Самарские ученые разработали проект «Цифровые двойники растений»

Председатель наблюдательного совета НОЦ «Инженерия будущего», губернатор Дмитрий Азаров и ученый Алексей Табачинский Фото: предоставлено НОЦ «Инженерия будущего»

В новом выпуске программы «Инженерия будущего» о российской науке на радио «Комсомольская правда» самарский ученый рассказал о цифровой платформе, призванной помочь сельхозпроизводителям вырастить качественный урожай, затратив при этом меньшее количество ресурсов.

Гостем программы стал заведующий лабораторией «Цифровые двойники растений» Самарского научного центра РАН, член комитета «Умное агро» НОЦ «Инженерия будущего» Алексей Табачинской, а соведущей Александра Семочкина - журналистка НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ксения Моисеева.

- Когда появился комитет «Умное Агро»?

Алексей Табачинский: Этот комитет стоял у истоков НОЦ. В 2020 году я и коллеги по комитету участвовали в создании заявки на конкурс научно-образовательных центров, НОЦ «Инженерия будущего» по итогам конкурса выиграл и занял первое место. В создание комитета внесли вклад ученые из разных университетов и институтов всех регионов НОЦ. У каждой команды был свой научный задел и тематика исследований, объединив которые, мы создали «Умное агро».

- Чем занимается комитет?

Алексей Табачинский: Под словом «умный» сейчас подразумевается интеллектуализация. Каждый из участников комитета выполняет задачу, которая с помощью искусственного интеллекта решается намного лучше. Есть участники, которые занимаются робототехникой - тележками, тракторами, транспортными платформами. Они разрабатывают их, чтобы полностью заменить труд человека. Платформы могут ездить, выполнять навигацию, определять состояние той или иной культуры. Также разрабатываются сенсоры, которые могут дать информацию о том, что происходит на конкретном поле с конкретной культурой и другие подобные проекты. Вклад каждого идёт в общую копилку – мы создаём кибер-физическую платформу для растениеводства, которая позволит весь продукционный процесс культуры оцифровать, получить максимум данных о нём и получить урожай максимально эффективно и экономично, в том числе, достигнув требований по его качеству.

- Вы занимаетесь цифровым двойником растений. Что это такое?

Алексей Табачинский: Это программа, которая позволяет смоделировать состояние реального посева на полях на том или ином хозяйстве. С помощью данных с полей о климате, почве, применяемых технологиях, она предоставляет анализ состояния посевов и дает рекомендации по обработке. Рекомендации позволяют применить принципы точного земледелия в хозяйствах – проводить обработки и подкормки с точной нормой внесения, в точный участок поля и в точное время.

- С какими культурами вы работаете?

Алексей Табачинский: Пшеницей, рисом, брокколи. Пшеница - это гегемон нашего сельского хозяйства в России, и в Самарской области есть научно-исследовательские институты, специализирующиеся на озимой и яровой пшенице. Плюс пшеница очень востребована коммерчески. По брокколи и рису у нас есть международный проект с тайваньской командой, которая дает нам знания об этой культуре. Они собирают урожай два раза в год. В России также есть производства в Краснодарском крае и Ростовской области, но объемы урожая значительно ниже.

- Чем «Цифровые двойники растений» могут быть полезны для России и для всего мира?

Алексей Табачинский: Цифровой двойник может оперировать теми данными, которые может упустить из виду человек, потому что человек не идеален, и один агроном 1000 гектар не обойдет, поэтому цифровой двойник сможет проанализировать и сказать, в каком участке поля необходима, например, двойная доза удобрения, или же наоборот меньшая доза. Где есть риск заболевания. Какого сорта культуры можно ожидать от урожая. Любая рекомендация будет выдана точно по месту и времени, тем самым сократив издержки и максимизировав урожай.

- На какой стадии сейчас проект?

Алексей Табачинский: Сейчас платформа находится на стадии опытной эксплуатации на делянках НИИ, после которой предполагается запустить ее в реальные хозяйства, участвующие в программе НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

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