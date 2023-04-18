Аллергикам приготовиться: в Самаре начался сезон пыльцевых дождей

Аллергикам стоит внимательнее следить за своим состоянием. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опасайтесь берез

В Самарской области наступает самое тяжелое для аллергиков время – сезон пыльцевых дождей. Этим термином ученые называют совокупность зерен пыльцы в воздухе. В этом году из-за ранней весны сезон начался раньше, а из-за похолодания может продлиться дольше. Об этом сообщают в Самарском университете.

- В этом году цветение березы началось раньше обычного, как минимум на две недели. Возвращение прохладной погоды, скорее всего, растянет сроки пыления

березы. Так что советуем всем, у кого имеется аллергия на пыльцу, внимательно следить за своим состоянием, - советует доцент кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета им. Королева Наталья Власова.

Березы и их близкие родственники (ольха, орешник) – источник аллергенной пыльцы. Однако бояться стоит не всех деревьев, есть и безобидные.

- Пыльца ивовых - ив и тополей, вязовых, включая карагач, сосны обыкновенной и клена американского не провоцирует у нас резкого иммунного ответа, - рассказывает доктор медицинских наук, профессор Марина Манжос. - Важно помнить, что аллергия на пыльцу растений хорошо поддается лечению методом АСИТ – аллерген-специфической иммунотерапии.

По словам специалиста, это единственный метод, который помогает изменить реакцию организма на аллерген, а не избавиться от симптомов. У врачей есть таблетки и капли, которые так же эффективны, как и инъекции.

Три волны пыльцевых дождей

В Самарском университете внимательно следят за пыльцевыми дождями. В этом году ученые вуза вместе с медиками приступили к мониторингу пыльцы и уже составляют календарь пыления на этот год. Это значит, что за выбросами следят, а данные заносят в базу данных. Наиболее опасные периоды для аллергиков тоже отметят.

За сезон в Самаре фиксируют три пика пыльцевых дождей. Первая волна приходится на апрель и май, в это время пыльцу выбрасывают ветроопыляемые деревья. Вторую волну вызывает цветение злаков, эта волна обычно приходится на май и июнь, иногда может длиться до конца лета, постепенно ослабевая. Самая длительная – третья волна, она растягивается на весь период цветения сорных трав, которые заполняют пустыри: амброзии, полыней и маревых.

Помимо нашей «родной» пыльцы в Самару залетают и чужаки.

- Иногда в самарских пробах обнаруживаются и нетипичные для нашей области микроскопические «гости» из лесов соседних российских регионов или, например, из степей Казахстана. Однако по сравнению с объемами «местной» пыльцы эти дополнительные порции «чужаков» сравнительно невелики и не играют существенной роли в развитии аллергических реакций у населения, - уверяют в Самарском университете.

Две точки в Самаре

Пыльцу в Самаре мониторят с 2013 года.

- Все эти годы наш пыльцевой мониторинг в Самаре проводится в порядке нашей личной инициативы, поэтому мы ограничиваемся сейчас лишь двумя постоянными точками отбора проб, которые находятся в Ленинском и Советском районах города, - рассказывает Наталья Власова. - Эти точки полноценно отражают картину присутствия пыльцевых зерен древесных растений и трав, включая сорные растения пустырей.

Всего по стране мониторинг пыльцевых дождей проводят в нескольких городах. Кроме Самары это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Ставрополь и т.д.