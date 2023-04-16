«Два литра воды в сутки – это ерунда»: врач-эндокринолог назвала семь мифов о здоровом образе жизни

Вокруг здорового образа жизни сформировалось немало мифов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Похудеть можно только на жесткой диете, пить нужно 2-3 литра воды в день — такого принципа многие придерживаются, даже не подозревая, что некоторые представления о здоровом образе жизни уже давно устарели, и не только не принесут пользы, но могут ще и основательно навредить. Популярные мифы развеяла главный внештатный специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Самарской области, врач-эндокринолог, врач по спортивной медицине Клиник СамГМУ Светлана Манцагова.

Миф №1. Бегать лучше всего по утрам

Бег — наиболее популярный и доступный вид спортивных занятий. В настоящее время нет однозначного ответа, когда лучше бегать — утром или вечером. Каждый вариант содержит свои плюсы и минусы. Поэтому время пробежки нужно выбирать с учетом биологических ритмов конкретного человека, самочувствия и расписания. Не так важно, когда именно вы выйдете на пробежку, главное – делать это регулярно.

Миф №2. Каждый человек должен выпивать 2-3 литра воды в день

Не существует универсального объема воды, который каждый человек должен употреблять ежедневно. Индивидуальный объем жидкости зависит от возраста, веса, состояния здоровья. Он рассчитывается по специальной формуле: на 1 кг массы тела требуется 30-40 мл воды. Если вы весите 60 кг, то выпивать нужно 1,8 литров в сутки. При избыточной массе тела объем жидкости рассчитывается на 1 кг рекомендуемой (идеальной) массы тела. Ее можно определить с помощью онлайн-калькулятора индекса массы тела. А если пить слишком много воды, то это может даже привести к водной интоксикации, когда вода разбавляет в крови электролиты. Особенно опасно разбавление электролитов натрия – если его уровень опускается ниже 135 ммоль/л, то это может привести повышению внутричерепного давления, головным болям, тошноте и более серьезным последствиям.

Миф №3. Чтобы оставаться стройным, нужно ходить в тренажерный зал

Физическая активность — это неотъемлемая часть снижения веса и поддержания нормальной массы тела. Всем людям с избыточной массой тела и ожирением показаны регулярные физические упражнения не менее 150 минут в неделю. То есть, по 30 минут в день несколько раз в неделю. Но при этом неважно, где именно вы будете заниматься физическими упражнениями, главное — регулярно.

Миф №4. Чтобы быть здоровым, нужно регулярно принимать витамины

Дефицит витаминов, как правило, имеет специфические симптомы. Показания для приема витаминов определяет врач, так как их самостоятельный прием может привести к передозировке — гипервитаминозу. А гипервитаминоз не менее опасен для организма, чем недостаток витаминов. Их избыток может привести к развитию аллергических реакций, интоксикации и даже к развитию онкологических заболеваний. Чтобы в организм поступало необходимое количество витаминов и микроэлементов, достаточно придерживаться рационального и разнообразного питания.

Миф №5. Йогурты полезны для здоровья

Частично это так. Йогурт – популярный кисломолочный продукт, состоящий из молока и закваски. В него могут добавлять фрукты, злаки или орехи, сахар и другие добавки. Это полезный и вкусный продукт, который содержит микроэлементы, витамины (особенно В2) и богат пробиотиками. Регулярное употребление в пищу йогурта благоприятно влияет на микрофлору кишечника и улучшает пищеварение. Согласно пирамиде здорового питания, рекомендуется ежедневно употреблять 2-3 порции молочных продуктов.

Но следует помнить, что, по сравнению с натуральным йогуртом, йогурты с различными добавками могут содержать в два-три раза больше сахара (иногда более 14% от общей массы) и превышать рекомендации по потреблению сахара от общей калорийности продуктов. Избыточное потребление сахара может провоцировать избыточный вес и ожирение.

Миф №6. Вес человека зависит от скорости обмена веществ, заложенной генетически

При наличии ожирения у родителей вероятность развития избыточной массы тела у их ребенка составляет не более 30%. Ожирение и избыточный вес можно считать следствием современного образа жизни. Высококалорийная диета, увеличение размера порций, нарушенный суточный ритм приема пищи, малоподвижный образ жизни, хронический стресс, расстройство пищевого поведения — вот основные факторы, способствующие развитию ожирения в современном мире.

Миф №7. Чтобы похудеть, нужно сидеть на строгой диете

Строгие диеты и голодания не рекомендуются, так как нет никаких данных об их эффективности и безопасности в долгосрочной перспективе. Для поддержания нормальной жизнедеятельности организма требуется не менее 1200 ккал в сутки для женщин и 1500 ккал для мужчин. В основу строгих диет заложено резкое ограничение калорийности, иногда до 800-1000 ккал в сутки. Это может ухудшить самочувствие и в дальнейшем привести к рикошетному набору массы тела — то есть, как только человек перестает сидеть на строгой диете, вес возвращается.

Чтобы похудеть и поддерживать достигнутый результат, нужно постоянно придерживаться гипокалорийного рациона, сбалансированного по пищевым ингредиентам. Необходимо снижать калорийность питания на 500-1000 ккал от обычного потребления (у тех, кто страдает ожирением, рацион часто превышает 2500 ккал в сутки), при этом учитывая массу тела, возраст и пол. Такое уменьшение калорийности снижает вес на 500-1000 грамм в неделю. Узнать, сколько калорий в день вам необходимо, также можно с помощью онлайн-калькулятора.