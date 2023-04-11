Нежный вкус и бархатная текстура: самарский кулич «Творожный» получил приз на конкурсе «Лучший хлеб России-2023»

Главные ингредиенты пасхального кулича - добро и любовь. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

В канун Пасхи журналисту «КП» удалось лично понаблюдать за процессом приготовления куличей на крупном предприятии - Самарском хлебозаводе №5: от замешивания теста до освящения и упаковки. Сейчас на заводе особенно горячая пора: в этом году здесь в течение пасхальной недели испекут более 400 000 куличей. Это абсолютный рекорд: годом ранее готовили чуть больше 260 тысяч. Кроме жителей Самарской области праздничную выпечку повезут в Пензенскую, Оренбургскую, Ульяновскую области и впервые – в Уфу.

Каждый найдет себе кулич по душе! Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

- Кулич – это очень трудоемкая выпечка. У нее сложная рецептура, она требует соблюдения большого количества параметров, чтобы все получилось как нужно, и обязательно хорошего настроения. В процессе приготовления куличей много ручного труда. Сегодня мы работаем гораздо больше, чем в прошлую Пасху, но этот труд важен для нас: получается, что мы разделяем этот удивительный праздник с каждой семьей, - поделилась с «КП» операционный директор хлебозавода Татьяна Байганова.

Во время подъема теста несколько раз контролируют температуру и влажность. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Аромат праздника

Чтобы приготовить партию куличей, нужно не менее 2,5 часов. Начинается все с тестомесильного цеха, где ранним утром проводит обряд освящения иеромонах Геннадий из Свято-Воскресенского мужского монастыря. Затем технологи отмеряют ингредиенты, и большая тестомесильная машина тщательно смешивает их. На заводе выпускают три вида куличей: «Пасхальный» по классическому рецепту с изюмом, «Купеческий» с цукатами, арахисом и изюмом, по вкусу очень похожий на кекс, и «Творожный» - как ясно из названия с добавлением творога, придающим тесту особую бархатную текстуру и нежность. Это новинка: кулич выпускают всего третью Пасху, но он уже известен, любим и титулован. Совсем недавно «Творожный» завоевал малый кубок первой степени «Лучший хлеб России-2023» на 28 Международной специализированной выставке для хлебопекарного и кондитерского рынка «ModernBakeryMoskow-2023». За награду боролось 31 предприятие со всей России с 161 наименованием продукции.

Тесто должно стать пышным и воздушным. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

- Тесто для куличей – с большим количеством масла, яиц, а также сахара и изюма. За счет этого оно довольно тяжелое, но должно стать воздушным. Для этого мы выдерживаем его при температуре 31-32 градуса и влажности 75-77%. Параметры контролируем несколько раз за время подъема теста, - рассказала старший инженер-технолог Римма Погосян.

Аромат в тестомесильном цеху, где подходит тесто одновременно во множестве больших емкостях-дежах, стоит просто невероятный. Он сладкий, яркий и очень узнаваемый! Сильнее пахнуть праздником будет только в горячем цеху, когда из печи вынут готовые куличи. Но это позже, а пока выстоявшееся тесто отправляют в другой цех, где его раскладывают по бумажным формам. «Пасхальный» кулич выпускают весом 150, 350 и 500 грамм, «Купеческий» и «Творожный» - по 330 грамм. Формы заполняют тестом примерно на треть и отправляют в специальные шкафы для расстойки. Примерно через час при температуре 38-40 градусов оно поднимается и заполняет всю форму. Пора в печь! В ней уже выставлено нужное время и температура, чтобы воздушное тесто стало нежной рассыпчатой выпечкой.

Пора в печь! Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Все параметры выпекания задаются автоматически. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Помогает весь завод

Готовые куличи охлаждают и каждый из них вручную покрывают глазурью. «Пасхальный» украшают посыпкой, «Купеческий» - цукатами, а «Творожный» остается с белой шапкой.

Кулич «Купеческий» с цукатами почти готов! Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Далее еще один ручной этап – упаковка. В том, чтобы собрать две сотни тысяч праздничных коробок для «Купеческого» и «Творожного» куличей, участвует весь завод. Переключиться с документов и звонков на предпраздничные хлопоты и полезно, и приятно: приподнятое настроение гарантировано.

Аромат выпечки - это запах праздника! Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Глазурь и посылку наносят вручную. Фото: ОАО «Самарский хлебозавод №5»

После упаковки – таинство освящения куличей. Отец Геннадий традиционно выполняет этот обряд на Пятом хлебозаводе.

- Дорогие братья и сестры! Накануне великого праздника Пасхи мы освящаем куличи, чтобы все верующие могли прикоснуться к этой святыне. И те, кто не может прийти в храм, получат их во славу Божию. С наступающим праздником! - поздравил читателей «КП» отец Геннадий.

Отец Геннадий традиционно освящает производственную линию и готовые куличи. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Куличи от Самарского хлебозавода №5 можно приобрести во всех фирменных магазинах предприятия, а также в супермаркетах.

Сотрудники хлебозавода поделились секретом, как правильно разрезать пышный рассыпчатый кулич. Нужно не спеша делать пилящие движения ножом и ни в коем случае не давить. Тогда будет минимум крошек, а ломтики получатся ровными и красивыми, как на картинке.