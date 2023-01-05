Гид по зимним развлечениям в парках Самары: цены и удобства

Зимой в парках Самары немало развлечений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рассказываем, какой досуг для детей и взрослых можно найти в парках Самары на зимних каникулах 2023, какие там есть развлечения и сколько они стоят.

ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ПАРКЕ ГАГАРИНА

В одном из самых любимых горожанами парке можно довольно сносно кататься на лыжах, не выезжая на «Чайку». Работает каток. Лыжи и коньки можно взят на прокат: взрослые - 200 руб., студенты и учащиеся - 150 руб., дети до 7 ле включительно - 100 руб., пенсионеры и инвалиды 80 руб. Все цены указаны за один час. За снаряжение нужно вносить залог в 2 000 руб. Прокат работает с 10.00 до 22.00. Есть заточка коньков.

Не забываем, что в парке Гагарина работает колесо обозрения. Полюбоваться на белый город в каникулы можно с 10.00 до 22.00. За билет взрослому придется выожить 300 руб., ребенку от 8 до 14лет - 200 руб., а ребенку 4-7 лет - 150 руб. Малым до 4 лет бесплатно на одном месте с родителями.

А еще в парке до 12 марта 2023 года проходит Фестиваль волшебных фонарей. 230 световых арт-объектов зажигают во вторник и четверг с 18 до 22 часов, а в пятницу, субботу и воскресеньье - с 17 до 22 часов. В будни взрослый билет стоит 400 руб., льготный (дети 4-15 лет, студенты, пенсионеры, инвалиды) - 300 руб., семейный (двое взрослых +1 ребенок или 1 взрослый +двое детей) - 900 руб. В выходные дни билеты стоят 450, 350 и 1100 руб. соответственно.

ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ЗАГОРОДНОМ ПАРКЕ

Загородный парк прежде всего привлечет лыжников, которым не хочется ехать за город. Работает прокат лыж: пластиковые лыжи 150 руб., пара Fischer - 200 руб., сноуборды и сноублейды - 240 руб. Подъеммник, кстати, не работает.

На территории лыжной базы также работает снежная горка. Прокат тюбинга стоит 250 руб. в час и 150 руб. за 30 минут. Есть торговые точки с едой и напитками.

Также в Загородном клубе действует конный клуб «Волшебный единорог». 30 минут конной прогулки обойдется вам в 700 руб., а один час - в 1100 руб.

ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ПАРКЕ ДРУЖБА

Парк Дружба преде всего манит к себе большим катком. Он работает с 10.00 до 22.00. Есть прокат коньков: взрослые - 200 руб., студенты и учащиеся - 150 руб., дети до 7 лет включительно - 100 руб., пенсионеры и инвалиды - 80 руб. Все цены указаны за один час. Работают камеры хранения - 50 руб. в час. Есть заточка коньков.

Возле катка работают торговые точки с закусками и горячими напитками.

Не забываем, что в Дружбе находится конно-спортивный клуб «Дружба». Зимой в нем тоже можно покататься на лошадях. Один круг на лошади - 200 руб., 15 минут - 600 руб., полчаса - 800 руб.

ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ПАРКЕ МЕТАЛЛУРГОВ

В парке работает каток с прокатом коньков. Также территория парка позволяет покататься там на лыжах - на своих или арендованных. Цены на снаряжение точно такие же, как в парке Дружба. Заточки коньков нет. Киоски с едой и напитками имеются.

ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ

В парке есть стандартные зимние развлечения - большой каток и горка. Можно по периметру парка побегать на лыжах. Стоимость снаряжения в прокате такая же, как в других городских парках Самары. Туалет и горячние напитк имеются.

Зимние развлечения в сквере им. Академика Кузнецова в пос. Управленческий

Здесь работает большой ледовый каток с прокатом снаряжения. Цены на аренду коньков и лыж аналогичные ценам в парке Дружба и Металлургов.

На территории сквера расположен многими любимый живой уголок «Сказка». В нем можно посмотреть и покормить пятнистых оленей, ламу, овечек и козлика. Для взрослых вход стоит 250 руб., для детей - 200 руб, детям до 3 лет - бесплатно.