«Люди били тревогу, но их никто не слушал»: агрессивную стаю собак, которая загрызла мальчика в Оренбурге, хотят выпустить обратно на улицу

Мальчика растерзали собаки, которые уже могли попадать в отлов. Фото: СУ СКР по Оренбургской области

Вся страна в это Пасхальное воскресенье, 16 апреля 2023 года, была шокирована новостью из Оренбурга, где стая бродячих собак насмерть загрызла восьмилетнего мальчика. Все региональные и федеральные СМИ говорят об этом вопиющем случае, а Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о халатности чиновников и оказании услуг, не отвечающих требованиях безопасности, службы отлова города. «КП-Самара» поговорила с депутатом Госдумы РФ, председателем комитета по экологии Владимиром Бурматовым, а также с зоо-юристом Светланой Зиберт, которые прокомментировали ситуацию в регионе.

Нападения происходят обычно в гаражах или промзоне

Напомним, ЧП произошло 16 апреля 2023 года в Промышленном районе Оренбурга. Восьмилетний мальчик вместе со своим другом гуляли по гаражному массиву, когда навстречу им вышла стая бездомных собак. Ребенок попытался убежать, но собаки нагнали его и начали кусать за конечности. От полученных травм мальчик скончался.

Некоторых собак на месе расправы с ребенком поймали, но на улице осталось еще немало животных Фото: Николай Сальников

- Если проанализировать все нападения, то в основном ЧП происходят в частном секторе, гаражных массивах и промзоне – там в основном обитают владельческие собаки, либо животные, которых люди заводят на охрану. Я считаю, что необходимо регулировать именно культуру владения животными. Люди отпускают своих животных, которые нападают на людей, охраняя территорию. Ни одна собака по природе не будет охотиться на человека, животные ведут себя агрессивно только в тех случаях, когда охраняют территорию, своих щенков или в период брачного сезона. ОСВВ [способ отлов-стерилизация-вакцинация-возврат] убирает две причины из трех. Кроме того, по закону, собак, проявляющих агрессию, должны пожизненно содержать в приютах, а не отпускать снова на улицы, но многие пренебрегают этим, поэтому происходят несчастные случаи, - считает Светлана Зиберт.

Стая живет в гаражах и заброшенных квартирах. Фото: Николай Сальников

Должностные лица не выполнили свою работу

Раньше законодательство требовало животное отловить, 6 месяцев продержать в питомнике, а уже потом решать его судьбу. Но законного отстрела животных не было никогда, так как Гражданский кодекс всегда содержал требования о гуманном обращении животного, поэтому даже раньше собак не убивали. Позже был принят 498-ФЗ о ОСВВ, который узаконил практику отлова, стерилизации, вакцинирования и возврата животного в естественную среду обитания. Тех в регионах, где серьезно относятся к этому, закон работает и нет смертельных случаев нападения. Такой позиции придерживается депутат Госдумы Владимир Буртманов.

- Должностные лица Оренбурга не выполнили свои полномочия, не выполнили свою работу, неэффективно израсходовали бюджет в данном случае. Именно они виновны в этой страшной трагедии. Закон предписывает сегодня ни в коем случаев не выпускать из приютов животных, которые проявляют агрессию, - считает Владимир Буртманов.

Слова депутата подтверждаются предписанием прокуратуры Оренбурга, которая еще в 2021 году обнаружила саботаж законодательства в части регулирования численности безнадзорных животных на улицах города. Тогда было совершено нападение собак на девочку. К счастью, она осталась жива. Более 50 обращений граждан по этой проблеме были оставлены без внимания, на них просто не реагировали.

- Вторым подтверждением моих слов являются статьи, по которым СК сегодня возбудил уголовное дело. Вина должностных лиц здесь многократная: они не отлавливали, чем нарушали закон, они отпускали агрессивных собак, чем снова нарушали закон, и самое страшное, что они продолжают нарушать закон сейчас – они отловили напавших на мальчика собак и во весь голос утверждают, что снова их выпустят. Никакого права они это делать не имеют, ведь псы уже проявили агрессию, растерзав ребенка, - сказал в беседе с журналистом депутат.

«Собаки не могут проломить голову и спустить с жертвы штаны»

Зоозащитница Светлана Зиберт и вовсе считает, что в тех регионах, где закон соблюдается, а коррупции на местах нет, таких нападений собак не регистрируется вовсе. Причем зоо-юрист предполагает, что нападение собак, якобы стерилизованных, было подстроено.

- Сейчас широко распространяется информация, что стерилизованные собаки с бирками напали на человека. Это, я более чем уверена, говорят живодеры, которые выступают за введение принудительной эвтаназии. Однако я заметила, что во всех случаях, где собаки напали на человека, у жертв либо пробита голова, либо спущены штаны. Это полный абсурд, агрессивные собаки кусают руки и ноги, но никак не смогут пробить голову или полностью стянуть штаны с человека, - высказала свое мнение зоозащитница.

Однако это всего лишь одно из мнений, точную причину смогут назвать только криминалисты. В настоящее время расследование продолжается. Ход расследования на контроле прокурора Оренбургской области.

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