметить, что это единственная в мире установленная вертикально настоящая космическая ракета в полную величину. Аналогичный памятник еще в советские времена был установлен в городе Ленинске (ныне — Байконур), где жили сотрудники космодрома Байконур и филиала самарского (тогда — куйбышевского) завода «Прогресс».

Но поскольку Ленинск был закрытым и секретным городом, пассажиры, проезжающие по железной дороге мимо ничем не примечательной станции Тюра-Там, не должны были видеть из окна поезда ничего, что привлекало бы внимание среди унылых пустынных пейзажей вдоль реки Сырдарьи. Потому ракету поставили в наклонное положение и вынули из нее одно звено, так что она короче самарской на три метра.

Служила в Плесецке тренажером

Уникальность ракеты, ныне украшающей проспект Ленина, еще и в том, что она — настоящая и вполне могла бы полететь в космос, но ее использовали на космодроме Плесецк как тренажер для боевых расчетов. С помощью этой ракеты отрабатывались различные стадии запуска — вывоз на площадку, установка на стартовый стол, заправка топливом и т. д.

Стрела, на которой держится ракета, - тоже оригинальная, привезена вместе с «Союзом» из Плесецка.

При этом, хоть ракета и использовалась на военном космодроме, ее «сборка» является гражданской. На это указывает шпиль вверху. Он очень красиво выглядит, но служит не для эстетики, а является частью системы аварийного спасения космонавтов в случае нештатных ситуаций при взлете. У грузовых кораблей такой системы нет, и там наверху просто круглый обтекатель.

«Что тебе подарить? У тебя же все есть»

Как же ракета из Плесецка оказалась в Самаре? Эта история в какой-то степени анекдотична, а по сути вообще невероятна, если понимать контекст времени.

Дело было в 1999 году. «Роскосмос» собрался на очередное заседание, и одним из пунктов его повестки значилась подготовка к 80-летнему юбилею генерального конструктора «ЦСКБ-Прогресс» Дмитрия Ильича Козлова.

- Дмитрий Ильич, у тебя же все есть, что тебе подарить на юбилей? - задал прямой вопрос тогдашний глава «Роскосмоса» Юрий Коптев.

- А вот в Плесецке стоит ракета, она уже выработала ресурс за 15 лет, ее все равно порежут на металл. А она наша, самарская. Отдай ее нам, - ответил Козлов.

- Да не вопрос! Забирай хоть сейчас! - согласился Коптев.

И уже через несколько лет ракету разобрали на составные части, закамуфлировали, погрузили на железнодорожный состав и отправили на завод «Прогресс» в Самару.

- «У тебя все есть» по тем временам — это квартира, машина, дача, стандартный набор, никакой особой роскоши, - отмечает директор музея «Самара Космическая» Елена Кузина. - Но Дмитрий Ильич был человеком масштабных взглядов, патриотом своей Родины и патриотом Самары. Потому он думал не о себе лично и сделал подарок не себе лично, а всему городу и космической отрасли.

К слову, официально ракету оформили как подарок не Козлову на 80-летие, а заводу «Прогресс» на 40-летие, хотя эта дата была во многом условной.

Выросла посреди разрухи

На предприятии ракету перекрасили, сделав бело-оранжевой, поскольку в оригинале она была невзрачного серого цвета, как и все ее «сестры». На кадрах запусков ракеты кажутся белыми из-за жидкого кислорода из топливных баков, покрывающего их инеем.

Параллельно возводилось здание будущего музея «Самара космическая», к которому впоследствии прикрепили ракету. Причем часть габаритных экспонатов завезли на место заранее, и уже вокруг них возводили стены.

- История по тем временам просто невероятная. На дворе самый конец 90-х — начало 2000-х годов. Страна пожинает последствия кризиса 1998 года. Многие промышленные предприятия в стране приватизированы, другие — уже прекратили существование, какие-то - на последней стадии выживания, - погружает в исторический контекст Елена Кузина.

А в Самаре в это время находят деньги, чтобы построить здание для музея, да еще и поставить настоящую ракету!

- Чтобы тогда такое произошло, необходимо было стечение сразу нескольких факторов. Нужна была и политическая воля властей, и желание тех, кто готов был вложить в это средства. А самое главное — еще были живы личности невероятного масштаба, «монстры», такие как Дмитрий Ильич Козлов. Без его широты мышления и любви к ставшему родным городу появление такого памятника, конечно, было бы невозможным, - уверена Елена Кузина.

«Как она взлетает? Вокруг же дома!»

Сведения о том, что эта ракета - не макет, а настоящая, видимо, некоторые посетители «Самары Космической» воспринимают слишком буквально, думая, что находятся на реальной стартовой площадке. В музее рассказывают как анекдот реакцию одной британской певицы, выступавшей в Самаре с гастролями.

- Больше всего меня впечатлила, конечно, ракета! Но я не пойму, как она здесь взлетает? Это же очень опасно, вокруг дома! - делилась эмоциями наивная звезда шоу-бизнеса.

Сейчас около ракеты начата стройка планетария, который войдет в состав музея «Самара Космическая». Музей на время стройки закрылся, его сотрудники переехали в другое место, а ракету обвесили датчиками, чтобы отслеживать, влияют ли на ее положение вибрации от строительных работ.