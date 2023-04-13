В Самаре День космонавтики отметили автопробегом по памятным местам, связанным с космосом

В памятных местах участники автопробега возлагали цветы Фото: Анастасия Буйлина

В честь 62-летия полета первого человека в космос в Самаре прошел автопробег по памятным местам, связанным с историей космической отрасли в нашем регионе. Традиционно пробег проводят ОДК Кузнецов и АО «РКЦ «Прогресс», в этом году в нем также приняли участие представители НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» и студенты целевых направлений обучения программ «Крылья Ростеха» Самарского университета и «Инженерный старт» Самарского государственного технического университета.

Журналист «Комсомольской правды» принял участие в автопробеге и рассказывает, где искать памятники и почему сотрудники авиакосмических предприятий работают на них по велению сердца.

1. Памятник Михаилу Фрунзе

Бюст Фрунзе Фото: Предоставлено пресс-службой ОДК-Кузнецов

Автопробег начался от проходной завода ОДК-Кузнецов в Самаре. Здесь на площади находится памятник Михаилу Фрунзе, чье имя носило когда-то предприятие. Монумент был установлен 28 апреля 1972 года к 60-летию завода. Объект является памятником культурного наследия регионального значения.

Участники автопробега с управляющим директором ОДК-Кузнецов Алексеем Соболевым Фото: Анастасия Буйлина

Старт мероприятию дал управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев, который первым оставил автограф на флаге автопробега и поздравил молодежь с праздником. В дальнейшем на флаге прохожие писали пожелания в честь Дня космонавтики.

2. Бюст Николая Кузнецова

С легендарным конструктором работала тетя Светланы Казаковой Фото: Анастасия Буйлина

Памятник легендарному авиаконструктору, чье имя сейчас носит двигателестроительный завод, находится в сквере Авиаконструкторов на улице Физкультурной. Под руководством Н.Д. Кузнецова на заводе было создано 57 проектов и модификаций различных двигателей.

- В конструкторском бюро Николая Дмитриевича работала моя тетя. Она рассказывала, что он был достаточно строгим, но справедливым руководителем. Приходя на работу, проводил осмотр производственных площадок, интересовался у сотрудников, все ли у него в порядке. Также на заводе работали мои бабушка и дедушка, поэтому предприятие для меня знаковое место, и я всегда хотела работать здесь, - делится воспоминаниями ведущий специалист по обеспечению химической продукцией и лакокрасочными материалами в отделе снабжения ОДК-Кузнецов Светлана Казакова.

3. Стела завода №24 им. М.В. Фрунзе и стела ветеранам ЦСКБ «Прогресс»

Стела ветеранам ЦСКБ Прогресс Фото: Анастасия Буйлина

Обе стелы находятся на Аллее Трудовой славы на пр. Юных пионеров и символизируют трудовую доблесть заводов в период Великой Отечественной войны. Чтобы познакомить сотрудников с историей предприятия, Совет молодежи самарского двигателестроительного предприятия организовал квест возле стелы завода №24 им. М.В. Фрунзе. Молодые специалисты читали таблички об истории завода и отвечали на вопросы.

Стела завода №24 им. Фрунзе Фото: Анастасия Буйлина

- Так мы приобщаем молодежь к истории. Ведь ОДК-Кузнецов уже более 60 лет производит легендарные ракетные двигатели, которые впервые вывели на орбиту космический корабль с человеком на борту. Они известны во всем мире своей уникальной надежностью – 99,9%, - говорит председатель Совета молодежи Павел Баринов.

4. Бюст Юрия Гагарина

Не все видят бюст Юрия Гагарина в парке, названном его именем Фото: Анастасия Буйлина

Он находится в одноименном парке. Но по признанию сотрудников, многие увидели памятник впервые во время автопробега. И это неслучайно, ведь памятник появился здесь относительно недавно - в 2011 году.

Значимость первого человека, полетевшего в космос, трудно переоценить, он и сейчас заражает многих любовью к космической отрасли.

- Моя бабушка рассказывала, что вживую видела Гагарина, когда он приезжал в Куйбышев. В детстве на меня, конечно, это произвело неизгладимое впечатление. По состоянию здоровья не получилось стать летчиком-космонавтом, но благодаря работе в ОДК-Кузнецов все-таки я стал ближе к мечте и имею отношение к космической отрасли, - рассказывает слесарь-инструментальщик Сергей Евстифеев.

5. Музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая»

Двигатели ракеты-носителя Союз произведены на заводе «Кузнецов» Фото: Анастасия Буйлина

Здесь находится памятный комплекс ракеты-носителя «Союз», который установлен в честь юбилея полета Юрия Гагарина в космос. Внутри здания музея можно найти космические аппараты «Ресурс» Ф1 и Ф2 и «Янтарь-2К», предназначенные для фотосъемки и картографирования из космоса, а еще — макет двигателя НК-33 для первой ступени лунного космического корабля, скафандр космонавта и многое другое.

Самара считается космической столицей России и притягивает этим многих гостей города.

- Я переехал в Самару из Димитровграда и учусь по целевой программе ОДК-Кузнецов и Самарского политеха «Инженерный старт» на инженера-технолога. Это именитый завод, и я рад связать с ним жизнь. Благодаря целевому обучению мы осваиваем инженерную графику, изучаем иностранные языки, бываем на производстве, - говорит студент Самарского государственного технического университета Захар Чертохин.

6. Бюст Сергея Королева

Автопробег завершился у бюста Сергея Королева перед Самарским университетом Фото: Анастасия Буйлина

Находится на территории Самарского университета им. Королева. Сергей Королев - выдающийся ученый и конструктор ракетно-космических систем. Многие выпускники университета пополняют ряды сотрудников знаковых космических предприятий области. Активно этому способствует целевое обучение студентов.

Студентка Самарского университета Люция Газизова учится по программе «Крылья Ростеха».

- Программа дает возможность получить дополнительное образование по программированию, проектированию, углубленному изучению английского языка и многому другому. К тому же имеем возможность получить практику в ОДК-Кузнецов, студентов программы с первого года устраивают на предприятие.

Завершился автопробег у бюста Королева торжественным митингом с участием администрации вуза и учащихся.