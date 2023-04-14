Чистота - дело общее: тольяттинцы провели серию весенних субботников

Уборка во дворах Центрального района Тольятти. Фото: Александр Панчешный

Тольяттинцы из всех районов, присоединяйтесь!

Каждую весну мы задаемся вопросом: откуда взялось столько мусора? Ответ прост: зима длинная, и следы, которые оставляют за собой нерадивые горожане, игнорирующие урны, скрываются под новыми и новыми слоями снега. Неприглядную картину в считанные дни, а то и часы, обнажает жаркое весеннее солнце - улицы, скованные отвратительной коркой фантиков, окурков, пластиковых бутылок, различных упаковок и другого мусора. Зрелище неприятно контрастирует с набухшими почками деревьев и робкими первоцветами, вызывая у каждого нормального человека желание помочь природе проснуться и вздохнуть полной грудью. Понятно, что последствия, накопившиеся за зиму, работникам коммунальных служб в одночасье не разгрести. По уже сложившейся традиции, на помощь всем миром приходят горожане. Однако, любое движение нуждается в организаторе, и одним из них, многие годы выступает «КуйбышевАзот».

На предприятии есть традиция «чистых четвергов», когда работники всех подразделений дружно выходят на уборку заводской и прилегающей территории. Она давно является не только визитной карточкой химгиганта, но и поводом для гордости каждого сотрудника.Это отмечают и многие горожане, проезжая по ул. Новозаводская на автомобилях и общественном транспорте. Благоустраивая заводское пространство, химики не забывают и о родном городе. Сотрудники предприятия принимают активное участие в месячнике «Тольятти - чистый город», устраивая вместе с другими неравнодушными гражданами уборку во всех районах города. С начала месяца заводчане при поддержке земляков навели уже порядок во дворах Комсомольского и Центрального районов.

Субботники прошли при технической поддержке предприятия. Фото: Александр Панчешный

Было бы желание, а инвентарь найдется

В частности, в чистоте встретит майские праздники аллея в районе школы №1, убраны дворы на улицах Мира, Ярославской и Есенина, сквер на улице Громовой.

- Мы повсюду развесили объявления о предстоящих субботниках, разместили их в соцсетях, - рассказал об организации уборки в Комсомольском районе замначальника службы пропусков и внутреннего распорядка «КуйбышевАзота» Вадим Гребеньков. - Наличие инвентаря, перчаток, пакетов обеспечило наше предприятие, а от людей необходимо было только желание и рабочие руки. Выделить пару часов в выходной день, чтобы убрать за собой же - не так уж много. Убирались целыми ТОСами, подключились управляющие компании. Главное, не разделять территории на «свои» и «чужие» - чисто должно быть везде.

В Центральном районе работа тоже кипела: старшие по домам бросили клич по соседям, и вот уже на подмогу химикам собрались целые отряды неравнодушных жителей.

- На нашем предприятии культура производства играет важную роль, а чистый город - это такой же элемент этой культуры, - считает заместитель директора ведомственного центра отдыха «Дружба-Подснежник»Евгений Клевакин. - Для меня каждый субботник - это праздник, в ходе которого за делом можно пообщаться с коллегами и соседями, детьми. Тем более что результат работы виден сразу - мешки с мусором не мозолят глаза под окнами, а в тот же день вывозятся техникой, предоставленной заводом, на полигон. В Центральном районе, например, мы собрали более 30 кубометров листвы и прочего мусора.

Заводчане с одинаковой заботой благоустраивают территории и предприятия, и города. Фото: Александр Панчешный

Еще один удар по антисанитарии химики вместе с другими горожанами нанесут 22 апреля - в этом году общероссийский субботник пройдет именно в субботу, поэтому каждый тольяттинец при желании сможет выкроить на него время во благо родного города. Коллектив предприятия уверен, что мусору не место на городских улицах. Только за прошлый год, в сотрудничестве с администрацией Тольятти, силами предприятия было ликвидировано почти 14 тысяч квадратных метров несанкционированных свалок как в городе, так и на прибрежных участках Саратовского и Куйбышевского водохранилищ. Также в планах уборка и обновление фонтана в сквере пос. Портовый, которые курирует депутат Думы г. о. Тольятти Алексей Степанов.

- Коллектив нашего предприятия всегда отличало неравнодушное отношение к родному городу, - прокомментировала директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот» Татьяна Герасименко. - Все мы хотим, чтобы он было уютным и комфортным. И это вполне по силам сделать, объединив усилия всех неравнодушных горожан. Заводчане своим примером, из года в год, показывают, что территория там, где ты работаешь и живешь может и должна содержаться в чистоте и порядке.