Думали, обычная простуда: в Самарской области у двухлетней девочки нашли в гортани металлическую пружину

Хирурги провели ювелирную работу, чтобы извлечь инородное тело / Фото: тгкб5.рф

В Тольятти врачи спасли двухлетнюю девочку, которая случайно вдохнула металлическую пружину. О том, что у малышки в дыхательных путях находится инородное тело, стало известно случайно. Изначально у юной пациентки подозревали обычную простуду.

Внезапно осипла и стала кашлять

Родители заметили, что девочка осипла и начала покашливать. Подумали, что ОРВИ. Повели к врачам, а те диагностировали у малышки ларингит – воспаление слизистой оболочки гортани. Начали лечить, но добиться улучшения состояния юной пациентки добиться не удалось. Уже к концу курса медики поняли, что причина появления ларингита какая-то необычная.

Девочке сделали рентген-обследование, которое показало наличие в нижней части глотки инородного тела. В дальнейшем выяснилось, что малышка каким-то образом умудрилась дома сунуть в рот металлическую пружину, а затем вдохнуть. Что интересно, ни есть, ни пить, ни дышать предмет не мешал.

Посторонний предмет в гортани выявили после рентген-обследования / Фото: тгкб5.рф

Не обошлось без сложностей

– Сразу было понятно, что инородное тело находится где-то в дыхательных путях. Чтобы добраться до него, необходимы были наркоз и интубация. Однако когда начали процедуру извлечения, выяснилось, что интубировать не выйдет – пружинка находилась под голосовыми связками. Специальная гибкая трубочка не прошла бы из-за анатомического строения трахеи, – рассказал заведующий детским ЛОР-отделением Тольяттинской городской больницы № 5 Максим Попов.

На то, чтобы устранить проблему, у врачей было всего несколько секунд. Иначе юная пациента могла начать задыхаться. Медикам удалось сжать пружинку и достать ее из гортани без каких-либо последствий. На словах все просто, а на самом деле это была сложная процедура. Родителям повезло, что малышка попала к очень опытному специалисту.

Вот эту пружинку извлекли из гортани девочки тольяттинские врачи / Фото: тгкб5.рф

Удалось сохранить голос

– Если бы вовремя извлечь инородное тело не удалось, пришлось бы вскрывать горло и накладывать трахеостому. И даже после удачного исхода такой операции был бы риск полной потери голоса, – отметили в медучреждении.

Благодаря профессионализму тольяттинских врачей все закончилось наилучшим образом. После операции девочка находилась в стационаре еще пять дней, затем ее отпустили домой. Сейчас малышка чувствует себя хорошо. Голос у нее полностью восстановился.

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