«Эта улыбка покорила всех девушек мира»: самарцы рассказали, о чем попросили бы Юрия Гагарина

Самарцы хотели бы встретиться с первым космонавтом.

12 апреля — День космонавтики. Первый полет человека в космос остается за Советским Союзом. А какие еще достижения страна показала в мире? Журналисты «Комсомольской правды» пообщались с жителями космической столицы и проверили, как хорошо они знают историю отечественной космонавтики.

«Белка? Белка и Стрелка, да?»

В солнечный день жители города вышли на прогулку и не предполагали, что их ждет проверка на знание космонавтики. И, как оказалось, многим стоит взяться за учебники новой истории. Первый вопрос, который мы задавали людям на улице, был о первом животном, которое вывели на орбиту. Про Лайку не вспомнил почти никто.

А ведь именно эта храбрая собачка первой оказалась на орбите Земли. 3 ноября 1957 года состоялся полет собаки на корабле «Спутник-2». Возвращение животного не было предусмотрено и не планировалось.

Из опрошенных, гулявших в Загородном парке, только один человек вспомнил о Лайке, которая освоила космос на три года раньше Белки и Стрелки.

«Мне кажется, она какая-то спортсменка, нет?»

Имя Валентина Терешкова преследует всех со школьной скамьи, однако не все смогли ответить, какой именно вклад эта женщина внесла в развитие космонавтики. Кое-кто предположил, что это прославленная спортсменка. Впрочем, таких было очень мало.

— Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт, — почти все, кому задавали вопрос корреспонденты, ответили сразу. Но и на мировой арене Валентина Терешкова — первая.

2 суток 22 часа 50 минут, 48 витков вокруг Земли, 1 млн. 971 тыс. км — столько корабль «Восток-5», на котором находилась Валентина Терешкова, был на орбите. О ее подвиге помнит весь мир. И почти все опрошенные, что попались на пути журналистов «КП-Самара».

«Юра, мы все профукали»

Ко встрече с Юрием Гагариным самарцы готовы. Мы узнали у горожан, что бы они спросили у первого космонавта, если бы встретились с ним лицом к лицу.

Женщины намекали, что были бы не против слетать космос вместе с ним:

— Эта улыбка покорила всех девушек мира! Я бы сказала ему: «Полетели вместе в следующий раз?»

Некоторые отвечали, что не нашли бы слов, но были бы рады встрече. О том, что случилось на земле, пока Юрия нет, жители города сообщили бы очень лаконично. И тут многие сошлись во мнениях.