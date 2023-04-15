Может рухнуть на головы в любой момент: в Самаре у 16-этажного дома отошла часть кирпичной стены

Стена дома № 304 по проспекту Кирова выглядит пугающе. Фото: соцсети

Дом «в полном расцвете сил»

Жильцам дома № 304 по проспекту Кирова в Самаре становится неуютно, когда они глядят на свой дом. Одна их стен представляет собой пугающее зрелище — ряд кирпичной кладки от фундамента до высоты третьего этажа отделился от основной стены и держится на «честном слове», будучи прижатым небольшим одноэтажным пристроем.

«Ждут, пока сама упадет?» - такой вопрос задал житель Самары, разместивший фото угрожающей стены в одном из городских пабликов в соцсети.

В отличие от обрушений в историческом центре, где падают стены столетних аварийных зданий, дом по проспекту Кирова, 304 относительно молодой. Он построен в 1997 году, а введен в эксплуатацию в 1999-м, то есть, по идее, должен находиться «в самом расцвете сил».

Возможно, свою роль сыграли рельеф и строительные работы поблизости. Дом находится почти на пересечении проспекта Кирова с Московским шоссе, где есть ощутимый уклон. А перед чемпионатом мира 2018 года в ста метрах отсюда делали двухуровневую автодорожную развязку.

Капремонт отложили из-за мундиаля

Как раз в 2018 году, по словам руководителя ТСЖ «Городок», в доме должен был проводиться капремонт, но из-за мундиаля нашлись объекты поважнее.

- Знаю ли я о ситуации? Откуда мне знать? Я же на Канарах отдыхаю, - саркастически отреагировал на вопрос корреспондента «КП-Самара» председатель ТСЖ Александр Ложкин.

Глава управляющей организации успокоил горожан тем, что все заинтересованные службы в курсе, уже назначена экспертиза состояния стены и фундамента, а потенциально опасный участок огородили забором. В зависимости от вердикта экспертов и будет определен объем и срочность работ.

Опасный участок отгородили от прохожих. Фото: администрация Промышленного района Самары

Устранить должны сами жильцы

Ответ под постом в соцсетях появился и от администрации Промышленного района. Правда, в администрации заявили, что устранить сложившуюся ситуацию должны... сами жильцы.

- Администрацией района проведено внеочередное заседание комиссии по ЧС. По результатам заседания ТСЖ, под чьим управлением находится дом, выдано предписание провести обследование строительных конструкций дома и принять меры по устранению аварийной ситуации. Кроме того, по данному факту проверку проводит ГЖИ Самарской области. В настоящее время ТСЖ заключен договор со специализированной организацией. Проводится обследование, - сообщили чиновники. - Для предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан администрация района выполнены работы по ограждению опасного участка