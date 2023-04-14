Ухо болело не переставая: самарские врачи за три часа избавили ребенка от страшных мучений

Помочь юному пациенту взялись врачи детской больницы им. Ивановой / Фото: vk.com/minzdrav_63

В Самаре врачи-отоларингологи провели сложную операцию 9-летнему мальчику из Казахстана. Медики избавили ребенка от сильных болей, вызванных хроническим гнойным отитом среднего уха. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

Страдал от сильных болей с осени

Семья Славкиных из Оренбурга, но три года назад они переехали жить в Казахстан. Прошлой осенью у 9-летнего Микаила начало сильно болеть ухо. Врачи диагностировали ему левосторонний гнойный отит, осложненный мастоидитом (воспалением) и ушным грибком. За ухом у мальчика образовался болезненный отек.

— Мы обращались к специалистам областной больницы в Уральске. Нам сказали, что это лимфоузел, воспаленный на фоне болезни. В ноябре 2022 года, когда у сына сильно заболело ухо, нам выполнили экстренную операцию. Прошел месяц, но шишка так и не прошла, — рассказала мама юного пациента.

По словам женщины, они вновь обратились к врачу. Им назначили КТ и предложили поехать на операцию в Алма-Аты, поскольку в местной больнице не было необходимого оборудования. Путь до столицы Казахстана неблизкий — около 3 тысяч км.

Посоветовали обратиться в самарскую клинику

Родители начали искать клиники поближе. Им порекомендовали обратиться в Самарскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Н. Ивановой. Юный пациент поступил в приемное отделение медучреждения в феврале 2023 года. Ему поставили диагноз «левосторонний хронический гнойный отит среднего уха, осложненный мастоидитом и заушным свищом». Ребенка госпитализировали.

— Мы провели мальчику КТ и МРТ височной области, а затем выполнили санирующую операцию — удалили патологическую ткань из среднего уха, — рассказал заведующий отоларингологическим отделением больницы Евгений Слюсарев.

Операция длилась три часа

По словам специалиста, операция длилась около трех часов. Медики использовали микроскоп для отохирургии. Сложность заключалась в том, что у ребенка это была вторая операция при долгом хроническом воспалении. Кроме того, хирургическое вмешательство проводилось вблизи лицевого нерва и сигмовидного синуса. Их повреждение могло привести к серьезным последствиям.

К счастью, все прошло благополучно. Никаких осложнений у мальчика после операции не было. Сейчас он чувствует себя хорошо. Его уже выписали из больницы.

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