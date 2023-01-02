Последние уходят: в Самаре умер знаменитый участник Сталинградской битвы Сергей Алехин

В последние годы Сергей Сергеевич был бессменным участником патриотических акций. Фото: Александр Живайкин

В Самаре 1 января 2023 года умер ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Сергей Сергеевич Алехин. О смерти сообщил депутат Александр Живайкин. Редакция «КП-Самара» вспоминает о выдающемся герое.

На фронт ушел 15-летним подростком

Сергей Алехин родился в 1927 году в Ростове-на-Дону. На фронт ушел 15-летним подростком в 1942-м, вслед за старшим братом-летчиком. Сергей Сергеевич участвовал в Сталинградской битве, которая переломила ход войны. За проявленные мужество и смелость его наградили орденом Красной Звезды.

До Берлина Сергей Алехин не дошел – был тяжело ранен под Ростовом-на-Дону. После длительного лечения в госпитале молодого героя отправили в мореходное училище. Когда закончилась война, он служил на флоте, а затем в ракетных войсках. Будучи в отставке полковник жил в Самаре.

В последние годы Сергей Сергеевич был бессменным участником патриотических акций. Герой всегда считал своим долгом встречаться со школьниками, молодежью, рассказывал о войне, службе в армии, настоящих мужчинах, которые служат своей великой стране. Полковник всегда следил за тем, что происходило в жизни региона, города, района и принимал активное участие в значимых событиях.

Так летом 2022 года ветеран участвовал в проведении церемонии забора земли из Парка Победы, которую передали в Снежнянский музей боевой славы. А весной 2022-го военнослужащие ЦВО и юнармейцы поздравили с Днем Победы Сергея Алехина, устроив у дома 95-летнего участника Сталинградской битвы мини-парад.

Женщин надо брать либо длительной осадой, либо штурмом

В 1949 году Сергей Алехин приехал в отпуск в Ростов. Там он и увидел в первый раз свою будущую жену – 19-летнюю студентку Таню, которая ждала жениха из армии. Но это Сергей Сергеевич решил помехой не считать. Прогулки, провожание до дома, танцы... В один из таких дней, провожая Татьяну с танцев, молодой офицер предложил: «Выходи за меня!».

Как говорил ветеран, женщин надо брать либо длительной осадой, либо штурмом. Так как отпуск заканчивался, был выбран второй вариант. Так двое возлюбленных без ведома родителей оказались в ЗАГСе. Позднее у Татьяны и Сергея Алехиных появилась дочка, потом две внучки, подоспели уже и две правнучки.

В Самаре в 1999 году отметили «золотую» свадьбу. Однако поджидало новое испытание длиною в 6 лет – болезнь супруги и ее смерть в 2008 году. Сергей Сергеевич каждый день смотрел на фотографию своей Татьяны в рамочке на серванте. Теперь супруги вновь воссоединились.

— Спасибо Вам, Сергей Сергеевич, за Ваш героизм, неравнодушие, за Вашу большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Уходит эпоха…Но мы будем помнить, — написал депутат Александр Живайкин.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Сергея Алехина.