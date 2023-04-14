Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 апреля 2023 12:00

«Узнал сумму – вспомнил о сыне»: в Самаре разведенные родители делят деньги убитого на СВО солдата

Разведенные 25 лет назад родители из Самары через суд делят деньги погибшего на СВО сына
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Родители погибшего бойца делят компенсацию через суд

Родители погибшего бойца делят компенсацию через суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре разведенные родители через суд делят компенсацию за погибшего на СВО сына. Отец бойца бросил беременную жену и не торопился платить алименты на мальчика. Сын вырос, стал военным, отправился на СВО и погиб. Когда отцу принесли похоронку, то не пожелал даже общаться с представителями военкомата. Однако узнав про сумму компенсации, внезапно вспомнил о сыне и начал судиться с бывшей женой. На днях Шестой кассационный суд поставил точку в многомесячной тяжбе.

«Общаться не хотел, долг по алиментам рос»

В далеком 1991 году Елена и Андрей Я. решили связать себя узами брака. Совсем скоро Елена узнала, что ждет ребенка, но отношения с мужем начали резко ухудшаться. На праздник 8 марта муж вместо традиционных цветов и поздравлений выгнал Елену, которая была уже на втором месяце беременности, из дома и больше даже слышать не хотел о ней и ее ребенке.

Сильная духом женщина стойко приняла удар судьбы, сняла квартиру и продолжала работать, чтобы обеспечить себя и своего будущего сына. Однако ближе к сроку родов Елена по состоянию здоровья была вынуждена переехать к своим родителям в село Богатое в Самарской области.

В октябре на свет появился маленький Дима. Молодую мать с роддома встречали родственники и друзья, отца малыша – Андрея – так никто и не видел. Елена записала в свидетельстве о рождении, в графе «Отец», Андрея Я., надеясь, что мужчина одумается и вернется в семью, но этого так и не произошло.

- Я подала в суд на взыскание с отца алиментов, но несмотря на то, что Андрей работал официально, деньги ребенку так и не поступали. Общаться с нами он не хотел, а долг по алиментам рос, - говорит Елена.

Не приехал ни на выпускной, ни на проводы в армию

Через три года жизни в деревне у бабушки с дедушкой, молодая мама с сыном на руках, переехала в общежитие в Самару. Не надеясь уже на восстановление семьи, Елена приняла тяжелое для себя решение – подала на развод.

- Я сама пришла в ЗАГС Промышленного района Самары и написала заявление. Причиной указала то, что наш с Андреем брак фактически был прекращен несколько лет назад, совместное хозяйство мы уже не ведем. В 1998 году решением суда нас развели, Дима остался жить со мной, - рассказывает Елена Я.

Одинокая мама отправила сына в школу, а сама продолжила работать, чтобы прокормить семью. Андрей так и не интересовался жизнью своего родного сына, в школе он ни разу за 11 лет не появился.

- В 2005 году я решила отдать Диму учиться в кадетский корпус. Я понимала, что не могу в полной мере дать ему того внимания, которое может дать только отец. После окончания школы сын пошел учиться в техникум, а после поступил в институт. Уже из вуза Диму призвали на срочную службу в ряды российской армии, а потом он остался в военной части служить по контракту, - рассказывает мама о своем сыне.

Все это время, до достижения Димой 18-летия, по словам матери, отец так и не принимал участия в жизни ребенка. Елена рассказывает, что ее бывший муж не приехал ни на выпускной сына, ни на проводы в армию. Это же подтвердили и знакомые Елены.

«Никогда не считал Диму своим сыном»

После начала СВО часть, в которой служил Дима, отправили в зону СВО. К сожалению, при выполнении воинского долга молодой человек погиб. В мае 2022 года к Елене пришли из военкомата и вручили «похоронку».

«Дмитрий погиб, примите соболезнования», - сказали представители военкомата шокированной матери.

Такую же «похоронку» принесли и родному отцу парня, но реакция на новость была уже совершенно другой.

- У него есть мать, по всем вопросам обращайтесь к ней, - хладнокровно буркнул Андрей и хлопнул дверью перед лицом представителя военного комиссариата.

Елена собралась с силами, чтобы достойно похоронить своего 30-летнего сына, который отдал свою жизнь за Родину. Она воспитала хорошего человека, который любил свою страну. Дмитрия похоронили на скопленные матерью деньги, а также пособие на погребение выплатил военкомат. На похороны родной отец также не явился.

- Андрей никогда не считал Диму своим сыном, - вздыхает убитая горем мать. – Дима сам не хотел говорить о своем отце, друзьям он говорил, что с отцом не общается, потому что у него другая семья.

«Я отец и от выплат не откажусь!»

В досудебном порядке Андрей был готов отказаться от причитающихся выплат, но вдруг нотариус озвучил сумму пособия по факту гибели военнослужащего на СВО.

- По данным представленным военным комиссариатом Промышленного района Самарской области родителям погибшего Дмитрия Андреевича Я. полагаются: ЕДВ в размере 4 452 696 рублей, страховая выплата в размере 2 968 464 рубля, ЕДВ в размере 5 000 000 рублей, - сказал нотариус на встрече с законными представителями погибшего военнослужащего.

Андрей вдруг переменился в лице и заявил – «Я отец Дмитрия! Я не отказываюсь от своих прав на положенные социальные и страховые выплаты». С этого момента между бывшими супругами началась жестокая борьба за деньги погибшего ребенка.

- Ты не имеешь прав на льготы и пособия! Ты бросил нас, не занимался воспитанием сына, не содержал материально. Даже по алиментам и тем долг накопил, - возмущена мать Дмитрия.

- Долг я погасил, там просто на работе в бухгалтерии задержки были, - отвечает ей бывший муж.

«И в парке гуляли, и в цирк ходили»

Не найдя компромисса, бывшие супруги пошли в суд. Судья выслушал исковое заявление и предоставил слово ответчику – отцу. То, что рассказал Андрей, совершенно не совпадает с показаниями матери.

- Я всегда общался с сыном, поддерживал его, воспитывал в нем мужчину. В школу даже приходил, когда его там обидели, подрался. Я брал Димку к себе с ночевкой, тогда жил у своих родителей. Мы и в парке гуляли, и в цирк ходили. Когда сын поступил в кадетский корпус, он целых 4 месяца жил у меня, но тогда прошел неприятный инцидент, после чего наши отношения стали холоднее, - рассказывает Андрей.

По словам отца, Дима что-то украл в доме у бабушки с дедом, его поймали с поличным, был серьезный разговор. Подросток осознал свою вину, но к отцу в гости больше не приезжал – было стыдно. Однако общение между сыном и Андреем и после этого не прекращалось.

- Бывшая супруга ни разу не подавала на меня в суд, чтобы меня родительских прав лишили. Она даже звонила иногда, когда Димка безобразничал, просила повлиять на него. То, что мы с ней не ужились в свое время, еще не значит, что я перестал был для Димы родным отцом, - парировал на суде ответчик.

Суд из-за миллионов погибшего сына

Чтобы понять, кто говорит правду, а кто немного приукрашивает действительность, на суд вызвали родственников и друзей семьи. Интересно, что свидетели со стороны Елены в один голос утверждали, что отца никогда никто не видел в жизни Димы, то со стороны Андрея – напротив, знакомые говорили, что мальчик приезжал в гости к папе, когда был маленьким.

- Согласно Конституции, забота о детях и их воспитание – это равное право и обязанность обоих родителей. Общение отца с сыном, как следует из показаний свидетелей, как со стороны истца, так и со стороны ответчика имело прерывистый характер, были периоды, когда ребенок проживал с отцом. На основании вышеизложенного, суд не находит оснований для удовлетворения требований Елены Я. о лишении ее бывшего мужа, отца погибшего солдата, прав на выплату единовременных пособий и страховой суммы.

Елена была шокирована таким решением суда Промышленного района Самары и пошла обжаловать постановление в Областной суд. И у нее это получилось – судья Евдокименко 18 октября 2022 года отменила решение 1-й инстанции и вынесла новое решение – отказать Андрею Я. в выплатах за погибшего на СВО сына.

Но на этом история войны между родителями не закончилась. Андрей пошел дальше и подал кассацию на решение апелляционной комиссии Самарского областного суда в вышестоящую инстанцию.

- 13 апреля 2023 года была рассмотрена жалоба Андрея Я. в категории дела «Дела, связанные с социальными спорами». Судья Бросова оставила представление без удовлетворения, - сказано на официальном сайте Шестого кассационного суда.

Пойдет ли Андрей ради миллионов в Верховный суд или все же остановится и перестанет тревожить женщину, которую сам же и бросил на ранних сроках беременности, оставив одну в чужом городе с малышом на руках. Теперь остается только гадать.

КАРТИНА ДНЯ