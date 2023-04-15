«Крылья Советов» сыграли вничью с «Химками» в 23 туре РПЛ

Самарцы не смогли забить команде из Подмосковья. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» и «Химки» сыграли вничью в матче 23 тура Российской премьер-лиги. Игра закончилась без голов.

Самарцы начали резво и сразу захватили инициативу, однако первый опасный момент возник у ворот «Крыльев». Бывший игрок самарцев Виталий Лысцов не попал по воротам почти вплотную, угодив в штангу. Случилось это на 13 минуте матча.

Хозяева ответили ударом Романа Евгеньева. Защитник «Крыльев» бил головой после углового, но в створ тоже не попал.

На 25 минуте шанс открыть счет предоставился Гленну Бейлу. Писарский продавил защитника и выкатил на партнера, но Бейл по воротам не попал. Защитник сигнализировал, что на нем фолили, однако арбитры нарушения правил в эпизоде не нашли.

«Химки» через три минуты ответили своей опасной атакой, однако и в этом эпизоде игрок гостей по воротам не попал. На этот раз бил Никола Антич.

Первый раз в створ мяч попал на 34 минуте. Фернандо Костанца после подачи Бейла пробил головой, но голкипер «Химок» Антон Митрюшкин был начеку и удар отбил.

На 43 минуте вратарь гостей снова спас свою команду. Бейл со штрафного бил почти в девятку, однако Митрюшкин совершил эффектный сейв и лишил игрока «Крыльев» красивого гола.

Во втором тайме бить штрафной пошел уже Владимир Писарский. После его выстрела мяч попал в голову игроку «Химок» Александру Долгову.

«Крылья» владели инициативой, много атаковали, однако забить никак не получалось. Тогда Игорь Осинькин выпустил атакующих Шитова и Зуева вместо Рассказова и Витюгова в надежде придать атаке своей команде остроты, а после — и Рахмановича вместо Гарре. Однако остроту добавила замена «Химок». Вышедший на замену Мирзов крутил в дальнюю девятку. Мяч едва не нырнул в ворота «Крыльев».

Уже в добавленное время Шитов с разворота бил по воротам «Химок», но прямо в руки Митрюшкину. Гости ответили почти таким же выстрелом от Идову и таким же финалом атаки — мимо ворот. 0:0 — ни одна из команд так и не смогла забить.

В среду, 19 апреля, «Крылья Советов» сыграют на выезде против «Краснодара» в рамках Кубка России, а в воскресенье, 23 апреля, отправятся в гости к «Пари Нижнему Новгороду» уже в рамках чемпионата.