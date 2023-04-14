«Узнал сумму – вспомнил о сыне»: в Самаре разведенные родители делят деньги убитого на СВО солдата

Родители погибшего бойца делят компенсацию через суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре разведенные родители через суд делят компенсацию за погибшего на СВО сына. Отец бойца бросил беременную жену и не торопился платить алименты на мальчика. Сын вырос, стал военным, отправился на СВО и погиб. Когда отцу принесли похоронку, то не пожелал даже общаться с представителями военкомата. Однако узнав про сумму компенсации, внезапно вспомнил о сыне и начал судиться с бывшей женой. На днях Шестой кассационный суд поставил точку в многомесячной тяжбе.

«Общаться не хотел, долг по алиментам рос»

В далеком 1991 году Елена и Андрей Я. решили связать себя узами брака. Совсем скоро Елена узнала, что ждет ребенка, но отношения с мужем начали резко ухудшаться. На праздник 8 марта муж вместо традиционных цветов и поздравлений выгнал Елену, которая была уже на втором месяце беременности, из дома и больше даже слышать не хотел о ней и ее ребенке.

Сильная духом женщина стойко приняла удар судьбы, сняла квартиру и продолжала работать, чтобы обеспечить себя и своего будущего сына. Однако ближе к сроку родов Елена по состоянию здоровья была вынуждена переехать к своим родителям в село Богатое в Самарской области.

В октябре на свет появился маленький Дима. Молодую мать с роддома встречали родственники и друзья, отца малыша – Андрея – так никто и не видел. Елена записала в свидетельстве о рождении, в графе «Отец», Андрея Я., надеясь, что мужчина одумается и вернется в семью, но этого так и не произошло.

- Я подала в суд на взыскание с отца алиментов, но несмотря на то, что Андрей работал официально, деньги ребенку так и не поступали. Общаться с нами он не хотел, а долг по алиментам рос, - говорит Елена.

Не приехал ни на выпускной, ни на проводы в армию

Через три года жизни в деревне у бабушки с дедушкой, молодая мама с сыном на руках, переехала в общежитие в Самару. Не надеясь уже на восстановление семьи, Елена приняла тяжелое для себя решение – подала на развод.

- Я сама пришла в ЗАГС Промышленного района Самары и написала заявление. Причиной указала то, что наш с Андреем брак фактически был прекращен несколько лет назад, совместное хозяйство мы уже не ведем. В 1998 году решением суда нас развели, Дима остался жить со мной, - рассказывает Елена Я.

Одинокая мама отправила сына в школу, а сама продолжила работать, чтобы прокормить семью. Андрей так и не интересовался жизнью своего родного сына, в школе он ни разу за 11 лет не появился.

- В 2005 году я решила отдать Диму учиться в кадетский корпус. Я понимала, что не могу в полной мере дать ему того внимания, которое может дать только отец. После окончания школы сын пошел учиться в техникум, а после поступил в институт. Уже из вуза Диму призвали на срочную службу в ряды российской армии, а потом он остался в военной части служить по контракту, - рассказывает мама о своем сыне.

Все это время, до достижения Димой 18-летия, по словам матери, отец так и не принимал участия в жизни ребенка. Елена рассказывает, что ее бывший муж не приехал ни на выпускной сына, ни на проводы в армию. Это же подтвердили и знакомые Елены.

«Никогда не считал Диму своим сыном»

После начала СВО часть, в которой служил Дима, отправили в зону СВО. К сожалению, при выполнении воинского долга молодой человек погиб. В мае 2022 года к Елене пришли из военкомата и вручили «похоронку».

«Дмитрий погиб, примите соболезнования», - сказали представители военкомата шокированной матери.

Такую же «похоронку» принесли и родному отцу парня, но реакция на новость была уже совершенно другой.

- У него есть мать, по всем вопросам обращайтесь к ней, - хладнокровно буркнул Андрей и хлопнул дверью перед лицом представителя военного комиссариата.

Елена собралась с силами, чтобы достойно похоронить своего 30-летнего сына, который отдал свою жизнь за Родину. Она воспитала хорошего человека, который любил свою страну. Дмитрия похоронили на скопленные матерью деньги, а также пособие на погребение выплатил военкомат. На похороны родной отец также не явился.

- Андрей никогда не считал Диму своим сыном, - вздыхает убитая горем мать. – Дима сам не хотел говорить о своем отце, друзьям он говорил, что с отцом не общается, потому что у него другая семья.

«Я отец и от выплат не откажусь!»

В досудебном порядке Андрей был готов отказаться от причитающихся выплат, но вдруг нотариус озвучил сумму пособия по факту гибели военнослужащего на СВО.

- По данным представленным военным комиссариатом Промышленного района Самарской области родителям погибшего Дмитрия Андреевича Я. полагаются: ЕДВ в размере 4 452 696 рублей, страховая выплата в размере 2 968 464 рубля, ЕДВ в размере 5 000 000 рублей, - сказал нотариус на встрече с законными представителями погибшего военнослужащего.

Андрей вдруг переменился в лице и заявил – «Я отец Дмитрия! Я не отказываюсь от своих прав на положенные социальные и страховые выплаты». С этого момента между бывшими супругами началась жестокая борьба за деньги погибшего ребенка.

- Ты не имеешь прав на льготы и пособия! Ты бросил нас, не занимался воспитанием сына, не содержал материально. Даже по алиментам и тем долг накопил, - возмущена мать Дмитрия.

- Долг я погасил, там просто на работе в бухгалтерии задержки были, - отвечает ей бывший муж.

«И в парке гуляли, и в цирк ходили»

Не найдя компромисса, бывшие супруги пошли в суд. Судья выслушал исковое заявление и предоставил слово ответчику – отцу. То, что рассказал Андрей, совершенно не совпадает с показаниями матери.

- Я всегда общался с сыном, поддерживал его, воспитывал в нем мужчину. В школу даже приходил, когда его там обидели, подрался. Я брал Димку к себе с ночевкой, тогда жил у своих родителей. Мы и в парке гуляли, и в цирк ходили. Когда сын поступил в кадетский корпус, он целых 4 месяца жил у меня, но тогда прошел неприятный инцидент, после чего наши отношения стали холоднее, - рассказывает Андрей.

По словам отца, Дима что-то украл в доме у бабушки с дедом, его поймали с поличным, был серьезный разговор. Подросток осознал свою вину, но к отцу в гости больше не приезжал – было стыдно. Однако общение между сыном и Андреем и после этого не прекращалось.

- Бывшая супруга ни разу не подавала на меня в суд, чтобы меня родительских прав лишили. Она даже звонила иногда, когда Димка безобразничал, просила повлиять на него. То, что мы с ней не ужились в свое время, еще не значит, что я перестал был для Димы родным отцом, - парировал на суде ответчик.

Суд из-за миллионов погибшего сына

Чтобы понять, кто говорит правду, а кто немного приукрашивает действительность, на суд вызвали родственников и друзей семьи. Интересно, что свидетели со стороны Елены в один голос утверждали, что отца никогда никто не видел в жизни Димы, то со стороны Андрея – напротив, знакомые говорили, что мальчик приезжал в гости к папе, когда был маленьким.

- Согласно Конституции, забота о детях и их воспитание – это равное право и обязанность обоих родителей. Общение отца с сыном, как следует из показаний свидетелей, как со стороны истца, так и со стороны ответчика имело прерывистый характер, были периоды, когда ребенок проживал с отцом. На основании вышеизложенного, суд не находит оснований для удовлетворения требований Елены Я. о лишении ее бывшего мужа, отца погибшего солдата, прав на выплату единовременных пособий и страховой суммы.

Елена была шокирована таким решением суда Промышленного района Самары и пошла обжаловать постановление в Областной суд. И у нее это получилось – судья Евдокименко 18 октября 2022 года отменила решение 1-й инстанции и вынесла новое решение – отказать Андрею Я. в выплатах за погибшего на СВО сына.

Но на этом история войны между родителями не закончилась. Андрей пошел дальше и подал кассацию на решение апелляционной комиссии Самарского областного суда в вышестоящую инстанцию.

- 13 апреля 2023 года была рассмотрена жалоба Андрея Я. в категории дела «Дела, связанные с социальными спорами». Судья Бросова оставила представление без удовлетворения, - сказано на официальном сайте Шестого кассационного суда.

Пойдет ли Андрей ради миллионов в Верховный суд или все же остановится и перестанет тревожить женщину, которую сам же и бросил на ранних сроках беременности, оставив одну в чужом городе с малышом на руках. Теперь остается только гадать.