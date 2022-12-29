Самарцы получили подарки за своевременную оплату коммунальных услуг

Теперь праздничное настроение жильцам дома создает новая гирлянда Фото: принтскрин видео.

В Самарской области подвели итоги акции «Лучшая жилищная организация — 2022». Ее проводил самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» уже четвертый год подряд. Среди главных критериев оценок — своевременность внесения платежей и показаний приборов учета.

- С каждым годом число участников этой акции растет. В этом году у нас рекордное количество - свои заявки подали 97 управляющих компаний и товариществ собственников жилья, - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Устроители конкурса объявили десять компаний-победителей:

ООО «ФБ Хоум-Сервис» (г. Самара);

ООО «Корпорация жилищного строительства» (г. Самара);

ТСЖ «Советский-13» (г. Самара);

ТСЖ №23 (г. Сызрань);

ТСЖ №27 (г. Сызрань);

ООО «УК Комфорт» (г. Тольятти);

ООО «УК «Жилой квартал «Лесной» (г. Тольятти);

ООО «ТСЖ ЖЭК» (г. Тольятти);

ООО УК «Лада-Фарм» (г. Тольятти);

ТСЖ «Ладья 51» (г. Тольятти).

Все они получили в подарок от самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» сертификаты на новогоднее оформление своих домов.

ТСЖ «Советский-13» из Самары управляет домом номер 121 по улице Аэродромной. И сейчас в темное время суток эта классическая «хрущевка» выделяется в ряду однотипных домов праздничными гирляндами на подъездах.

- Так как мы исправно платим за коммуналку и выполняем все рекомендации, решили принять участие в конкурсе и оказались среди победителей. В 2019 году наше ТСЖ уже участвовало в аналогичной акции, тогда мы получили в подарок детскую площадку. Теперь вот — гирлянды. Глаз радуется, новогоднее настроение сразу чувствуется, - рассказала «КП-Самара» председатель ТСЖ «Советский-13» Ульяна Кузнецова.

Жители дома активно помогали своему ТСЖ идти к победе, а затем с удовольствием принимали участие в монтаже подарочных гирлянд.

- Из каждого подъезда вызвались мужчины, повесили украшения. Такая красота теперь, мы очень рады! - делится эмоциями пенсионерка из 4-го подъезда Валентина Александровна.

По словам Ульяны Кузнецовой, в декабре жильцы очень активно вносили платежи за коммуналку, даже те, у кого были задолженности. Возможно, повлияло участие и победа в конкурсе среди ТСЖ. А возможно, дело в еще одной ежегодной акции, которую проводит Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс».

- Для жителей региона в настоящий момент проводится акция «В Новый год — без долгов и с подарками!» Для того чтобы стать ее участником, необходимо погасить задолженность за тепло и горячую воду, а также внести авансовый платеж за декабрь, - поясняет директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.

Среди участников разыгрываются сертификаты на 1000 рублей для оплаты энергоресурсов.

Те, у кого истекает срок поверки счетчиков горячей воды, могут выиграть бесплатную поверку приборов учета. Этот бонус получат первые 30 тысяч участников. Часть из них уже получила сертификаты.

Кроме того, всем, кто участвует в акции, будут списаны пени.

Участие в розыгрыше — автоматическое для всех, кто выполнит требуемые условия, специальную заявку оставлять не требуется. Но нужно поторопиться и успеть внести платежи до 31 декабря 2022 года.