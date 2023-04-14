Самарская компания, производящая бетонные заводы, увеличила выпуск продукции на 40%

Фото: предоставлено Минпромом Самарской области

Компания «Элкон» стала участником национального проекта «Производительность труда», благодаря которому смогла увеличить свою эффективность.

На предприятии, выпускающем бетонные заводы, в течение полугода оптимизировали процесс изготовления дополнительного оборудования. Эталонным стал участок сварки силосов. Сотрудники Регионального центра компетенций проанализировали процесс, провели работу над ошибками и дали свои рекомендации, которые позволили избежать потерь.

Были уточнены нормы выработки, внедрен производственный анализ, перераспределены операции между работниками, организованы рабочие места по системе 5С. Все это позволило увеличить сменную выработку на посту сварки сегментов обечайки на 20%.

Новая организация рабочих мест на участке окрашивания сократила время цикла узкого места потока с 2,5 дней до 1 дня. А перепланировка участка сварки и зачистки позволила сократить ожидание работниками крана. В июле этого года на предприятии планируется открыть новый цех.

Фото: предоставлено Минпромом Самарской области

- Руководство предприятия с самого начала проекта активно заинтересовано в повышении производительности труда. Благодаря этому совместно с рабочей группой нам удалось достичь хороших результатов. Увеличили выпуск продукции с 10-12 до 15 штук в месяц за счет увеличения пропускной способности узких мест в потоке, сокращения времени протекания процесса с 14 до 6 дней и снижению запасов в потоке с 977 до 866 штук, - рассказал о ходе реализации пилотного проекта один из сотрудников РЦК.

Благодаря национальному проекту «Производительность труда», участвующие в нем предприятия увеличивают выпуск продукции, получают большие доходы, а следовательно и платят больше налогов в бюджет. Всего в нацпроекте приняли участие 146 компаний Самарской области.

Среди мер поддержки, которыми могут воспользоваться предприятия в рамках нацпроекта, - льготные займы из федерального и регионального фондов развития промышленности под 1% годовых на срок до пяти лет, а также налоговый вычет по налогу на прибыль.

- Финансовые меры поддержки предприятий - участников нацпроекта сыграли значительную роль в успешной реализации проекта по повышению производительности труда на предприятиях региона. Наиболее востребованной из них является инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций. За время реализации нацпроекта правом применения ИНВ воспользовались 18 компаний, общая сумма вычетов составила 1,2 млрд рублей - прокомментировали в региональном министерстве промышленности.