Горящий «Новогодний тур»: туристический автобус из Самары загорелся на ходу в соседнем регионе

Водитель не заметил, что его автобус загорелся и продолжает ехать по трассе. Фото: УМВД по Оренбургской области

1 января 2023 года для жителей Самарской области начался не вполне спокойно и тихо. Наши земляки, которые отправились в «Новогодний тур» в Уфу на автобусе и попали в ДТП на трассе под Оренбургом. Туристический автобус загорелся прямо на ходу. К счастью, обошлось без пострадавших. «КП-Самара» выяснила подробности происшествия.

Как рассказывают очевидцы, водитель автобуса, который следовал по маршруту «Самара-Уфа-Самара» не заметил, что транспорт неисправен. Мужчина продолжал движение по оживленной трассе, несмотря на то, что автобус загорелся.

- Огонь быстро распространялся по дну транспортного средства. На посту ДПС автобус остановили, - рассказывают очевидцы.

Сотрудники ДПС остановили горящий автобус в Гае. Фото: УМВД по Оренбургской области

Сотрудники ГИБДД, которые патрулировали трассу возле города Гай, увидели движущийся автобус, объятый пламенем, остановили его и провели экстренную эвакуацию туристов. Благодаря грамотным действиям капитана полиции Вячеслава Михайлова и лейтенанта полиции Александра Кадкина никто из пассажиров и остальных участников дорожного движения не пострадал.

Пассажиров срочно выведи из опасного транспорта. Фото: УМВД по Оренбургской области

- Всего в автобусе находилось 37 пассажиров, из которых было пять детей. Пострадавших во время происшествия на трассе не было, - сообщили в УМВД по Оренбургской области.

Самарцы продолжили путешествие на другом автобусе. Фото: УМВД по Оренбургской области

Сами самарцы, которые отправились в новогодний тур, недоумевают, как на туристический маршрут могли выпустить неисправную технику. Автобус, который следовал в Уфу, с виду достаточно старый. Через некоторое время на трассу приехал другой автобус, людей пересадили туда и они продолжили свое новогоднее путешествие. Только, вероятно, что настроение у самарцев явно подпортилось из-за утреннего приключения на трассе в соседнем регионе.