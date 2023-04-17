Четырехлетняя девочка нуждается в сложной операции

Фото: предоставлено фондом «Алеша»

У маленькой Таи страшный диагноз – врожденный порок сердца. Эта страшная новость стала известна уже на втором скрининге. Едва родившись, Тая оказалась в реанимации – там девочка провела первые две недели своей жизни. Затем из родной Вологды малышку перевели в Санкт-Петербург для проведения первой операции – поддерживающей процедуры по суживанию легочной артерии.

Операция прошла успешно, но врачи сразу заметили: впереди девочку ждет еще не одна операция на сердце. К сожалению, без подобного вмешательства в случае Таи обойтись никак нельзя: при рождении два желудочка в сердце девочки оказались объединены, из-за чего главные сосуды расположились неправильно. Необычная анатомия повлекла за собой неизбежное смешение венозной и артериальной крови, поэтому организм малышки не может получать достаточное количество кислорода, а сердце и легкие испытывают огромнейшую нагрузку.

Фото: предоставлено фондом «Алеша»

Процедура, которую Тае провели в Петербурге, снизила давление в легких малышки и позволила девочке подрасти для следующих этапов коррекции. Однако после нескольких переносов врачи сообщили родителям, что сердце Таи неоперабельно.

В поисках спасения родители малышки стали обращаться едва ли не во все клиники мира и узнали о докторе Педро дель Нидо, который способен провести операцию. Увы, она стоит огромных денег, 18 245 298 рублей. Благотворительный фонд «Алеша» открыл частичный сбор на сумму 6 505 298 рублей.

Как помочь Таечке:

сделать перевод картой на странице Таисии: https://aleshafond.ru/children/taisiya-koryakina?utm_source=kp&utm_medium=article&utm_campaign=koryakina;

отправить СМС на номер 9112, указав сумму пожертвования (например: 300);

перевести средства в отделении любого банка или «Почты России» по реквизитам:

Организация: Благотворительный фонд «Алеша»

ИНН 7805303459

КПП 780501001

ОГРН/ОГРНИП 1097800002398

Расчётный счет 40703.810.0.55240000272

БИК 044030653

Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Корр. счет 30101.810.5.00000000653

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на лечение Корякиной Таисии.