Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 апреля 2023 18:30

«Хочешь поцелую? Это не больно»: самарцы обеспокоены сообщениями о мигранте-педофиле, который приставал к 15-летней девочке

Самарцы обсуждают эротическую переписку 25-летнего мигранта с девочкой-подростком
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
25-летний мужчина откровенно приставал к школьнице в переписке

25-летний мужчина откровенно приставал к школьнице в переписке

Фото: из соцсетей

«Давай, я тебя поцелую», «Не бойся, это не больно», «У тебя уже время подходит» - это сообщения, которые отправлял 25-летний мигрант 15-летней школьнице. Они договорились о встрече, только вместо школьницы на заброшенный аттракцион пришли бритоголовые накачанные парни. Видео «наказания» мигранта за откровенное растление несовершеннолетней, а также саму переписку школьницы и мигранта опубликовали в самарских пабликах. Самарцы узнали местность, где происходил самосуд над мигрантом-педофилом – похоже на заброшенные американские горки в парке Дружба в Самаре. Журналист «КП-Самара» разбиралась в подробностях жуткой новости.

- Мне 15, а тебе?

- 25. Ты не похожа на 15.

- Что ты от меня хочешь?

- Я хочу целовать губы. Еще что-то придумаем.

- Ты же понимаешь, что мне 15, а тебе 25?

- Это не больно, я обещаю. Один раз, милая. Тебе это понравится.

- Я не хочу. Хватит! Я маленькая, мне всего 15. Даже 18 нет.

Мужчина предлагал ребенку непристойные вещи и присылал откровенные фотографии

Мужчина предлагал ребенку непристойные вещи и присылал откровенные фотографии

Фото: из соцсетей

После этого, как сообщает автор поста, 25-летний кавалер пригласил подростка на интимную встречу в заброшенный парк аттракционов. Но вместо ожидаемой молоденькой красотки к мигранту подошли бритоголовые парни.

Далее на опубликованном видео видно, как молодые люди избивают мигранта. Кто-то шлепает его по лицу кто-то бьет ногами. При этом парни пытаются узнать у мигранта его имя и фамилию, а переписку с девочкой грозят передать в полицию. В конце мигранта ставят на колени и продолжают над ним издеваться.

- Все, беги! Беги! – кричат разгоряченные молодые парни, их лица на видео замазаны. Озабоченный мигрант удирает прочь от аттракциона, не оглядываясь.

Девочка отказывала незнакомцу, но тот был настойчив

Девочка отказывала незнакомцу, но тот был настойчив

Фото: из соцсетей

Однако до сих пор доподлинно неизвестно, был и данный инцидент действительно в Самаре. Кто-то из самарцев узнал на видео местную достопримечательность – заброшенные американские горки в парке Дружбы. Редакция «Комсомольской правды» запросила комментарий в ГУ МВД по Самарской области.

- В настоящее время по факту публикации информации в сети ведется проверка, - ответили нам полицейские.

Видео и скриншоты переписки опубликовали в паблике, с подписью, что это произошло в Самаре. Никаких данных мигранта, девочки и парней, устроивших самосуд, нет. В комментариях самары начали обсуждать ситуацию, которая произошла на видео. Кто-то поддержал парней, а кто-то посоветовал не устраивать самосуд, а идти в полицию. Самарцы вспомнили историю автомеханика из Уфы, который до смерти избил педофила, Владимиру Санкину дали 6 лет колонии строгого режима, а он лишь спас детей от маньяка.

- Парней привлечь могут за самосуд. Лучше бы не трогали, а сразу со скриншотами надо в полицию идти. Пусть там сами разбираются, - пишет один из пользователей.

- Да красавцы ребята, правда мало ему наваляли. Хотя там даже на административку не тянет – потолкали, «лещей» отвесили, он еще на своих ногах сбежал, - отвечает ему другой.

Мы решили поговорить с адвокатом коллегии адвокатов Самарской области «Правовой советник» Русланом Берсагуровым, который разъяснил правовую сторону вопроса про самоуправство.

- Самостоятельная реализация функций органов следствия и суда, осуществление так называемого самосуда, безусловно, может повлечь как административную, так и уголовную ответственность в зависимости от конкретных обстоятельств и совершенных действий. Например, при причинении телесных повреждений при «воспитательной» процедуре недобропорядочных граждан, лицо может быть привлечено к административной ответственности за побои, либо, если установлен легкий, средний или тяжкий вред здоровью - к уголовной.

То обстоятельство, что данный вред причинен лицу, в отместку, в том числе за его попытку совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, не освобождает от ответственности. Установление обстоятельств совершения неправомерных действий и последующее наказание за это является исключительной прерогативой компетентных государственных органов в установленном законом порядке.

Граждане обязаны сообщить об известных им фактах противоправной деятельности в правоохранительные органы и в последующем могут оказывать содействие в изобличении лица, но никак не вершить правосудие вне рамок правового поля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Народный герой или жестокий убийца: в Уфе осудили Владимира Санкина, который устроил самосуд педофилу

Суд присяжных отправил уфимца на 8 лет в колонию общего режима (подробности)

КАРТИНА ДНЯ