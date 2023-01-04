Рождественские богослужения 2023 в Самаре: где и во сколько начинаются

Богослужение в Софийском соборе пройдет с 22:00 до 02:30. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Областное правительство сообщило, где и во сколько в Самаре пройдет праздничное рождественское богослужение в 2023 году. "Комсомолка" также выяснила, где пройдут рождественские богослужения 2023 в Сызрани и Тольятти.

ГДЕ ПРОЙДЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В САМАРЕ В 2023 ГОДУ

В Самарской области в рождественскую ночь в храмах пройдут праздничные богослужения. Главное состоится в Софийском соборе в ночь с 6 на 7 января 2023 года с 22:00 до 02:30. Его проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

В связи с ростом случаев заболевания вирусными инфекциями врачи рекомендуют жителям губернии ответственно отнестись к своему здоровью и воздержаться от посещения многолюдных мест в период новогодних дней.

Прямая онлайн-трансляция праздничного богослужения будет доступна на телеканалах «Самара 24», «Самарское губернское телевидение», «Самара-ГИС» и «Тольятти 24».

Праздничные литургии также запланированы в Покровском кафедральном соборе, храме Петра и Павла, храме в честь Георгия Победоносца и Кирилло-Мефодиевском соборе. Во всех церквях начало службы в 22.00.

Всего в в Самарской области пройдет свыше ста рождественских богослужений.

ГДЕ ПРОЙДЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ТОЛЬЯТТИ В 2023 ГОДУ

В 22.00 для всех верующих распахнет свои двери Преображенский кафедральный собор. Служба продлится до 2 часов ночи.

В храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы рождественское богослужение начнется в 23.30, а в Храме во имя святого преподобного Серафима Саровского - в 23.00.

ГДЕ ПРОЙДЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В СЫЗРАНИ В 2023 ГОДУ

В Сызрани праздничная литургия по традиции пройдет в Казанском кафедральном соборе и храме Пресвятой Троицы. В обеих церквях начало службы в 23.00. Ровно в полночь начнется литургия в Успенском храме.