«Я боюсь высоты, но когда прыгаю — мне не страшно»: кайтбордер рассказал о преодолении страхов и лучших местах для экстрима в Самаре

Сергей Устинов много лет занимается спортом, а с середины 10-х годов увлекается кайтсерфингом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кайтсерфинг - не самый популярный и известный вид спорта, однако точно один из самых зрелищных и захватывающих. А еще это спорт для сильных духом. Узнали у кайтбордера и вейкбордиста Сергея Устинова, как начать заниматься кайтсерфингом, что для этого нужно и с какими трудностями придется столкнуться.

Сергей уже много лет катается на кайтах, а также на вейкборде, участвует в соревнованиях. Является кандидатом в мастера спорта по вейкбордингу и чемпионом России по кайтбордингу среди любителей. Кроме этого у Сергея небольшая компания по производству досок для этих видов спорта - DesperadoBoards.

Что такое кайтсерфинг?

- Все знают про серфинг, видели атлетичных парней, катающихся на больших досках. Кайтсерфинг зародился, видимо, тогда, когда серферам стало лень заплывать на волну и они подумали: “Было бы неплохо, если бы что-то нас туда затаскивало”. По сути, человека по воде тащит большой воздушный змей. Выглядит эта штука, как большое крыло, от которого идут 4 или 5 строп, и ты едешь по воде, привязанный к этому крылу различными крючками и страховками.

Сейчас внутри этого спорта очень много направлений. Например, быстро развиваются гонки на кайтах - они даже включены в летние Олимпийские игры с прошлого года. Это зрелищно, это очень похоже на яхтинг, но это более интересный вид спорта, потому что там присутствует реальная контактная борьба.

Очень зрелищное подразделение в этом спорте - фристайл, биг-эйр. Биг-эйр - это когда люди вылетают вверх над водой и делают там трюки на очень больших высотах. Этот вид набирает обороты, но он достаточно опасный, потому что бывают прыжки и на 20, и на 30 метров, падения с таких высот могут быть крайне неприятными.

Фристайл очень похож на вейкбординг. Обычно мы привязаны к кайту с помощью трапеции и веревки, здесь же мы разгоняемся, веревка отвязывается и мы делаем трюки на руках - перехваты и так далее. Мне ближе фристайл, потому что там больше физухи, больше адреналина.

Иногда складывается впечатление, что никакой “физухи” в этом спорте и не нужно - привязался с воздушному змею и катись. Оказывается, это далеко не так!

- В чем прелесть кайтинга - ты можешь привязаться и кататься туда-сюда, и в этом есть отдельный кайф. Есть ребята, которым эти прыжки абсолютно фиолетовы. Здесь абсолютная свобода. Есть вейкбординг, где ты привязан к катеру, если сноубординг, где ты привязан к склону, к подъемнику, а кайтинг - это свобода. Хочешь - сюда поехал, хочешь - туда поехал. Если на море, то можешь ехать просто бесконечное количество времени. Хочешь - серфи, хочешь - прыгай вверх, фристайль или просто созерцай окрестности и получай кайф от этого. Прелесть этого спорта в том, что он разнообразен.

Как ты познакомился с этим видом спорта?

- В юности я долгое время занимался морских многоборьем - гребля, парус, бег, стрельба из винтовки и плавание. Меня всегда увлекал парус, я любил держать ветер в руках. Если ты один раз это почувствовал, вряд ли когда-нибудь забудешь. Где-то в 2005 году я увидел зарисовку, как воздушные змеи ходят по воде. В 2007 году супруга подарила мне парафойл, это такой небольшой кайтик, похож на аэроплан. Я стал пробовать кататься.

Катался и зимой по снегу, и летом по воде. Поначалу не понимал, где кататься, какие места лучше выбирать. Не был знаком ни с кем из комьюнити этого спорта. Помню, услышал, как кто-то катается на Яицком озере, и я поехал туда.

Тогда ветер дул с дороги, и только потом я узнал, что при таком направлении никто не катается, а тогда.

Я развязал и поднял парафойл. Он у меня был 12 размера, совсем не под ту погоду, но об этом я тоже узнал позже. Тогда встал на сноуборд и поехал вслед за ветром. В какой-то момент меня резко дернуло, ударило о снег и тащило долго-долго, я ничего не мог сделать. Я собирал горы снега, как бульдозер, до тех пор, пока петля, которой я был скреплен с кайтом, не оторвалась. Кайт улетел в камыши.

Я встал весь в снегу, осмотрелся, понял, что нахожусь очень далеко от машины, и подумал: “Кайф!”

Когда ты учишься, кайт тебя обязательно приложит - об землю или об воду, в зависимости от обстановки. И люди, которые в первый раз пробуют кайт, делятся на 2 типа: одни говорят “здорово!”, другие думают: “Это не мое”.

Спортсмен предупреждает - к любому спорту надо подходить с холодной головой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Когда лучше всего начинать учиться кайтсерфингу?

- Во-первых, учиться нужно обязательно с инструктором, чтобы потом не улетать в камыши, как я. Не пожалейте 10 тысяч рублей на обучение, и вы избежите травм и поймете с первого занятия, надо ли оно вам или нет. И прогресс у вас будет очень быстрым.

Говоря о нашем климате, учиться лучше всего зимой, несмотря на холод. Зимой не нужно так много ветра, как летом для воды. Чтобы доска глиссировала по воде, ей надо больше ветра, чем зимой, когда она на льду. Зимой хватит и 4 метров в секунду, этого будет достаточно, чтобы тебя кайт потащил и ты прочувствовал первые галсы, поймал, как все это работает, как кайт идет на ветер.

Что такое галсы?

- Галсы - это движения. Мы можем ехать под ветер, но если нам надо ехать против ветра, то мы можем ехать только галсами. Мы можем ехать сначала влево, потом делаем разворот и едем вправо. По сути дела, это такое зигзагообразное движение.

Много ли в Самаре инструкторов? Как их найти?

- Сейчас достаточно много. Я знаю человек 5-6, из них человека 2-3 второй десяток лет точно обучают. Спорт развивается, сейчас есть много кайт-школ. Можно в любой чат написать: “Ребят, посоветуйте инструктора”, и тебе накидают разные варианты.

А где занятия проходят летом? На Волге?

- Летом с занятиями у нас немного сложнее. У кайтинга в средней полосе много ограничений, связанных с рельефом. Нам нужно открытое пространство, чтобы ветер был достаточно ровный. Деревья и прочее создают турбуленцию, и это очень усложняет катание. Плюс летом на пляжах у нас очень много народу, это тоже проблема. Учиться зимой - оптимальный вариант. А так в Тольятти тоже хорошие места, есть Жигулевское море.

Насколько этот вид спорта доступен? Сколько это будет стоить для новичка?

- Как я уже говорил, лучше начинать заниматься с инструктором, потому что, будем честны, спорт не дешевый. Все оборудование достаточно дорогостоящее, и, к сожалению, практически все импортное. Учитывая разницу между рублем и долларом в связи с последними событиями, этот спорт становится все менее и менее доступным. На начальном этапе лучше поработать с инструктором, и вы потратитесь только на обучение. Потом уже можно будет купить первый комплект, но я рекомендую покупать б/у. Инструктор подскажет, что лучше взять на первом этапе. В таком случае вы сможете уложиться в 40-60 тысяч рублей. Но пока вы не научитесь уверенно ехать, не покупайте оборудование.

Те, кто давно этим занимаются, имеют пару кайтов, как минимум один борд, и и все это стоит от 250 до 1000 долларов в зависимости от стилей катания. Также начинают набирать популярность доски с подводной тягой - гидрофойлы, стоят они минимум сотку. Это очень зрелищно, когда чувак вылетает с такой “кочергой” на ногах.

Сергей делает борды себе и на продажу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ты занимаешься производством досок для кайтсерфинга. Это прибыльный бизнес?

- Я начинал с автомобильного тюнинга, и много лет у меня был участок, пока с ним не приключились катаклизмы, но ребята оставались. Оставались те, кто собаку съел на композитных материалах, с которыми мы работали. Когда я начал активно кататься, в 2015 году, у меня появилась идея, ощущение, видение, понимание - сделать такой кайтборд, который я хочу себе. И сначала мы сделали в одном экземпляре, потом в двух, потом сделали товарищу, потом другому товарищу, потом выкинули те - сделали новые, и вот так вот закрутилось.

Я подумал, почему бы не попробовать и не развить эту тему дальше, тем более, опыт есть, руки есть, оборудование кое-какое осталось. Я относился к этому не как к бизнесу, а как к хобби. Это был, знаете, гештальт такой закрытый - все, я это сделал. Через какое-то время люди стали это покупать, и это стало бизнесом в последние года 3. Я бы не сказал, что это сумасшедшие обороты, но нас уже знают, наши борды берут. Мы делаем твинтипы, это одинаково направленные доски: и направо и налево можно ехать. Делаем в основном для фристайла и фрирайда.

Сейчас мы начали расширять линейку - больше делаем твинтипов, сноуборды, точнее, сноукайтборды. Они похожи на сноуборды, но есть нюанс. Можно кататься и на обычном горном сноуборде, но для прогресса лучше все-таки использовать сноукайтборды. Это не реклама, а совет от опытного практика.

Покупатели из России или есть иностранные?

- У нас были небольшие продажи в Европе, в частности во Франции, но в последнее время мы не продаем в Европе и по известным причинам, и потому, что просто не успеваем. Мы получили определенную известность здесь, и наш продукт относительно недорогой. Я горжусь тем, что мы старались по максимуму использовать только российские материалы. Наши материалы ничем не хуже. Это была моя идея, и я мечтаю, чтобы российское производство развивалось.

Ты много где побывал, много где покатался. Расскажи про самое зрелищное место и самое свое яркое впечатление.

- Есть люди, которые действительно очень много ездят и катаются. У меня все не так. Я был в разных местах, но такого, чтобы я объехал весь мир, со мной не было. Я немного консервативен, меня интересуют конкретные локации с теми условиями, которые мне нравятся. У меня нет самоцели ездить на Филиппины или на Гавайи. Есть пара мест в России, которые точно не хуже. Например, станица Благовещенская недалеко от Анапы - там мелко, вода малосоленая, большой водный простор и дуют ровные ветра, и роза ветров примерно одинаковая из года в год. Там удобно оттачивать трюки.

Мое любимое место была станица Должанская - там длинная коса, которая уходит в море, и она заканчивалась песчаной такой полосочкой, за которой был флэт (гладкая вода). Там был один из лучших флэтов, которые я видел. К сожалению, косу размыло лет 5 назад.

Рядом с Ейском тоже есть великолепная коса. Есть хорошие места и на Азовском море, и на Черном море. Мест, на самом деле, много.

От Калининграда и до Камчатки у нас покупают доски, и это настоящий кайф - общаться с людьми из разных регионов, у тебя везде есть знакомые, которым ты можешь написать и спросить: “А как у вас погода?”. Россия - недоопознанная с точки зрения туризма страна. Все прутся в Турцию, не хочу никого обидеть, но у нас много потрясающих мест.

Кайтсёрфинг - экстремальный вид спорта. Расскажи про самое свое опасное катание.

- Если вы занимаетесь спортом профессионально, вы должны знать одну простую вещь - с вами может что-то случиться, вы можете получить травму. У меня было много травм во всех видах спорта. Надо понимать, что ты имеешь дело со стихией, она бывает переменчивой.

Бывало ли мне страшно? Я открою один секрет - я с детства боюсь высоты. Однако когда я прыгаю высоко - мне не страшно. Такой парадокс. В этот момент я ощущаю, что контролирую стихию. Однажды мы с другом поехали на Красное море. Ночью там полно ядовитых тварей в воде, и после 17 выход к лодкам запрещен. В результате ночью задул ветер, и мы не ушли, остались кататься. Это, наверное, единственный случай, когда было такое неприятное ощущение. Страшно же никогда не было.

Почему люди, которые боятся высоты, все равно занимаются этим спортом?

- У меня есть ощущение, что мы всегда должны стремиться становиться лучше. Каждое наше действие ведет к нашему развитию, и борьба с фобиями - это следующий шаг.

Расскажи про кого-нибудь из Самары, кто занимается кайтсёрфингом, про кого тебе хотелось бы рассказать.

- Мы начинали кататься вместе с моим товарищем Антоном Чернышовым, он начал заниматься на год раньше, и у него всегда была идея прыгнуть высоко. Мне нравился фристайл, ему - высокие вылеты. Он упрямый, в хорошем смысле слова. Работал юристом, и в какой-то момент решил, что не будет работать юристом и будет заниматься только кайтсёрфингом.

В России сейчас он не так известен как в мире. Антон - прорайдер одного крупного немецкого бренда. Он ездит по всему миру, снимает крутые обучающие фильмы, наверное, лучшие, которые я видел. Он обучает только тех, кто хочет очень высоко прыгнуть. К сожалению, сообщество за пределами России гораздо больше, и он проводит три четверти года за границей.

У него есть рекорд - прыжок на 30 метров. Горжусь тем, чего он достиг.