В этом году ЕГЭ стартует 26 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учебный год в школах близится к концу, и самое главное сейчас для выпускников - сдать ЕГЭ для поступления в вузы. Рассказываем, в какие дни и по какому предмету в Самарской области в 2023 году пройдут единые государственные экзамены.

Основная волна ЕГЭ в Самарской области в 2023 году стартует 26 мая. Выпускники в этот день будут сдавать предметы по выбору: география, литература или химия.

Массовый экзамен по русскому языку запланирован на 29 мая, по базовой и профильной математике - на 1 июня, по истории и физике - на 5 июня, по обществознанию - на 8 июня, по биологии и письменной части по иностранным языкам - на 13 июня, устная часть по иностранным языкам - на 16 и 17 июня, по информатике - на 19 и 20 июня.

С 22 июня по 1 июля 2023 года пройдут резервные дни.

Справка «КП»

ЕГЭ - централизованно проводимый в России экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях. Проводятся в России уже более 20 лет - с 2002 года.