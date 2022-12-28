Транспорт будет работать до двух часов ночи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для тех, кто не собирается вечером 31 декабря сидеть дома, публикуем, как будет работать общественный транспорт в Самаре в новогоднюю ночь 2023.

Массовых гуляний и фейерверка в Самаре в этом году не будет, однако работа транспорта все равно будет продлена, поскольку многие горожане отправятся встречать новый год на площади и в парки.

Больше всего людей ожидается на площади Куйбышева и площади Славы. В новогоднюю ночь 2023 общественный транспорт в Самаре будет работать дольше обычного и поможет самарцам добраться домой без приключений и не замерзнуть.

КАК БУДУТ ХОДИТЬ ТРАМВАИ И ТРОЛЛЕЙБУСЫ В САМАРЕ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года работа трамваев и троллейбусов продляется. Они будут курсировать до 02:00 1 января. Утром на линию наземный электротранспорт вернется через три часа - в 05:00. Далее по 8 января трамваи и троллейбусы будут ходить по расписанию выходного дня.

КАК БУДУТ ХОДИТЬ АВТОБУСЫ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ В САМАРЕ

Автобусы также будут курсировать не по будничному расписанию. 1 января они закончат работу в 2 часа ночи, а начнут работу уже в 05.00. Все зимние каникулы автобусы будут ходить по расписанию выходного дня.

КАК БУДЕТ РАБТАТЬ МЕТРО В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ В САМАРЕ

Самарский метрополитен с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года работает в режиме выходного дня - с 06:00 до 24:00.

Ну, и конечно, если вы не успели запрыгнуть в трамвай или хочется домчать до дома с комфортом и без остановок, вы можете вызвать такси. Но будьте готовы к тому, что заплатить за поездку придется намного больше, чем в обычные дни.