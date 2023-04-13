«Хочешь поцелую? Это не больно»: самарцы обеспокоены сообщениями о мигранте-педофиле, который приставал к 15-летней девочке

25-летний мужчина откровенно приставал к школьнице в переписке Фото: из соцсетей

«Давай, я тебя поцелую», «Не бойся, это не больно», «У тебя уже время подходит» - это сообщения, которые отправлял 25-летний мигрант 15-летней школьнице. Они договорились о встрече, только вместо школьницы на заброшенный аттракцион пришли бритоголовые накачанные парни. Видео «наказания» мигранта за откровенное растление несовершеннолетней, а также саму переписку школьницы и мигранта опубликовали в самарских пабликах. Самарцы узнали местность, где происходил самосуд над мигрантом-педофилом – похоже на заброшенные американские горки в парке Дружба в Самаре. Журналист «КП-Самара» разбиралась в подробностях жуткой новости.

- Мне 15, а тебе?

- 25. Ты не похожа на 15.

- Что ты от меня хочешь?

- Я хочу целовать губы. Еще что-то придумаем.

- Ты же понимаешь, что мне 15, а тебе 25?

- Это не больно, я обещаю. Один раз, милая. Тебе это понравится.

- Я не хочу. Хватит! Я маленькая, мне всего 15. Даже 18 нет.

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После этого, как сообщает автор поста, 25-летний кавалер пригласил подростка на интимную встречу в заброшенный парк аттракционов. Но вместо ожидаемой молоденькой красотки к мигранту подошли бритоголовые парни.

Далее на опубликованном видео видно, как молодые люди избивают мигранта. Кто-то шлепает его по лицу кто-то бьет ногами. При этом парни пытаются узнать у мигранта его имя и фамилию, а переписку с девочкой грозят передать в полицию. В конце мигранта ставят на колени и продолжают над ним издеваться.

- Все, беги! Беги! – кричат разгоряченные молодые парни, их лица на видео замазаны. Озабоченный мигрант удирает прочь от аттракциона, не оглядываясь.

Девочка отказывала незнакомцу, но тот был настойчив Фото: из соцсетей

Однако до сих пор доподлинно неизвестно, был и данный инцидент действительно в Самаре. Кто-то из самарцев узнал на видео местную достопримечательность – заброшенные американские горки в парке Дружбы. Редакция «Комсомольской правды» запросила комментарий в ГУ МВД по Самарской области.

- В настоящее время по факту публикации информации в сети ведется проверка, - ответили нам полицейские.

Видео и скриншоты переписки опубликовали в паблике, с подписью, что это произошло в Самаре. Никаких данных мигранта, девочки и парней, устроивших самосуд, нет. В комментариях самары начали обсуждать ситуацию, которая произошла на видео. Кто-то поддержал парней, а кто-то посоветовал не устраивать самосуд, а идти в полицию. Самарцы вспомнили историю автомеханика из Уфы, который до смерти избил педофила, Владимиру Санкину дали 6 лет колонии строгого режима, а он лишь спас детей от маньяка.

- Парней привлечь могут за самосуд. Лучше бы не трогали, а сразу со скриншотами надо в полицию идти. Пусть там сами разбираются, - пишет один из пользователей.

- Да красавцы ребята, правда мало ему наваляли. Хотя там даже на административку не тянет – потолкали, «лещей» отвесили, он еще на своих ногах сбежал, - отвечает ему другой.

Мы решили поговорить с адвокатом коллегии адвокатов Самарской области «Правовой советник» Русланом Берсагуровым, который разъяснил правовую сторону вопроса про самоуправство.

- Самостоятельная реализация функций органов следствия и суда, осуществление так называемого самосуда, безусловно, может повлечь как административную, так и уголовную ответственность в зависимости от конкретных обстоятельств и совершенных действий. Например, при причинении телесных повреждений при «воспитательной» процедуре недобропорядочных граждан, лицо может быть привлечено к административной ответственности за побои, либо, если установлен легкий, средний или тяжкий вред здоровью - к уголовной.

То обстоятельство, что данный вред причинен лицу, в отместку, в том числе за его попытку совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, не освобождает от ответственности. Установление обстоятельств совершения неправомерных действий и последующее наказание за это является исключительной прерогативой компетентных государственных органов в установленном законом порядке.

Граждане обязаны сообщить об известных им фактах противоправной деятельности в правоохранительные органы и в последующем могут оказывать содействие в изобличении лица, но никак не вершить правосудие вне рамок правового поля.

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