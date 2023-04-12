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Общество12 апреля 2023 15:35

Портал в никуда и «карусель» для машинистов: какие тайны скрывает в себе самая космическая станция метро Самары

Стало известно, зачем в сводах станции метро «Гагаринская» в Самаре соорудили стеклянный куб
Евгений ЕГОРОВ
В облике станции Гагаринская закономерно преобладают "космические" тона

В облике станции Гагаринская закономерно преобладают "космические" тона

Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

В День космонавтики «КП-Самара» вспоминает факты о самой «космической» станции Самарского метрополитена — Гагаринской.

Называлась в честь несуществующего проспекта

Проектное название станции - «Проспект Гагарина». Дело в том, что в советские времена улицу Юрия Гагарина (ранее называвшаяся Черновской магистралью и Черновским шоссе) по какой-то причине часто ошибочно называли проспектом.

Почти идеально прямая (лишь с небольшими заворотами в обоих концах) широченная улица со сквозной перспективой и видами на противоположный берег реки Самары, наверное, действительно имела основания называться проспектом, но официально она всегда была улицей. Вероятно, проектировщики первой линии метро руководствовались именно «народным» названием улицы, не вникая в официальные документы. Когда ошибка выяснилась, станция еще в проекте была «переименована» просто в «Гагаринскую».

Керамика вместо мрамора

В силу «космической» тематики неизбежно напрашивалась отделка станции в различных оттенках синего цвета — от небесно-голубого до темно-фиолетового. Но в этой связи встал вопрос о материале для стен.

Все остальные станции Самарского метрополитена отделаны мрамором и/или гранитом. Но…

- От цвета пришли к материалу. Ни мрамор, ни гранит синим не бывают. Значит — керамическая плитка, - вспоминал позже в СМИ один из архитекторов станции Юрий Мусатов (его партнером был Алексей Панин, они работали, по их признанию, «как Ильф и Петров»).

На самом деле бывает и голубой, и синий мрамор. Но он очень редкий и очень дорогой, добывают его в Южной Америке, Африке и Италии. А на дворе стояли безумные 90-е…

Глазурованную керамическую плитку необычных цветовых оттенков для Гагаринской заказывали эксклюзивно, и это впоследствии создало проблемы. Когда местами обвалившую плитку решили обновить в 2021 году, к 60-летию полета Гагарина, выяснилось, что давно нет ни того производства, ни аналогов той плитки. В частности, та, что имелась на рынке в 2021-м, отличалась по толщине.

Пришлось применять «альтернативные решения».

- Сейчас пробуем применить технологию имитации контуров плиточных элементов, подбираем колер, который будет наиболее точно соответствовать цветовой гамме, заложенной первоначальным проектом. В дальнейшем предполагаем выполнить глянцевание лаком, - рассказывал заместитель директора МП «Самарский метрополитен» Олег Яхин.

Судя по тому, что ныне в росписи стен Гагаринской ничто не бросается в глаза, все получилось как надо.

Эксклюзивную керамическую плитку удалось удачно обновить современными материалами два года назад

Эксклюзивную керамическую плитку удалось удачно обновить современными материалами два года назад

Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

«Портал» в несуществующее пространство

Внимание посетителей станции может привлечь стеклянная конструкция в потолке в центре зала, напоминающая прозрачный куб.

Это не элемент декора, а свидетельство оптимизма проектировщиков позднесоветского периода. Предполагалось, что Гагаринская станет пересадочной станцией на 3-ю (третью!!!) линию Самарского метрополитена, идущую в район Самарское Заречье. Первые схемы метро, висевшие в вагонах в конце 80-х, вселяли надежду, что третья линия заработает к 2025 году, тогда казавшемуся далеким будущим. Поэтому в потолке "Гагаринской" предусмотрели проем, через который можно было бы перейти на другую ветку. И до поры до времени загородили его декоративным стеклянным кубом.

Вот такой стеклянный куб красуется на куполе прямо посреди станции метро

Вот такой стеклянный куб красуется на куполе прямо посреди станции метро

Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Кто же знал, что темпы строительства метро будут такими, что дай бог к 2025-му будет завершена наконец первая линия, и неизвестно будет ли хотя бы вторая?

Впрочем, в новом плане развития Самары все же предусмотрена ветка в направлении Южного города, во многом совпадающая с тем советским проектом. И если когда-то этот план будет реализован, пересадка будет именно на Гагаринской, и «стеклянный куб» во что-то трансформируется.

Безумная схема движения и забеги машинистов

Открытие Гагаринской в 1993-м году позволило открыть полноценное двустороннее движение на участке от станции Победа. До этого на перегоне Советская — Спортивная применялось челночное движение (как сейчас от Российской до Алабинской), что увеличивало интервалы между поездами.

Станция Гагаринская по праву считается одной из самых красивых в самарском метро

Станция Гагаринская по праву считается одной из самых красивых в самарском метро

Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

За Гагаринской есть оборотный тупик, и это позволило встроить движение в адекватный график. Но — до поры до времени. Когда в 2002 году ввели в строй следующую станцию — Московскую, на Гагаринской образовалась совершенно уникальная и немного безумная схема движения.

Поезд приходил со стороны Юнгородка на Гагаринскую, высаживал всех пассажиров и отправлялся в тупик. Там он дожидался, когда проследует встречный состав со стороны Московской в Юнгородок, после чего прибывал вслед за ним на тот же путь.

Далее машинист (который только что в тупике перебежал из конца в конец состава) вновь перебегал в противоположную кабину, и поезд ехал до Московской. Там машинист совершал еще один марш-бросок в другой конец поезда, и состав ехал в Юнгородок, проходя мимо тупика у Гагаринской, где его уже поджидал следующий поезд.

Впоследствии для ускорения процесса (и, видимо, щадя машинистов) на Гагаринской в хвост состава садился еще один машинист, и все вышеописанные маневры совершались уже без перебегания из головы в хвост и обратно, «в два лица».

Пассажирам же, желающим ехать до Московской, важно было не запутаться: выйдя из поезда на Гагаринской, они сначала должны были пропустить состав, идущий в обратную сторону, а затем уже вернуться в свой, вернувшийся из тупика, и ехать дальше.

Велик был соблазн просто не выходить из вагона и прокатиться в тупик, обратно и далее по маршруту, но специально обученные сотрудники зорко следили за тем, чтоб внутри состава никого не оставалось.

Подобные ухищрения длились четыре года, до открытия станции Российская в конце 2006-го.

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