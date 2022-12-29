«Полторы недели не знаешь – жив ли»: Екатерина Колотовкина откровенно рассказала о доле жены генерала

Екатерина Колотовкина стала автором трогательного фотопроекта "Жены героев". Фото: Светлана Осьмачкина

Трогательный фотопроект «Жены героев» стал одним из самых ярких событий Самарской области в 2022 году. А после того, как альбом со снимками прекрасных женщин, ждущих дома мужей-воинов, лег на стол Президента РФ Владимира Путина – и вовсе получил всероссийский размах. Автор фотопроекта – супруга командующего 2-й армией Екатерина Колотовкина – во время новогоднего марафона в эфире Радио КП (Самара 98.2 FM) откровенно рассказала о доле жены боевого генерала, о том, как помог ей китель мужа, и о том, чему ее научил 2022 год.

«Я руководствовалась сердцем»

В этом году семья Колотовкиных отметила фарфоровую свадьбу. 20 лет совместной жизни – срок кажется невероятным, но годы пролетели как один. Екатерина признается: когда встретила мужа впервые - руководствовалась сердцем и не думала о предстоящих трудностях, связанных с профессией возлюбленного.

- Его невозможно не любить! Все, кто его знают - все любят, - в голосе Екатерины нет и тени сомнения. - Я так говорю не потому что он мой муж: за ним идут люди. Так же и я пошла и ни одного дня не пожалела: он невероятный человек с огромным сердцем.

Частые переезды стали для жены боевого генерала нормой, но в Самаре чета Колотовкиных решила сначала задержаться, а потом и вовсе остаться навсегда. Екатерина признается – в город на Волге она влюбилась так же безоглядно, как когда-то в своего бравого супруга.

- Очень люблю бродить с собакой по историческому центру города, гулять в районе первой очереди набережной, - рассказала она в эфире радио КП (Самара 98.2 FM). – Наша семья уже три года как осела в Самаре, но лишь месяц назад обзавелась здесь собственным жильем. Зато теперь мы точно самарцы!

Справиться с тревогой помог китель мужа

Екатерину Колотовкину хорошо знают не только военные. Жена генерала возглавляет женсовет 2-й армии, руководит развитием фонда поддержки военнослужащих и их семей «Звезда и Лира». Но самую большую известность получил фотопроект «Жены героев». Екатерина признается: своим появлением он обязан случаю. И долгой разлуке с любимым.

Екатерина носила под сердцем ребенка, когда супруг надолго уехал в очередную командировку. Не получая весточки от любимого, будущая мамочка не находила себе места от тревоги и страха.

- Полторы недели не знаешь жив ли, что с ним, - вспоминает Екатерина. - Открыла шкаф, увидела китель, накинула на плечи - и испытала невероятные ощущения. Начала прислушиваться к своему сердцу, что я чувствую. Какой он тяжелый, с этими медалями. За каждой медалью - командировки, отсутствие мужа. Каждая медаль дается кровью и потом, разлукой с семьей. Поняла, что эта тяжесть кителя на плечах меня волшебным образом успокоила.

Екатерина одевала китель мужа снова и снова. А потом родилась мысль сделать фотографии.

Сейчас председатель женсовета старается так не нервничать, потому что понимает значимость своего примера как для своих собственных детей, так и для активисток. Чувство ответственности возросло и помогает поддерживать сотни женщин.

Судьбоносные фотографии

Фотопроект «Жены героев» получил такую огласку благодаря знакомству Екатерины с Дмитрием Азаровым.

- Изначально думали сделать выставку в нашем ОДО, но случилось так, что летом, абсолютно случайно, в Луганске я встретила Дмитрия Игоревича и показала ему фотокарточки наших женщин. Он сказал, что эти фотографии должны висеть на площади славы, что все должны их видеть.

Проект обрел невероятный масштаб: изначально на выставке присутствовало всего 50 фотографий жен военнослужащих, а сейчас их более тысячи.И это не предел.

«Все началось с маленькой посылки»

Точно так же с маленького поступка зародился фонд поддержки военнослужащих «Звезда и лира».

- Муж был в командировке, мне захотелось отправить ему гостинец из дома, передать частичку нашего тепла, но сделать этого не получилось, - вспоминает Екатерина Колотовкина. – Поэтому мы собрались с другими женами наших военных и организовали акцию «Звезда и лира». Изначально собрали посылки в Самарском ОДО, но позже акция вышла далеко за его пределы. На сегодняшний момент волонтеры передали самарским солдатам уже более трехсот тон гуманитарной помощи.

Екатерина признается - она чувствует большую ответственность за все, что она делает.

- Я люблю, и я любима, -раскрыла она секрет того, как ей удается справляться с такой серьезной нагрузкой. - Мною движет любовь! Любовь к своему мужу, к своим детям, и любовь к своей Родине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это истории о красоте и преданности»: в Самаре запустили уникальный фотопроект «Жены героев»

Горожане могут увидеть уникальную фотовыставку «Жены героев» в Самаре до 16 сентября (подробности)