До Гагарина в космосе побывали 50 собак, а лунную гонку выиграли черепахи

Собаки Дезик (слева) и Цыган отправились в космос первыми. Фото: кадр из фильма.

Имя первого космонавта Земли знает весь мир. Но задолго до Юрия Гагарина космос покорили самые обычные дворняжки. Ценой своего здоровья и зачастую и жизни они позволили создать технику и технологии, которые сделали полет человека в космос реальным. В честь Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля, «Комсомолка» вспоминает животных, открывших людям путь на орбиту.

«Запасной исчезнувшего Бобика»

В Советском Союзе ставку в космических испытаниях сделали на собак. Причем не на породистых, а на обычных дворовых Шариков и Бобиков. И неспроста: дворняги более неприхотливы и выносливы.

Первые испытания были скорее «прыжками»: животных «подбрасывали» на ракетах на 100-километровую высоту, до условной границы космоса. Первыми в мире к границе космоса поднялись и благополучно вернулись псы Цыган и Дезик. Произошло это 22 июля 1951 года, за 10 лет до полета Гагарина.

Разумеется, собак специально готовили к полетам, но однажды вынужденно пришлось посадить в ракету буквально первого попавшегося щенка. Очередной пес (Рожок) прямо в день старта куда-то сбежал, и исследователи втайне от конструктора Сергея Королева решили отправить вместо него щенка, пойманного возле столовой. На удивление, абсолютно неподготовленный космонавт отлично перенес полет. Королев, узнавший о подмене уже после приземления, расхохотался: «Скоро на наших ракетах по профсоюзным путевкам будут в космос летать!»

Пес под кодовым именем «Запасной исчезнувшего Бобика» (справа) стал космонавтом безо всякой подготовки.

Безымянную дворнягу окрестили именем ЗИБ - «Запасной исчезнувшего Бобика». Королев при докладе в Кремль расшифровал это более солидно - «Запасной исследователь без подготовки». А внезапно слетавшего в космос щенка взял к себе домой академик Анатолий Благонравов, у которого уже жил самый первый пес, «прокатившийся» на ракете, - Цыган. Вообще большинство собак-космонавтов, оставшихся в живых, разбирали к себе по домам члены научной группы. Остальные космические псы благополучно жили в виварии. Но везло не всем...

Без надежд на возвращение

Увы, далеко не все полеты заканчивались успешно. Так, «пилот» самой первой ракеты, пес Дезик, спустя неделю разбился при повторном старте вместе с собачкой Лисой: не раскрылся парашют. Долгое время чуть ли не каждый второй запуск сопровождался гибелью животных. С 1951 по 1960 год из более чем 50 собак 20 не выжили. Исследователи, проводившие эксперименты, включая Сергея Королева, тяжело переживали гибель каждого питомца.

Одной из самых драматичных страниц освоения космоса стал первый «настоящий» космический полет - не до границы земной атмосферы, а на околоземную орбиту. Дворняжку Лайку отправили в космос 3 ноября 1957 года, заранее зная, что назад она не вернется: автоматического спускаемого аппарата тогда еще не сконструировали. Собаке дали в полет еды на неделю, последняя порция содержала яд, который должен был избавить дворнягу от мучений.

Но все пошло еще хуже. При выходе аппарата на орбиту сломалась система вентиляции, и Лайка, не выдержав перегрева, погибла спустя 5 - 7 часов после взлета.

Щенка подарили Кеннеди

Полеты с расчетом на возвращение собак начались три года спустя после истории с Лайкой, в 1960 году. Но первый опыт оказался неудачным: дворняжки Лисичка и Мушка погибли при взлете.

Лисичка была любимицей Королева. Перед стартом генеральный конструктор шепнул ей: «Я очень хочу, чтобы ты вернулась». Увы, ракета летела вверх только 19 секунд, после чего упала на землю и взорвалась. Этот случай заставил конструкторов задуматься о системе аварийного спасения космонавтов на взлете.

Когда спустя три недели в космос полетели знаменитые Белка и Стрелка, этой системы еще не было. Но полет прошел успешно. Собаки 17 раз облетели Землю, благополучно вернулись назад, а Стрелка вскоре еще и родила шестерых щенков.

Одного из них подарили жене и дочери американского президента Джона Кеннеди, остальные «космические щенки» тоже быстро нашли хозяев.

Дочь Стрелки по кличке Пушинка оказалась в США.

Паспорт для Пушинки подписала заместитель заведующего питомником Академии наук СССР Людмила Радкевич.

Следующие запуски собак в космос были то успешными, то неудачными. Советское правительство торопило Королева с отправкой в космос человека, но генеральный конструктор решил, что это случится только после двух подряд удачных полетов с собаками.

И только после того как в марте 1961 года в космос удачно слетали и благополучно вернулись Чернушка, а затем Удача (Гагарин потом лично дал ей имя Звездочка), Королев согласился на старт корабля с человеком на борту. А четвероногие космонавты, выполнив свою важную миссию, по традиции отправились жить к членам конструкторской команды.

За дальний полет поплатились шерстью

Дальнейшие исследования с животными в космосе проводились уже с прицелом на дальние полеты - за пределы земной орбиты. Первый эксперимент в СССР в этой сфере был проведен в 1966 году, когда дворняг с кличками Ветерок и Уголек отправили сквозь внутренний радиационный пояс Земли.

Животные пробыли в полете 23 дня, вернулись на Землю живыми, но не слишком здоровыми - с вылезшей шерстью, пролежнями, они не могли сами держаться на лапах и постоянно хотели пить. Но уже через несколько дней бодро бегали по виварию при Институте медико-биологических проблем, где еще долго жили и даже оставили потомство.

Тортиллы обогнули Луну

А вот для полета вокруг Луны в октябре 1968 года (почти за год до лунной миссии США) советские ученые отправили черепах. Главным преимуществом тортилл было то, что эти животные долго могут обходиться без еды и воды, и им не требовалось обустраивать кормушки.

Недельный полет «Зонда-5» завершился поисковой операцией по вылавливанию спускаемого аппарата в водах Индийского океана. Советские научные суда танкеру ВМФ пришлось прикрывать от американского фрегата, шпионившего поблизости. Американцы вообще были очень возбуждены миссией «Зонда-5», так как во время полета СССР проводил эксперименты с радиосвязью на дальних расстояниях, и советские космонавты имитировали подачу сигнала с борта корабля. Американская обсерватория, зафиксировав голоса, даже решила, что русские полетели на Луну.

Кстати, космический полет земноводные перенесли хорошо. Правда, потом их следы затерялись. По одной из версий, черепах вскрыли для более пристального изучения.

Рекорд тараканихи Надежды

Людей, дающим имена тараканам, наверное, многие сочтут чудаками. Но только не студентов Воронежской медакадемии, назвавших Надеждой самку рыжего таракана.

Надежда заслужила имя, так как пока это единственный представитель земной фауны, зачавший потомство во время космического полета. Насекомое побывало в космосе в сентябре 2007 года по инициативе тех самых воронежских студентов. Тараканиха отправилась в 12-дневную командировку на беспилотнике «Фотон М-3» в компании еще 54 своих сородичей.

В аппарат также поместились бабочки тутового шелкопряда, тихоходки, 20 улиток, 20 тритонов, 5 ящериц и 12 мышей. Но с приплодом на Землю вернулась только Надежда.

Уже на Земле вывелись 33 «космических» таракана. Они развивались быстрее своих «сверстников» и имели более темный панцирь. Правда, повзрослев, тараканы из космоса уже ничем не отличались от сородичей, как и их потомство.

А КАК СЕЙЧАС

Операция «Перепел»

Хотя люди уже более полувека покоряют космос самостоятельно, эпоха животных на орбите не закончена. Правда, теперь акцент исследователи делают на эксперименты с производством в космосе потомства. Главная задача - ответить на вопрос, возможно ли сохранить человеческую популяцию в сверхдальних полетах или в космических колониях. Но пока опыты с зачатием и размножением теплокровных животных не слишком удаются.

- Даже в зоопарках есть проблемы с выведением потомства. Ведь в животном мире спариванию предшествуют различные ритуалы, которые сложно воспроизвести вне естественной среды обитания. Что уж говорить об условиях космического аппарата, где тесно, перегрузки при взлете, невесомость... В таком стрессе животным не до воспроизведения потомства, - объясняет врач-кибернетик, руководитель пресс-службы Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Волошин.

Единственными пока живыми существами, появившимися на свет непосредственно в космосе, стали птенцы перепелок. Впервые перепелиные яйца были отправлены в космос в специальном инкубаторе в 1979 году. Развитие эмбрионов шло успешно, но яйца разбились при жесткой посадке на Землю.

В 1990 году на станции «Мир» из 48 яиц вылупилось семь птенцов. Однако в условиях невесомости птички не могли найти точку опоры. Космонавты пытались кормить их с рук, но начать есть самостоятельно птенцы так и не смогли.

Позже, в 90-х годах, в космос также «запускали» взрослых перепелов в специальных гамачках и новую порцию яиц, для птенцов из которых также соорудили специальные удерживающие устройства. Это помогло птицам успешно клевать пищу и выжить.

На орбите перепелкам требовались специальные гамачки.

Исследования будут продолжены.

ПРОГНОЗ

На Марс с собственной фермой

Еще одна цель изучения развития эмбрионов в космосе - обеспечить космонавтов постоянными «фермами».

- Если, условно, на Луну можно летать «вахтами», то уже на Марс целесообразнее отправляться на долгий срок: туда-сюда летать затратно и по средствам, и по времени, - объясняет сотрудник ИМБП Олег Волошин. - Значит, в дальней перспективе нужно думать не только о воспроизводстве поколений людей в отрыве от Земли, но и о создании замкнутых экосистем, позволяющих колонистам обеспечивать себя едой и всем необходимым для жизни. То есть чтобы птицы и животные могли размножаться, и чтобы им, в свою очередь, было чем питаться. А это по цепочке: насекомые, растения, клеточные культуры. Без белковой пищи в сверхдальних полетах людям будет тяжело. На какой-то период можно взять с собой запасы еды, в которой есть и мясной рацион. Но дальше не обойтись без тех самых экосистем. Так что дальнейшие исследования необходимы, и животные в космос полетят еще не раз.