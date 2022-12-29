«Отстаем от нормы на три недели»: метеоролог объяснил, почему нет льда на Волге у Самары

Середина реки напротив Самары все еще свободна ото льда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хотя на дворе конец декабря, Волге у Самары до сих пор не покрылась льдом до конца. Обычно в это время отдельные смельчаки уже ходят на лыжах в Рождествено, но в 2022-м все иначе. Синоптики объяснили отсутствие льда на Волге у Самары. Ситуацию с ледовым покровом в эфире Радио КП (Самара 98.2 FM) прокомментировал руководитель отдела метеорологии Приволжского УГМС Вячеслав Демин.

Позже и тоньше

Эксперт отметил, что ледостав немного запоздал не только в районе Самары.

- На Куйбышевском водохранилище в районе Тольятти ледостав установился 6 декабря. Это на два дня позже средних многолетних значений. Толщина льда там сейчас 15 сантиметров, что на 13 сантиметров ниже нормы, - рассказал метеоролог.

А вот на Саратовском водохранилище возле Самары вода еще не замерзла.

- Есть только забереги, то есть полосы льда вдоль берегов. Это связано и с теплой погодой, и со сбросами воды с Жигулевской ГЭС. По нормам же ледостав в Волге напротив Самары должен был образоваться еще 10 декабря, - пояснил Вячеслав Демин.

Виноваты глобальное потепление и ГЭС

Такой «сдвиг» в погоде, по мнению специалиста, происходит в том числе из-за планетарных климатических процессов.

- Глобальное потепление — это не фантастика, оно действительно идет. Я вас приглашаю в музей при нашем Приволжском УГМС. Там есть климатический атлас Российской империи, он уникальный, таких во всей России осталось два-три экземпляра. И вот если сравнить с данными этого атласа, тогда январская изотерма составляла минус 14 градусов. Сейчас — минус 11 с «копейками». То есть мы видим потепление за 100 с небольшим лет на три градуса, - рассказал Вячеслав Демин в эфире Радио КП (Самара 98.2 FM).