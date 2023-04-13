Круизы по Волге остаются популярными из года в год Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В конце апреля уже стартует сезон речных круизов. В навигацию 2023 года в речных круизах по Волге появятся новые теплоходы и локации. Подробности эксперты рассказали журналисту «КП-Самара».

Путь на Север

Наталья Денисова, директор компании «Спутник Гермес» рассказала о возможных новшествах в предстоящем сезоне.

- В речных путешествиях довольно сложно придумать новые города, но все же в 2023 году появится несколько локаций, которых не было прежде. В частности, это Завидово в Тверской области. Есть распоряжение углубить дно и оборудовать причал для трехпалубных судов в Сызрани. Возможно, уже в этом году там смогут причаливать теплоходы. Появится зеленая стоянка в Юрьевце Ивановской области, - рассказала Наталья.

Путешествия вверх по Волге вообще более популярны у самарцев, нежели вниз, считает Юлия Ситникова, директор компании «КруизГИС».И это вполне объяснимо.

В основном самарцы предпочитают плавать на Север, к городам Золотого кольца Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- В северном направлении более разнообразна природа, много интересных городов по пути, включая те, что входят в «Золотое кольцо» - такие как Кострома, Ярославль. В путешествиях на юг все-таки более преобладают степные пейзажи и гораздо меньше городов, - объясняет Юлия.

Крайние южные точки для круизов из Самары — Астрахань и Ростов-на-Дону. На север можно доплыть на теплоходе до Москвы, Санкт-Петербурга и Карелии, а можно зайти в Каму, двинуться в сторону Урала и добраться до Перми.

Почем удовольствие?

По словам Натальи Денисовой, стоимость речных круизов ежегодно становится выше примерно на 5-7 %, и год нынешний не исключение.

- Причины? И общая инфляция в стране, и нестабильные цены на топливо, и удорожание прохода через шлюзы, стоянок в портах. Владельцы компаний переоборудуют, реконструируют суда в соответствии с требованиями времени, это тоже влияет затем на стоимость. Кроме того, мы дорожим кадрами, и мы не можем увольнять судовые команды на зимний период, платим им зарплату круглогодично, индексируем ее, - объясняет Наталья.

Тем не менее, в 2022 году заполняемость туристических судов почти весь навигационный период была близка, а часто и достигала 100 %. Нынешняя динамика бронирования пока показывает меньшие цифры — такова реакция туристов на подорожание.

Если смотреть по ценам, то самый бюджетный вариант путешествия на теплоходе из Самары — Казань. Тур до столицы Татарстана и обратно обойдется в 15-20 тысяч рублей на человека. В стоимость поездки входят обычно трехразовое питание и развлекательная программа. В зависимости от оператора в программу может быть включено и экскурсионное обслуживание.

Наиболее дорогое путешествие — до Санкт-Петербурга и обратно. На борту теплохода туристы проведут 19 дней, и поездка им будет стоить 120-150 тысяч рублей на человека.

Как ни парадоксально, именно на подобные туры уже может не быть путевок — они раскупаются сильно заранее и очень быстро.

- Среди тех, кто путешествует на теплоходах, есть категория наших постоянных клиентов. Это люди, которые предпочитают подобный вид отдыха всем прочим, они заранее планируют подобные туры, выбирают постоянно все новые для себя направления и суда, - рассказывает Юлия Ситникова.

Кстати, среди типов судов выбор в последнее время стал большим. Круизные компании, ранее делавшие акцент на обслуживании интуристов, теперь переориентируются на внутренний рынок и предлагают россиянам путешествия на судах, реконструированных под требования иностранных компаний. Так что самарцы смогут прокатиться на теплоходах повышенной комфортности и почувствовать себя интуристами.

Круизы на юг, в сторону Волгограда, тоже популярны Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В «интуристских» судах выше потолок в каютах, за счет этого и сами теплоходы имеют большую высоту, чем классический четырехпалубник, - объяснили эксперты. - И на таких кораблях в каждой каюте полноценные санузлы, то есть душ не совмещен с туалетом, а занимает отдельное пространство. А вот сама сантехника ничем особо не отличается – «золотых унитазов» вы там не увидите.

Выходные на теплоходе

Юлия Ситникова рассказала, что самыми востребованными у самарцев были и остаются туры в Казань.

- Во-первых, это достаточно популярное туристическое направление. Во-вторых, в Казань и обратно можно обернуться за выходные, то есть для путешествия на теплоходе не требуется брать отпуск, - поясняет Юлия.

Популярны и туры выходного дня в южном направлении — до Балаково и Хвалынска, с посещением Хвалынских терм.

Впрочем, для прогулок по Волге можно обойтись и одним днем.

- В Казани популярны прогулки до Свияжска на теплоходе «Ом». Из Самары на теплоходах «Москва» можно прокатиться до Винновки, Ширяево. Есть прогулки по реке Самаре под названием «5 мостов» - от Речного вокзала до Кировского моста и обратно, - рассказывает Наталья Денисова.

В качестве прогулочных можно использовать и рейсовые суда, благо их парк качественно пополнился. В частности, до Ширяево теперь можно прокатиться «с ветерком» на новейших скоростных судах на подводных крыльях «Валдай».

В проекте — организация скоростного речного сообщения на «Валдаях» между Самарой, Ульяновском и Казанью, но пока это остается перспективой.