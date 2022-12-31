Белки в колесе и гигантский Громозека: как новогодние елки на Металлурге стали украшением перестроечной Самары

Елка на Металлурге считалась самой красивой в городе. Фото: https://vk.com/samara

Пять огромных елок и деревянные горки

Где была лучшая елка в Самаре (тогда еще Куйбышеве) в середине 80-х годов? Те, кто застал эти времена, ответят однозначно: на Металлурге. Новогодний комплекс на пересечении улиц Енисейской и Елизарова в те годы поражал воображение и был куда «круче» даже главной городской елки на площади Куйбышева.

Сразу пять огромных елок на «пятачке» перед входом в парк. Одна — самая высокая — в центре, от ее вершины шли бегущие огоньки к четырем другим елкам вокруг, чуть поменьше ростом.

Огромные деревянные горки, специально залитые для катания и взрослых, и детей. Катались кто на чем придется: и на ногах, и на школьных портфелях-«дипломатах», и на картонках, и на санках, и просто на штанах.

Новогодний комплекс на Металлурге горожане помнят до сих пор. Фото: https://vk.com/samara

Объемные фигурки героев мультфильмов, из которых выделялся Громозека, шевеливший своими шестью руками. Необычные для того времени аттракционы. Самые популярные - «Белка в колесе»: деревянные бочки, внутри которых надо было разбежаться, и в какой-то момент кручение бочки становилось быстрее, чем перебирание ног, и все внутри летели кувырком с восторгом и визгом.

Через пару лет после основания комплекса вокруг елок стали устраивать из арматуры и красных огоньков контуры кремлевских башен. Ровно в полночь эти контуры зажигались, и люди пили шампанское под звуки курантов, как будто на Красной площади.

«Елка объединяла людей»

Огромные фигуры новогодних персонажей радовали детей и взрослых. Фото:https://vk.com/samara

Появление этого комплекса напрямую связано с назначением на пост директора Куйбышевского металлургического завода Максима Оводенко. Сейчас Максиму Борисовичу — почетному гражданину города Самары и Самарской области, почетному авиастроителю — 92 года.

- Могу ли я вспомнить, как устраивал ту елку? Как же не помнить — это ведь часть моей жизни! - с удовольствием откликнулся ветеран на звонок корреспондента «КП-Самара» и выключил телевизор, чтоб не мешал разговору.

Максим Оводенко получил назначение в Куйбышев в 1984 году. До этого он работал на металлургических производствах в Каменск-Уральском, а затем Красноярске. Там он тоже устраивал для заводчан новогодние елки на площадях и накопил немало как организаторского опыта, так и различных идей. Которые и реализовались затем в грандиозный новогодний комплекс в Куйбышеве. Первый из них появился перед встречей нового 1985 года.

Около парка устанавливали фигуры сказочных героев. Фото: https://vk.com/samara

- На нашу елку приезжали специально и из других районов города, и из близлежащих городов и поселков. И я не припомню историй, чтобы кто-то был сильно пьян и творил безобразия. Эта елка пробуждала только светлые чувства, объединяла людей. Жаль, что те времена уже прошли. Такой елки больше никому уже не сделать. Это мог только сильный завод, - вспоминает Максим Борисович.

На обеспечении завода

Устройство и функционирование комплекса полностью финансировалось металлургическим заводом. Весь монтаж также производился силами сотрудников предприятия.

- На заводе были специалисты самых разных профилей, так что недостатка в кадрах у нас не было, все могли сделать своими силами. И был очень сплоченный коллектив. Все, от руководителей до простых тружеников, с удовольствием предлагали свои идеи, участвовали в организации комплекса, понимали, что все это для людей, - в этих словах Максима Оводенко не звучит никакой фальши, действительно так и было.

Елку для земляков организовывал металлургический завод. Фото: https://vk.com/samara

Известна история из советских времен, когда у директора завода «Прогресс» были неприятности за то, что колоннада заводского дворца культуры на площади имени Кирова оказалась больше, чем у Большого театра в Москве. Оводенко с такой «ревностью» вышестоящих инстанций не сталкивался. Наоборот, городские власти гордились этой елкой и показывали ее гостям из столицы как местную достопримечательность.

- Помню, проводил экскурсию по комплексу людям из Москвы. Я все рассказываю, показываю. И вдруг один из москвичей останавливается и спрашивает руководителя города, указывая на меня: «А он у тебя уже почетный гражданин?» Все посмеялись, но после этого случая меня вскоре представили к этому почетному званию, - рассказывает Максим Борисович.

Елки в комплексе были живыми, их специально привозили из леса. Случались малоснежные зимы, когда добыть и доставить в город сосны, особенно большого размера, было трудно, но и с этой задачей заводчане неизменно справлялись.

«Стараюсь выезжать на площадь»

Впрочем, к современным тенденциям устанавливать на площадях искусственные «конусы» ветеран относится с пониманием.

- Это же вопрос финансирования. Искусственную елку можно использовать много раз. Конечно, она не так выглядит, как живая, но я не стал бы критиковать никого за это. У каждого времени свои возможности. Я вот дома тоже уже нарядил искусственную елку, все, кто ко мне приходит, хвалят, радуются, - делится Максим Борисович.

Старается по возможности ветеран посещать и городские елки, несмотря на свой недуг.

- К сожалению, у меня уже два года как нет ног, и сам я ходить не могу. Но мне подарили специальную машину, стараюсь на ней выезжать, в том числе в новогодние праздники — и на городскую елку на площади Куйбышева, и на Металлурге бываю, - рассказал почетный гражданин Самары.

Максим Борисович Оводенко через корреспондента «КП-Самара» поздравил всех читателей, всех самарцев с наступающим Новым годом. От лица всех горожан поздравляем и мы ветерана с праздником, желаем здоровья и долгих лет жизни.