Шеврон с изображением Богородицы спас жизнь российскому солдату

Шевроны шьют самарские мастера. Фото: Екатерина Колотовкина

Чудесную историю с передовой рассказали российские бойцы. Жизнь одного из наших ребят спас шеврон с изображением Богородицы от самарского фонда «Звезда и Лира». Этой историей от бойца с позывным «Велес» поделилась директор фонда и председатель Комитета семей воинов Отечества по Самарской области Екатерина Колотовкина.

- Совсем недавно во время наступления ребята из соседнего подразделения были ранены, мы их своими силами вытаскивали из-под минометного огня, - вспоминает тот день «Велес». – У одного парня были ранены бедро и спина, это были осколочные ранения. Чтобы ему помочь, мы порезали всю его одежду.

Пока бойцы перевязывали товарища, он вдруг попросил оторвать от формы шеврон с Богородицей.

- Парень искренне верил, что именно этот шеврон спас ему жизнь под минометным огнем. Боец просил, чтобы шеврон был с ним до конца. Наши парни отлепили иконку от одежды и вручили солдату, чтобы тот ее не потерял, - вспоминает Велес.

Освященные шевроны помогают солдатам в трудную минуту, уверена Екатерина Колотовкина:

- Они верят, что эти вышитые иконы, согретые любовью и теплом нашей мастерицы Вероники, спасают жизнь. Я слышала разговоры военнослужащих, которые говорили, что благодаря шеврону с Богородицей они остались живы. Таких случаев было несколько, это подтверждают сами военнослужащие. Все-таки без веры на фронте никак.

Солдат, который попал под минометный обстрел, жив. Сейчас он на интенсивном лечении. Врачи успели вовремя.

- Насколько мне известно, боец сейчас находится в госпитале. Как только ему станет лучше, мы планируем с ним связаться, - рассказала Екатерина.