Уик-энд в Саратове: парк покорителей космоса, волжские раки и прыжки с парашютом

В Саратове Гагарина любят. Фото: Екатерина Семенова

«Саратов нам понравился. Устроились в общежитии на Мичуринской улице, в доме № 21, – и сразу на Волгу». Это строчки, которые написал Юрий Гагарин, когда приехал в Саратов. На дворе 1951 год, никто тогда знать не знал какого-то Гагарина. Да и сам будущий первый космонавт тогда был вчерашним школьником, который приехал поступать в техникум, чтобы стать литейщиком. Космонавт? Да вы шутите! Все изменил Саратов – именно здесь Гагарин записался в аэроклуб и впервые поднялся в небо, навсегда влюбившись в полет.

Сегодня в Саратове бережно хранят память о первом космонавте. Журналист «Комсомолки» проехал по гагаринским местам Саратова. Рассказываем, что здесь посмотреть.

Первым делом – к Волге

Добраться до Саратова можно на поезде, цены из Самары начинаются от 1300 рублей.

Остановиться можно в одной из уютных гостиниц в центре города. Цены в некоторых кусаются, но можно найти вполне приемлемые варианты – от 2000 рублей за двухместный номер.

Путешествие лучше начать, по совету Гагарина, с Волги – с набережной Космонавтов. Здесь открывается прекрасный вид на реку и мост через нее. Набережная свежая – пару лет назад ее реконструировали, - а летом еще и очень зеленая. Конечно, в апреле зелени еще нет, но красота местных закатов все компенсируют.

Вид на мост с набережной. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прогуливаясь по набережной можно встретить Юрия Гагарина. Не настоящего, конечно – памятник, зато получатся отличные фото. Первый космонавт смотрит на Волгу на площади, которая названа его именем, перекрестке с Обуховским переулком.

От музея Гагарина – к местному Арбату

Дальше стоит отправиться гулять по городу в сторону народного музея Юрия Гагарина. Находится он на улице Сакко и Ванцетти, в доме №15. Его открыли в здании техникума, где когда-то учился будущий первый космонавт. Если сначала экспозиция спокойно помещалась в одном кабинете, то теперь разрослась до двух этажей. Вход в музей бесплатный. Здесь можно увидеть фотографии, документы, письма Гагарина, а также личные вещи.

До музея вполне можно дойти пешком, много времени это не займет. Изучив экспозицию, идем смотреть город. Рядом есть уютный парк Липки с ретротрамваем и с двумя макетами панорамы города: одна – начала 20 века, другая – современного города.

Рядом с Липками красивейшее здание консерватории – настоящий замок – и местный Арбат проспект имени Столыпина. Улица пешеходная, там можно спокойно погулять, полюбоваться архитектурой волжского города и сделать красивые фото. А еще там можно подкрепиться или плотно пообедать (от 500 рублей), впереди дальняя дорога.

Парк покорителей космоса

Если вы собрались в Саратов, то обязаны посетить место приземления Гагарина. Место знаковое для всего человечества, такого вы точно не найдете нигде в мире.

Находится оно под Энгельсом, в 2021 году там открыли Парк покорителей космоса. До места можно добраться несколькими способами. Самый простой – на такси, стоить оно будет около 1500 рублей.

Бюджетный вариант – общественный транспорт. От железнодорожного вокзала Саратова в Парк покорителей космоса ходит автобус №246П.

В Парк покорителей космоса съездить надо обязательно. Фото: Екатерина Семенова

Можно добраться до места приземления Гагарина и бесплатно. В День космонавтики до Парка, как правило, запускают бесплатный транспорт.

Точно на месте приземления Гагарина стоит капсула спускаемого аппарата, рядом – обзорная площадка. С нее открывается вид, который увидел первый космонавт, когда вернулся на Землю.

В парке можно найти мемориал первому космонавту, самую реалистичную скульптуру Юрия Гагарина, аллею космонавтов и т.д. В парке есть прогулочный маршрут «108 минут» (столько Гагарин провел в космосе), если пройти по нему, то можно посмотреть все.

Прямо в парке можно поесть (от 500 рублей) и запастись сувенирами – брелоками, тарелочками, значками и т.д. (от 200 рублей).

Обязательно наденьте головной убор, в Парке покорителей космоса много открытого пространства, а саратовское солнце, пусть даже весеннее, печет сильно.

В парке много открытого пространства. Фото: Екатерина Семенова

Что еще посмотреть в Саратове?

Именно в Саратове Гагарин влюбился в небо. Аэроклуб, в котором занимался будущий космонавт, теперь назван его именем. Любители экстрима могут прыгнуть там с парашютом (от 4,5 тысяч самостоятельный прыжок, от 8 тысяч – с инструктором). Добраться до аэроклуба можно на автобусе №223к: от остановки «Рынок Сенной» до остановки «Аэроклуб».

Если экстрим вам не близок, но очень хочется посмотреть на Саратов с высоты, то отправляйтесь на Соколовую гору. С нее открывается прекрасный вид. А еще на горе находится парк Победы. Лучше запастись временем, гулять по нему можно часами.

Добраться до Соколовой горы можно на маршрутном такси №94, которое ходит от Крытого рынка.

Где еще точно надо побывать? В музее имени Радищева (вход от 100 рублей), где представлены картины Айвазовского, Кустодиева, Репина. Загляните в Свято-Троицкий собор: там очень красиво внутри, особенно в солнечную погоду, когда лучи проходят сквозь витражи. Во дворе собора небольшой пруд с золотыми рыбками.

Раки, рыба и самое волжское пирожное

В Саратове есть и европейская, и азиатская кухня, но тратить на них много времени не стоит. Тем более раз уж вы на Волге, то надо попробовать местных раков (от 500 рублей за порцию). Их готовят в раковарнях, раскиданных по городу, а еще продают на рынках.

Кстати о рынке. Будет время, загляните на Крытый рынок на улице Чапаева. Там на прилавках обитают и лещ, и красноперка, и белоглазка, и жерех. Удачной рыбалки!

Для любителей сладкого Саратов подготовил кое-что особенное. Бисквит, толстый слой суфле, шоколадная глазурь. Это пирожное «Волга», которое в середине 20 века придумали в Саратове. Купить его можно почти в любой кондитерской, но говорят, что самое правильное – в кондитерской «Отъ Прачкина». Стоит пирожное 55 рублей.

Саратов для Гагарина не родной город, но Саратов помнит и любит своего космонавта. В городе вы точно в этом убедитесь.

ЧТО ПОЧЕМ

Проезд

Поезд «Самара – Саратов» - от 1300.

Автобусы и троллейбусы – 27 рублей картой, 30 рублей наличными.

На некоторых маршрутах может быть дороже – до 40 рублей.

Гостиницы

От 2000 рублей за двухместный номер

Билеты в музеи

Народный музей Гагарина – бесплатно.

Парк покорителей космоса – бесплатно (для туристических автобусов платно – 1000 рублей с автобуса). Экскурсии – от 500 рублей. 12 апреля экскурсии бесплатно.

Художественный музей имени Радищева – от 100 рублей.

Парк Победы – бесплатно.

Еда в кафе

Порция раков – 500-1500 рублей.

Паштет из волжской рыбы – около 550 рублей.

Уха из волжской рыбы – 400-700 рублей.

Жаркое из волжского судака – 650-850 рублей.

Пирожное «Волга» - 55 рублей.