Жуйте медленно и не доедайте оливье: диетолог рассказала, как безболезненно пережить новогоднюю ночь

Мандарины считаются самым новогодним десертом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оливье, селедка под шубой, бутерброды со шпротами и много другое: новогодний стол всегда радует большим разнообразием блюд. Но такое обилие — настоящее испытание для организма. С чем лучше не перебарщивать в новогоднюю ночь, чтобы наутро не было плохо, журналисту «КП-Самара» рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Самарской области, руководитель центра диетологии «Здоровое питание» Клиник СамГМУ Ольга Сазонова.

Готовимся заранее

Начать подготовку к главному застолью года Ольга Сазонова рекомендует заблаговременно.

- За три дня до праздничной ночи включите в свой рацион минеральные воды: магниевую или Ессентуки №17, чтобы уменьшить потерю электролитов, которая возникает после употребления алкоголя, — советует диетолог. — Алкоголь — это мочегонное. Соответственно, из организма выходит много жидкости, в результате чего происходит обезвоживание, сбиваются обменные процессы и наутро может появиться головная боль.

На завтрак в день застолья Ольга Сазонова рекомендует есть больше листовой зелени — так организм насытится витаминами и микроэлементами, которые помогают выводить вредные вещества.

- Обязательно пообедайте и исключите перекусы в течение дня, — говорит диетолог. — За 20-30 минут до праздничного ужина выпейте стакан теплой воды, можно с лимоном. Это усилит приток крови к желудку и даст начало выработке ферментов, активирует желчный пузырь. Так пища будет легче перевариваться.

Ферментированные продукты помогут организму

В меню обязательно должны присутствовать ферментированные продукты: например, квашеная капуста или соленые огурцы. Они легче перевариваются и помогают работать поджелудочной и желчному пузырю. Но увлекаться солеными огурцами из магазина не стоит — в них много соли и уксуса. Отдайте предпочтение домашним: вы точно знаете, что и сколько туда положили.

Для усиления метаболизма и поддержки пищеварения можно также поставить на стол острые соусы: горчицу, хрен, яблочный или виноградный уксус. Не злоупотреблять такими соусами лучше людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Из напитков выбирайте сухое вино или шампанское — они наименее калорийные. После каждого бокала необходимо выпивать несколько глотков воды — это поможет избежать обезвоживания.

- И не забывайте, что алкоголь повышает аппетит, из-за чего калорийность съеденного за вечер может значительно увеличиться, — предупреждает Ольга Сазонова.

«Не отравление, а тортик»

Тем, кто предпочитает безалкогольные напитки, стоит обратить внимание на зеленый чай без сахара и воду. В соках и компотах содержится много сахара, который лучше не сочетать с новогодним меню, и без того богатым углеводами.

На десерт лучше всего подойдут фрукты. А вот тортов и пирожных старайтесь избегать — это большая нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Особенно это касается детей.

- Нередко у детей после посиделок за праздничным столом начинаются признаки отравления и родители думают, что ребенок съел недоброкачественный продукт, — говорит Ольга Сазонова. — На самом же деле детская пищеварительная система не до конца сформирована и наличие обильной еды, особенно в сочетании с жирным кремом в торте, вызывает такую симптоматику.

Чего лучше не делать

Врач предупреждает: не стоит повторять традиции героев фильма «Ирония судьбы». Поход в баню в сочетании с алкоголем может закончиться плачевно — сердцу будет тяжеловато. Попариться лучше 1 января после обеда, чтобы вывести из организма токсины. Но только при условии, что накануне вы не налегали на спиртное, предупреждает Ольга Сазонова.

Старайтесь не запивать еду холодными безалкогольными напитками, так как они замедляют пищеварение, советует диетолог.

Несмотря на обилие блюд на столе лучше все-таки не переедать.

- Хорошо все пережевываем: чем дольше мы жуем, тем легче переваривается пища и тем меньше мы съедим, — говорит Ольга Сазонова. — Но если вы все же вы не удержались и переели, то без аптечных ферментов, таких как мезим или креон, на праздничном застолье вам не обойтись. Принимайте их согласно инструкции.

Самое главное, о чем нужно помнить в новогоднюю ночь — не сидите все время за столом.

- Прогуляйтесь на свежем воздухе, организуйте веселые конкурсы, игры и танцы, — советует Ольга Сазонова.

Ну и, конечно, проснувшись 1 января, все дружно идут доедать прошлогодние салаты. Этого тоже лучше не делать — ваша печень, поджелудочная и желчный точно не скажут вам спасибо за новую нагрузку.

- Если вы уснули в 5 утра, то первый прием пищи должен быть не раньше, чем после обеда, — говорит Ольга Сазонова. — Нужно дать организму 10 часов отдохнуть. И уж точно не стоит доедать блюдо, которое забыли убрать в холодильник — можно получить банальное пищевое отравление.