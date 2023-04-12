Портал в никуда и «карусель» для машинистов: какие тайны скрывает в себе самая космическая станция метро Самары

В облике станции Гагаринская закономерно преобладают "космические" тона Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

В День космонавтики «КП-Самара» вспоминает факты о самой «космической» станции Самарского метрополитена — Гагаринской.

Называлась в честь несуществующего проспекта

Проектное название станции - «Проспект Гагарина». Дело в том, что в советские времена улицу Юрия Гагарина (ранее называвшаяся Черновской магистралью и Черновским шоссе) по какой-то причине часто ошибочно называли проспектом.

Почти идеально прямая (лишь с небольшими заворотами в обоих концах) широченная улица со сквозной перспективой и видами на противоположный берег реки Самары, наверное, действительно имела основания называться проспектом, но официально она всегда была улицей. Вероятно, проектировщики первой линии метро руководствовались именно «народным» названием улицы, не вникая в официальные документы. Когда ошибка выяснилась, станция еще в проекте была «переименована» просто в «Гагаринскую».

Керамика вместо мрамора

В силу «космической» тематики неизбежно напрашивалась отделка станции в различных оттенках синего цвета — от небесно-голубого до темно-фиолетового. Но в этой связи встал вопрос о материале для стен.

Все остальные станции Самарского метрополитена отделаны мрамором и/или гранитом. Но…

- От цвета пришли к материалу. Ни мрамор, ни гранит синим не бывают. Значит — керамическая плитка, - вспоминал позже в СМИ один из архитекторов станции Юрий Мусатов (его партнером был Алексей Панин, они работали, по их признанию, «как Ильф и Петров»).

На самом деле бывает и голубой, и синий мрамор. Но он очень редкий и очень дорогой, добывают его в Южной Америке, Африке и Италии. А на дворе стояли безумные 90-е…

Глазурованную керамическую плитку необычных цветовых оттенков для Гагаринской заказывали эксклюзивно, и это впоследствии создало проблемы. Когда местами обвалившую плитку решили обновить в 2021 году, к 60-летию полета Гагарина, выяснилось, что давно нет ни того производства, ни аналогов той плитки. В частности, та, что имелась на рынке в 2021-м, отличалась по толщине.

Пришлось применять «альтернативные решения».

- Сейчас пробуем применить технологию имитации контуров плиточных элементов, подбираем колер, который будет наиболее точно соответствовать цветовой гамме, заложенной первоначальным проектом. В дальнейшем предполагаем выполнить глянцевание лаком, - рассказывал заместитель директора МП «Самарский метрополитен» Олег Яхин.

Судя по тому, что ныне в росписи стен Гагаринской ничто не бросается в глаза, все получилось как надо.

Эксклюзивную керамическую плитку удалось удачно обновить современными материалами два года назад Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

«Портал» в несуществующее пространство

Внимание посетителей станции может привлечь стеклянная конструкция в потолке в центре зала, напоминающая прозрачный куб.

Это не элемент декора, а свидетельство оптимизма проектировщиков позднесоветского периода. Предполагалось, что Гагаринская станет пересадочной станцией на 3-ю (третью!!!) линию Самарского метрополитена, идущую в район Самарское Заречье. Первые схемы метро, висевшие в вагонах в конце 80-х, вселяли надежду, что третья линия заработает к 2025 году, тогда казавшемуся далеким будущим. Поэтому в потолке "Гагаринской" предусмотрели проем, через который можно было бы перейти на другую ветку. И до поры до времени загородили его декоративным стеклянным кубом.

Вот такой стеклянный куб красуется на куполе прямо посреди станции метро Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Кто же знал, что темпы строительства метро будут такими, что дай бог к 2025-му будет завершена наконец первая линия, и неизвестно будет ли хотя бы вторая?

Впрочем, в новом плане развития Самары все же предусмотрена ветка в направлении Южного города, во многом совпадающая с тем советским проектом. И если когда-то этот план будет реализован, пересадка будет именно на Гагаринской, и «стеклянный куб» во что-то трансформируется.

Безумная схема движения и забеги машинистов

Открытие Гагаринской в 1993-м году позволило открыть полноценное двустороннее движение на участке от станции Победа. До этого на перегоне Советская — Спортивная применялось челночное движение (как сейчас от Российской до Алабинской), что увеличивало интервалы между поездами.

Станция Гагаринская по праву считается одной из самых красивых в самарском метро Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

За Гагаринской есть оборотный тупик, и это позволило встроить движение в адекватный график. Но — до поры до времени. Когда в 2002 году ввели в строй следующую станцию — Московскую, на Гагаринской образовалась совершенно уникальная и немного безумная схема движения.

Поезд приходил со стороны Юнгородка на Гагаринскую, высаживал всех пассажиров и отправлялся в тупик. Там он дожидался, когда проследует встречный состав со стороны Московской в Юнгородок, после чего прибывал вслед за ним на тот же путь.

Далее машинист (который только что в тупике перебежал из конца в конец состава) вновь перебегал в противоположную кабину, и поезд ехал до Московской. Там машинист совершал еще один марш-бросок в другой конец поезда, и состав ехал в Юнгородок, проходя мимо тупика у Гагаринской, где его уже поджидал следующий поезд.

Впоследствии для ускорения процесса (и, видимо, щадя машинистов) на Гагаринской в хвост состава садился еще один машинист, и все вышеописанные маневры совершались уже без перебегания из головы в хвост и обратно, «в два лица».

Пассажирам же, желающим ехать до Московской, важно было не запутаться: выйдя из поезда на Гагаринской, они сначала должны были пропустить состав, идущий в обратную сторону, а затем уже вернуться в свой, вернувшийся из тупика, и ехать дальше.

Велик был соблазн просто не выходить из вагона и прокатиться в тупик, обратно и далее по маршруту, но специально обученные сотрудники зорко следили за тем, чтоб внутри состава никого не оставалось.

Подобные ухищрения длились четыре года, до открытия станции Российская в конце 2006-го.