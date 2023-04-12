Разыгрывающий БК «Самара» Антон Карданахишвили: «Силы и игроки, чтобы выйти в плей-офф, у нас были»

Для Антона это первый сезон за «Самару». Фото: БК «Самара».

«Самара» не попала в плей-офф Единой лиги ВТБ. Как это восприняли в команде?

- Конечно, это неудача. Были большие ожидания, потому что собрались хорошие игроки, хорошие тренеры. Можно сказать,что клуб сделал все для того, чтобы мы играли и побеждали. Начало сезона было неплохое, мы были на четвертом месте, но в какой-то момент началась серия поражений, мы не смогли из нее выйти - и как по накатанной пошло.

Это какой-то психологический момент или чисто физически сдали?

- У нас есть возрастные игроки, поэтому можно подумать, что сдали физически, но у нас не было такого, чтобы мы тренировались на износ. И доктора, и тренер по физподготовке варьировали нагрузку таким образом, чтобы мы были на пике формы.

Вы обсуждали в команде, почему так случилось?

- Конечно, в раздевалке были разговоры, но у нас до последнего были шансы выйти в плей-офф. Перед вторым этапом нам надо было выиграть несколько игр, чтобы выйти в плей-офф, и когда началась серия поражений, мы думали, что следующую игру точно выиграем. В конце концов у нас осталось две игры, и надо было выигрывать обе. Все понимали задачу, и у нас были силы на это. Не знаю, как ребята, но я был уверен на 90%, что мы это сделаем. Даже на 100%. Но мы проиграли первую же игру дома, и шансы на выход пропали. Все были расстроены и никаких разговоров особо на этот счет не было. Потом мы стали готовиться к последней игре, это было психологически очень сложно, потому что от этого матча уже ничего не зависело.

Как ты оценишь свою игру в этом сезоне?

- Если сравнивать с первым сезоном в «Нижнем Новгороде», когда я почти не получал игрового времени, то я сильно вырос. Можно было сыграть намного лучше за то время, которое мне давали, думаю, просто опыта не хватило. Большое спасибо «Самаре»: клубу, тренерам, всем ребятам. Этот сезон я точно заношу в плюс.

В матче с «Автодором» ты обновил рекорд результативности за все время выступления в Единой лиге ВТБ. Набрал 23 очка, 4 подбора, 2 передачи и 2 перехвата за 29,5 минуты на площадке. Что сам чувствовал после такого?

- Особо ничего не чувствовал, потому что проиграли игру, хотя, опять же, перед игрой была уверенность, что этот матч мы выиграем 100%. Так сложилось, что когда нужно было завершать атаку, мяч был у меня. Я почти не промахивался тогда с игры. Получил мяч - забросил.

Партнеры по команде после игры не удивились твоей результативности?

- Не особо, потому что ни у кого не было настроения после поражения. Пару ребят подошли, похвалили, сказали: «Давай каждый раз так играть».

У вас есть лидер в раздевалке? Или, например, главный шутник.

- Главный шутник, наверное, Максим Шелекето. Он любил поговорить и смешно пошутить, подколоть кого-то. Некоторые шутки были на грани, но были и хорошие.

Был какой-то обряд посвящения для новичков?

- Сезон был дебютный, и почти все игроки были новичками. Да и в целом в баскетболе нет такой культуры посвящения.

Как тебе уровень Единой Лиги ВТБ в этом сезоне?

-В том сезоне я играл не так много. Некоторые говорят, что уровень лиги упал из-за того, что закрыты границы. Возможно, «Зенит» и ЦСКА немного просели по уровню игроков из-за этого, но другие команды сохранили свою боеспособность.

С кем было тяжелее всего в этом сезоне?

- Наверное, с «Униксом», хотя мы обе игры с ними неплохо сыграли. Казанцы играют агрессивно все 40 минут. Если же говорить про игрока - наверное, Дэрил Мэйкон из того же «Уникса». Против него очень тяжело защищаться, он очень резкий. Сначала он замедляется, ты вместе с ним расслабляешься, но одно мгновение - и его уже нет перед тобой. Все его движения очень плавные, а ты как будто стоишь в воде и не можешь двигаться. Когда я был в сборной, мы играли товарищеские игры против сборной Литвы, и там был Йонас Валанчюнас. Я помню момент, когда я шел в проход под кольцо. Боковым зрением я вижу, что он стоит под кольцом, расставил руки, и я понял, что для меня там вообще места нет. Тогда я просто отдал пас на трехочковый.

Кто, по твоему мнению, фаворит Единой лиги ВТБ в этом сезоне?

- Думаю, ЦСКА.

Кто-то навяжет борьбу или без шансов?

- Сложно сказать, но я думаю, до финала они не проиграют. Скорее всего, выйдут на «Локомотив» в полуфинале и, мне кажется, железнодорожники не смогут забрать ни одной игры. Также противостояние «Зенита» и «Уникса» будет интересным. Тот, кто выйдет в финал из этой пары, будет уставшим после такой серии, и ЦСКА будет полегче.

Сердцем ты с ЦСКА?

- У меня контракт с ними на следующий год, поэтому да.

Говорят, что без легионеров тяжело. Это правда, или наш чемпионат был бы неплохим и без, например, американских игроков?

- Было бы сложнее ответить на этот вопрос в прошлом сезоне. В этом - все видят, как играет МБА без единого легионера. Они попали в шестерку, несколько раз обыграли «Зенит» в регулярке, и с грандами хорошо играли, поэтому я не считаю, что без легионеров будет плохой уровень.

МБА для тебя не чужая команда. Ты рад их успехам?

- Да, я был в их системе еще в ДЮБЛе, у меня там много друзей играет, знакомых, поэтому - да, я рад за ребят.

Как узнал об интересах со стороны Самары и долго ли думал о переходе сюда?

- Долго не думал, но стоит сказать, что здесь я в аренде. Предложение было в конце прошлого сезона. Позвонил тренер - Сергей Базаревич, спросил, какие у меня мысли по этому поводу. Я поговорил с агентом, ведь у меня был контракт с ЦСКА, и я не мог просто пойти и подписать контракт с «Самарой». В ЦСКА пришел новый тренер и сказал, что я ему нужен на предсезонку. В какой-то момент ЦСКА сообщил, что мы готовы к переговорам. Я поговорил с тренером, с руководством, и мы пришли к тому, что отпустят меня на год в аренду. Думаю, это было верное решение.

У тебя был всего месяц предсезонки с «Самарой», это сильно сказалось на старте сезона для тебя или ты сразу влился?

- Не знаю, если бы провел больше времени, получилось бы лучше, возможно. Первое время было все равно тяжело. Новая система, хоть я и был в сборной, где тоже другой подход. Но со временем адаптировался.

В ЦСКА был другой подход?

- Баскетбол везде один - возьми мяч да забей. Просто были другие комбинации, другие акценты, другая тактика.

Что знал про город и про команду до перехода, и сильно ли изменились впечатления после?

- Про команду знал, что она играла в Суперлиге, играл сам против нее много раз. В Самаре не получалось погулять, просто приезжали, играли и уезжали. Когда команда вышла в ВТБ, начал следить побольше, начал следить за тем, кого подписывают, тем более Юра Умрихин подписался один из первых, мы с ним играли. Когда приехал, город очень понравился, часто гуляю, набережная все-таки.

Какое место понравилось в городе больше всего?

- Гулял и по Ленинградке, но мне сильно нравится набережная, она необыкновенная! Я был в Нижнем, и там она какая-то другая. Здесь я чувствую себя будто дома, когда гуляю по набережной.

Команда выступает во Дворце спорта имени Высоцкого. Как тебе арена, обстановка на трибунах?

- Дворец очень хороший и видно, что строился он для того, чтобы команда вышла в ВТБ и играла на нем. Это изначально ледовая арена, я много где играл надо льдом, но здесь нравится, что ты рядом с болельщиками. Трибуны близко, когда приходит много людей, то атмосфера здесь очень крутая.

Сильно отличается игра на МТЛ Арене и во Дворце Высоцкого?

- Да, потому что на МТЛ с одной стороны трибуны и мест не так много, а во Дворце все по кругу сидят, куда ни посмотришь - везде люди.

Насколько важно для баскетболиста, чтобы арена была полной?

- Думаю, для каждого по-своему, но мне важно, чтобы были люди, потому что в первую очередь мы играем для них, и когда ты забиваешь, и кричит три тысячи человек или больше, это очень приятно. Энергетика очень важна.

Ты пробовал играть в Европе? Расскажи об этом опыте.

- В возрасте 15 лет я познакомился со своими агентами и они предложили мне поехать в Словению на просмотр. Мы приехали, встретили тренера и он сказал, что тренировки сегодня не будет. Через полтора часа игра. А там ребята играли на два года старше. Агент сказал, что я готов. Сыграл я очень плохо, но тренер меня похвалил. Тренировался каждый день, тренировки были в 7 утра, было очень тяжело. Тем не менее, я был готов остаться, но родители сказали, чтобы сначала я сдал экзамены в 9-м классе. Все это время я жил в предвкушении, что поеду, но в последний момент перегорел и передумал. Но не жалею об этом.

Какие у тебя планы на будущее?

- Пойду подстригусь (смеется). У меня контракт с ЦСКА, пока не знаю, что будет дальше.