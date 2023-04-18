Самарские нефтяники сдали больше 50 литров крови

Более сотни сотрудников посетили мобильный пункт переливания крови. Фото: «Самаранефтегаз»

20 апреля в России отмечается День донора. Он посвящен всем донорам крови, врачам и медсестрам, работающим в пунктах переливания. И несмотря на то, что работа по пополнению банка крови ведется непрестанно, в преддверии праздника совершить хороший поступок особенно приятно. Ежегодно значительный вклад в общее дело вносят социально-ответственные предприятия. Постоянный участник волонтерских акций - АО «Самаранефтегаз». В этом году предприятие также не обошло стороной полезный и важный праздник.

Больше сотни неравнодушных людей

В официально-деловом центре компании прошла добровольческая акция. Мобильный пункт переливания крови работал здесь четыре часа, и за это время в нем успели побывать 128 нефтяников. Неравнодушные волонтеры отдали больше 50 литров крови, которая, возможно, спасет чьи-то жизни.

- Я сдаю кровь второй раз и не собираюсь останавливаться. В первый раз решилась благодаря акции компании. Ведь что-то делать впервые всегда бывает страшно, а тут мобильный пункт приезжает прямо к нам на предприятие и вокруг родные коллеги, которые мотивируют, - говорит ведущий инженер управления охраны окружающей среды Марина Кашицына.

А вдохновлять новичков есть кому. Среди сотрудников предприятия - доноры со стажем. Ведущий инженер управления охраны окружающей среды Михаил Пронин на акции сдал кровь в 20-й раз, достигнув экватора донорства. Чтобы стать почетным донором, нужно прийти в пункт переливания крови 40 раз.

Михаил Пронин сдал кровь в 20-й раз. Фото: «Самаранефтегаз»

- Начал сдавать кровь в 2017 году, когда человеку понадобилась помощь. После этого решил для себя, что буду помогать людям таким способом. Поэтому сейчас стабильно несколько раз в год посещаю станцию переливания крови, а также в обязательном порядке участвую в акциях своего предприятия, - говорит Михаил Пронин.

По признанию нефтяника, делает он это не из-за денег и дополнительных выходных, которые положены донорам, а по велению сердца. Такие самоотдача и настрой на добро помогают людям, оказавшимся на операционном столе.

- Пополнение банка крови всегда актуально: в Самаре очень большая потребность в донорской крови, поэтому такие акции необходимы. Организации и предприятия вносят большой вклад в общее дело. На выездные бригады приходится огромный объем, - говорит исполняющая обязанности заведующей отделом заготовки крови и ее компонентов для выездной формы работы Яна Глебова.

Помощь другим и польза для себя

Ведущий специалист управления по снабжению и управлению запасами МТР Альберт Аветисян называет еще одну причину, по которой стоит быть донором, - это полезно для собственного здоровья.

Во-первых, при постоянной сдаче крови так или иначе приходится вести здоровый образ жизни, доктора в обязательном порядке отслеживают состояние организма. Во-вторых, считается, что регулярное донорство приводит к постоянному обновлению клеток крови, что позволяет сохранять молодость и красоту, а заодно учит организм быстрее справляться с кровотечениями и другими стрессовыми ситуациями.

- Я начал сдавать кровь еще в университете. Уже тогда понял, что это доброе дело, к тому же полезное для здоровья. С тех пор я сдал кровь более 10 раз, - рассказывает ведущий специалист.

Медики мобильного пункта переливания крови отметили, что мероприятие собрало большое количество добровольцев.

- Я, не задумываясь, записалась на донорскую акцию, потому что мы должны творить добро. Оно еще к нам вернется. Это и девиз нашего отдела, который всегда активно участвует во всех волонтерских акциях предприятия, - мы высаживаем деревья, убираем мусор по берегам рек и родников, посещаем дома престарелых, детские дома. Это все важно и нужно, - подытожила ведущий специалист отдела региональной политики Яна Белкина.