«Народные средства не работают»: врач из Самары рассказал, где и как сердечникам получить льготные лекарства

Врач рассказал, можно ли заменить аптечные препараты народным средствами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сердечно-сосудистые заболевания много лет являются причиной смерти номер один во всем мире. Россия не является исключением. В 2021 году от заболеваний сердца и сосудов умерло 934 тысячи человек — это 38% от всех смертей. Негативное влияние оказал на ситуацию и ковид: в пандемию люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями находились в зоне особого, повышенного риска. Как сохранить сердце и сосуды здоровыми и где пациентам получить льготные лекарства, журналисту "КП-Самара" рассказал главный кардиолог Самарской области, заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического кардиологического диспансера д.м.н. Дмитрий Дупляков

Ишемическая болезнь может стать причиной внезапной смерти

- Сердечно-сосудистые заболевания прочно удерживают печальное лидерство по причинам смерти в РФ. Как складывается ситуация в Самарском регионе?

- Сердечно-сосудистые заболевания на протяжении еще ближайшего столетия во всем мире будут лидирующими. В любом регионе мира люди в основном умирают именно от них. Россия и Самарская область, в частности, - не исключение. Но если говорить о цифрах, то могу сказать, что по смертности мы вернулись на доковидный уровень: 520 человек на 100 000 населения. Общая смертность и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний существенно снизилась, что не может нас не радовать.

- Какими сердечно-сосудистыми заболеваниями жители региона болеют чаще всего? Кто больше всего предрасположен к этим недугам?

- Как и во всем мире, чаще всего люди болеют ишемической болезнью сердца, именно она почти в половине случаев всех ССЗ становится причиной смертности в России. На нее приходится 40% случаев. Еще 40% — это группа пациентов с цереброваскулярными заболеваниями. Это группа сосудистых заболеваний, вследствие которых развивается нарушение кровообращения сосудов мозга. На оставшиеся 20% приходятся все остальные заболевания – (нарушения ритма сердца, воспалительные заболевания и т.д.). Больше всего недугам подвержены мужчины старшее 55 лет и женщины старше 60.

- Какие факторы влияют на ухудшение здоровья сердца - наследственность, образ жизни, экология, вредная работа или что-то еще?

- Все факторы влияют. И экология, и наследственность, и уровень стресса. Самая большая проблема сейчас – это гиподинамия, мы крайне мало двигаемся, все еще продолжаем много курить и далеко не всегда принимаем те лекарственные препараты, которые позволяют защититься от сердечно-сосудистых заболеваний. Особенность нашего региона и страны еще и в том, что люди активно используют народные средства, пытаясь себя вылечить. Но эти народные средства не ра-бо-та-ют, мы, врачи, это прекрасно понимаем. И тем не менее, уровень доверия к народной медицине у населения в Самарской области очень высок, что на самом деле прискорбно.

Дмитрий Дупляков рассказал, как сохранить сердце и сосуды здоровыми

Как самарским сердечникам получить лекарства по льготе

- Для снижения сердечно-сосудистой смертности в 2020 году в РФ запустили специальную 2-х летнюю федеральную программу обеспечения пациентов с ССЗ льготными лекарственными препаратами. Насколько активно работает эта программа в нашем регионе? Насколько просто ею воспользоваться? Многие ли жители региона пользуются льготами?

- Да, программа стартовала в 2020 году, в этом году ее еще значительно расширили. Что касается нашего региона, то достаточно большое количество пациентов пользуются этими льготами – порядка 15 тысяч человек. Причем, хочу отметить, что это самые современные лекарственные препараты, которые существуют сегодня. Ими могут воспользоваться люди, которые перенесли инфаркт миокарда, инсульт, операцию на сердце. Воспользоваться льготой на самом деле очень просто. Препараты выписывают в день, когда пациенты покидают стационар. Если по каким-то причинам люди не получили лекарства в больнице, то они могут получить их в поликлинике абсолютно бесплатно. Препараты можно выписывать каждый месяц, а можно на полгода вперед. Но я бы все же рекомендовал чаще посещать доктора, чтобы держать ситуацию со здоровьем на контроле.

- Бывает, что при переходе пациентов из стационарного звена в амбулаторное люди «теряются», либо приходят один раз на прием, а потом исчезают из поля зрения врача. Есть ли такая проблема у нас в регионе?

- Для того, чтобы не потерять пациентов, мы в стационаре вносим их в специальный регистр. Получается, что поликлиника видит больного, пока он еще находится у нас. Кроме того, в день выписки, когда мы выдаем медицинские препараты пациенту, мы отправляем в поликлинику выписной эпикриз. Получается, медучреждение видит его из двух источников. Если же человек сам никак не хочет ходить в поликлинику, наблюдаться у врача, это уже зона его ответственности. На самом деле у Самарской области один из самых высоких показателей в России - 98% пациентов, те, кто получает лекарственные препараты по льготе.

- Существует ли специальный перечень препаратов? И больной вопрос - как долго «сердечники» вынуждены их принимать?

- В перечне, утвержденном Правительством РФ, более 30 лекарственных препаратов – тех, что продлевают жизнь человека, снижают риск повторных инфарктов и инсультов, которые необходимы при выполнении оперативного лечения. Это антитромбоцитарные препараты, которые профилактируют образование тромбов, препараты для лечения сердечной недостаточности, которые улучшают сократительную функцию сердца, для лечения гипертонии, снижающие уровень артериального давления, статины, направленные на снижение уровня холестерина, антикоагулянты, необходимые пациентам для профилактики инсультов… Они все соответствуют международным стандартам. Кстати, как я уже сказал, программа была расширена и сейчас в нее входят еще и глифлозины – эта группа самых современных препаратов, используемая для лечения сердечной недостаточности.

Что касается того, как долго следует принимать препараты, могу сказать однозначно: нашим пациентам надо понимать, что все лечение, которое мы назначаем – это пожизненное лечение. Это как завтракать, обедать и ужинать, это как вода, без которой не выжить. Если людям будет проще, пусть считают, что это витамины для сердца, которые надо принимать каждый день. Понимаете, мы же не назначаем эти витамины людям 25-30 лет, так как у них нет потребности в этом. А когда человек достигает определенного возраста, когда уже появляются проблемы со здоровьем, то такая необходимость, увы, вынужденная, появляется. Этот факт надо просто принять, если вы хотите жить долго и счастливо.

Отказ от курения способен продлить жизнь

- Приверженность пациентов лечению - почему это важно? И как на нее повлияла федеральная льготная программа с бесплатным лекарственным обеспечением?

- Однозначно приверженность выросла. Приверженность – это когда человек аккуратно принимает все те лекарственные препараты, которые ему прописал врач. Раньше люди сами покупали лекарства, теперь они могут получить их абсолютно бесплатно. Большинство из этих препаратов стоят в пределах 2-2,5 тысяч рублей в месяц, а пациенту зачастую приходится принимать 2-3-4, а иногда и 6 подобных препаратов. Стоимость лечения, таким образом, может достигать 15 тысяч рублей в месяц. Поэтому то обстоятельство, что сейчас пациент получает их бесплатно, существенно улучшает приверженность лечению.

- А что еще необходимо сделать для увеличения приверженности пациентов лечению и для снижения уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний?

- Нужно расширять бесплатную программу со стороны государства, включать в программу других пациентов. С этого года, например, в регионе действует областная программа для пациентов с фибрилляцией предсердий: люди с мерцательной аритмией получают антикоагулянтные препараты, чтобы у них не возникал инсульт. Область выделила на это деньги, и мы один и из немногих регионов, где есть такие локальные региональные программы. Сейчас на уровне федерации рассматривается самарская инициатива для группы пациентов с проблемами сердечной недостаточности. Надеемся, что она будет поддержана.

- По традиции интервью с доктором завершается советами и рекомендациями. Что вы посоветуете нашим читателям, как защитить себя от заболеваний сердца?

- Я бы посоветовал чаще улыбаться и больше двигаться. Стараться по возможности жить на позитиве. Можно даже пить красное вино – но! – не более одного бокала в день. Однозначно исключить курение! И, конечно, соблюдать все рекомендации врача.