Спектакль не только о безумных приключениях: в самарском драмтеатре состоялась премьера «Мюнхгаузена»

В апреле «Мюнхгаузена» покажут еще 29 числа. Фото: Самарский академический театр драмы.

В Cамарском академическом театре драмы прошел закрытый спецпоказ постановки «Мюнхгаузен» по мотивам рассказов Готфрида Августа Бюргера. Журналист «КП-Самара» посмотрела представление и делится впечатлениями.

Собственной персоной

Приключения начинаются там, где их не ждал никто. Информация о премьере появилась достаточно давно – вместе с афишей на апрель. Непонятный коллаж вместо привычных фотографий; имена режиссера, художников и композитора, но не актеров; в описании – по мотивам того-то такого-то. Недоумение? Конечно!

На входе тоже тишина. Нет привычного театрального гула обсуждений недавних событий.

Из-за кулис выходят санкт-петербургский режиссер Наталья Слащева, художник-постановщик Виктор Клочко и художник по костюмам Анастасия Цветкова.

– Я попрошу вас, господа, выключить мобильные телефоны и серьезные лица, – призывает Виктор Клочко. Зал смеется и аплодирует.

Вдруг гаснут огни, включается музыка. Начинается. Взгляды устремлены на сцену, но постановка о великом выдумщике не может быть обычной.

Прожектор устремляется в зал. Зрители поворачивают головы, вскакивают с мест, свисают с балконов. Олень, крокодил, лев, медведь, рыба, утка, конь и даже еж появляются через те же двери, что и мы, идут по тем же проходам – такое не может оставить никого равнодушным.

Это не только о его безумных приключениях

Сначала все вроде бы так, как и ожидается: весело, оригинально, в духе Мюнхгаузена. Вишневая косточка на палочке летит оленю в лоб – и прорастает дерево. Казалось бы, приличный господин! Занавес поднимается, и зрителю открывается настоящая цирковая арена XX века. Под сине-красным шатром действие набирает обороты, начинается настоящее шоу. Танцы, музыка, песни, которым уже начинаешь подпевать. Хочется все больше и больше.

Возрастной ценз постановки 12+, однако это вовсе не значит, что «Мюнхгаузен» рассчитан только на детей.

И Мюнхгаузена, и Марту играют по три актера. Фото: Полина Ждановских

«Стал совсем домашним» – фраза, которую участники действа повторяли не один и даже не два раза. Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен женился на прекрасной Марте, которая стала для него всем, однако барон не может справиться со своей тягой к приключениям.

Каждый раз, когда Карл говорит Марте, что собирается отправиться в путь, зал слышит звук разбитого стекла. Так абстрактно, что поймет не каждый. Марта наигранно вырывает сердце из своей груди и кидает его куда-то в глубину пространства. Раздается смех, но кажется, что смеяться тут не над чем.

Когда у человека появляется дом, он понимает, что ему есть куда вернуться. Мебель, расставленная в один ряд, – кровать, прихожая, холодильник, дверь – создает якорь. Но в то же время, если это якорь, куда двигаться дальше? Чтобы разнообразить свою жизнь, можно запросто выйти сквозь холодильник, а вернуться через дверь. Простому человеку это неподвластно, а барону и Марте подвластно все.

С такими способностями Мюнхгаузен создает целое представление из любой мелочи, рассказывает о простых вещах нескучно и превращает жизнь в одно большое приключение.

Спектакль поставлен по мотивам рассказов Готфрида Бюргера. Фото: Полина Ждановских

О том, что творит любовь

Наталья Слащева показывает три периода жизни Мюнхгаузена тремя актерскими парами – юная Марта и отправляющийся в путь заводной Карл; жена, ждущая своего единственного, и барон, вернувшийся домой; уставшая от приключений жизни, но еще готовая рвануть с места семейная пара.

В конце постановки происходит то, что переворачивает представление зрителя о любви. С улыбкой на лице и слезами из глаз мы наблюдаем за самым романтическим поступком в истории. Карл Мюнхгаузен отменяет 1 июня – день, когда Марта ушла.

– Твой план с треском провалился, Марта! Ты должна вернуться! Это ты красиво придумала – уйти в первый день лета! Вчера какой был день? 31 мая! Но, Марта, весна-то еще не закончилась! Потому что сегодня 32 мая! Это мой подарок тебе, Марта! Я придумал этот день для тебя! Всем известно, что в году 365 дней и 6 часов. Именно поэтому каждые четыре года случается високосный год, добавляется еще один день. Но мало кто знает, что в году не просто 365 дней и 6 часов, а еще и несколько минут и секунд! И если из года в год складывать эти оставшиеся минуты и секунды, то получится еще один день! И даже не один! Сегодня 32 мая, а завтра будет 33 мая! И потом будет май! И всегда будет май! Только вернись, Марта! Вернись…

И Марта вернулась. И снова на сцене песни. И снова все как раньше.