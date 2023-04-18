«Это место может стать новым центром притяжения»: министр культуры Самарской области – об открытии филиала Третьяковки и реконструкции драмтеатра

Ирина Калягина долгие годы трудилась в музее Алабина, а в министерстве культуры работает с 2004 года. Фото: министерство культуры Самарской области.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина дала большое интервью радио «КП-Самара». В нем она рассказала о реконструкции драмтеатра (и где театр будет находиться во время работ), об открытии филиала Третьяковки в здании фабрики-кухни, о новом центре притяжения для туристов, а также о юбилейном Грушинском фестивале.

Как вы понимаете слово «культура»? Что такое культура для вас?

- Культура – это, прежде всего, человек с определенным уровнем знаний и определенным уровнем отношения к жизни. Это общее состояние человека и его отношения к жизни. Мне не нравится слово «отрасль», но тем не менее, наша отрасль, отрасль культуры помогает человеку стать человеком.

Культура отличается в Санкт-Петербурге, в Самаре, во Владивостоке?

- Общечеловеческая культура вряд ли отличается, но возможности в том же Санкт-Петербурге немного отличаются. Если брать Петербург, то это традиции, атмосфера, менталитет, которые передаются из поколения в поколение. Если брать другой город, это тоже свои обычаи и традиции. Но общечеловеческие ценности остаются характерными для всех.

А что в Самаре передается из поколения в поколения?

- Мне кажется, наш регион очень многообразен и если рассматривать нашего посетителя, нашего зрителя и зрителя в Тольятти, то это будут разные люди. В Тольятти это более креативная, более импульсивная публика, а в Самаре зритель, на мой взгляд, предпочитает какие-то традиции, обычаи, сохранение позитивного отношения к прошлому. Может быть, он менее интерактивный или менее активный, нежели тольяттинский зритель, которому интересна новизна. Я убедилась в этом, когда посетила концерт Спивакова в филармонии в Самаре и видела там людей разного возраста: и молодежь, и людей постарше. Когда оркестр играл произведение Рахманинова, зал просто не дышал. Мне показалось, что эта атмосфера, которая царила в зале, это и есть отношение самарцев к нашей культуре.

Носители культуры - люди. Двигатель культуры - тоже люди. Стоит ли ждать кадровые изменения в каких-то учреждениях культуры?

- Этот вопрос мне задают очень часто, но это понятно – такой вопрос всегда возникает с приходом нового руководителя. Я не сторонница категорически быстро менять людей. Я за то, чтобы искать новые силы и добавлять к тому, что имеем. В СамАрт пришел Денис Хуснияров, новый художественный руководитель, и я надеюсь на положительные изменения. У нас долгое время не было художественного руководителя, была проблема в отборе репертуара, и в выстраивании коммуникации с режиссерами и со знаковыми актерами.

Надеюсь, что Денис Хуснияров придаст новый импульс СамАрту.

Есть директорские театры, есть театры художественного руководителя. У нас есть Самарский академический театр драмы имени Горького, и он всегда был театром художественного руководителя. Самарская драма превратится в директорский театр, где будут приглашенные режиссеры?

- Не совсем так. На сегодняшний день Сергей Филиппов стоит во главе этого театра, перед ним стоит большая задача, ведь впереди реконструкция театра.

Искать художественного руководителя театра сложно. Сегодня в сфере культуры следующая тенденция - наши коллеги: режиссеры и художественные руководители, приглашенные из других городов, не очень активно соглашаются на постоянную работу. Соглашаются на разовую - пришел, поставил спектакль, переместился в другой театр. Нам бы хотелось пригласить знаковую фигуру на должность художественного руководителя. Пока мы в раздумьях, еще никого не приглашали.

Театр обязательно должен иметь творческое лицо. Мы предприняли небольшую попытку пригласить Александра Морозова. У нас остается Миша Лебедев - наш режиссер, который будет приступать к новой постановке по Гоголю «Мертвые души». Мы хотим включить и часть образовательных программ для наших актеров, провести творческие мастер-класс, чтобы труппа получила новый импульс развития. В прошлом году мы провели творческую лабораторию, и это очень понравилось театру.

Когда начнется реконструкция театра?

- Начало активной работы ожидается на 2024 год, сейчас мы занимаемся проектированием, документацией. Театру более 160 лет, это объект культурного наследия, нужно очень точно выполнить реставрацию.

Одна из главных задач, которую обсуждали архитекторы - делать пристрой или нет, как создать условия для развития самого театра. Найдено абсолютно разумное решение - мы проводим реставрацию основного здания, делаем новый репетиционный зал, делаем малый зал на 140 мест, он будет немного подземный и будет находиться в сквере имени Пушкина, там будут восстанавливаться новые исторические павильоны. Этот зал даст возможность экспериментальной сцене.

Где будет работать театр в период реставрации?

- Очень хороший вопрос. Проектировщики говорят, что реставрация займет где-то три года. Первый год - это технические подземные работы, во время которых театр сможет остаться в здании. Два года театру придется работать на других площадках, потому что будет идти реконструкция основного здания.

В Самарской области откроется новое здание театра-студии «Грань», откроется третья очередь СамАрта, в следующем году пройдет реконструкция ДК «Россия», где будет располагаться театр «Мастерская». У нас будет несколько новых сцен, поэтому театр сможет продолжить свою работу в новых местах. Возможно, к этому периоду будет завершена реконструкция ДК на площади Кирова, это одна из площадок для театра. Жителям той части города сложно добираться до центра, у них появится возможность посмотреть какие-то спектакли в ДК на площади Кирова.

Сроки реконструкции музея Алабина сдвигаются?

- Реконструкция должна была начаться в этом году, но да, сроки сдвинулись. Это связано с подготовкой проектно-сметной документации. В апреле мы направим новую заявку в Министерство культуры РФ на капитальный ремонт основного здания. Надеемся, что мы выиграем эту заявку и приступим к реконструкции.

В здании музея пройдет замена конструкций, потом мы планируем привести в порядок фасад. Мы хотим, чтобы музей Алабина был сохранен в том виде, в котором он был спроектирован институтом Мезенцева.

Еще один объект советской эпохи в Самаре нуждался в реконструкции – это фабрика-кухня. Там будет работать филиал Третьяковки. Когда здание откроет свои двери?

- Сейчас идет завершающая стадия ремонтных работ. Мы надеемся, что в мае эти работы завершат. После этого творческая команда филиала Третьяковки уже приступит к созданию музейных пространств: установке выставочного оборудования, света, созданию экспозиций.

Так когда туда можно будет прийти?

- Осенью.

Что там можно будет увидеть?

- Обещают раскрыть все секреты о том, что будет на открытии филиала Третьяковской галереи, во время Ночи музеев.

Во время Ночи музеем вы ходите по музеям?

- Я хожу по музеям. В последний раз наслаждалась проектом, который делал Армен Арутюнов. Это когда с балкона на улице Куйбышева певцы и музыканты исполняли оперные партии.

В этом году Грушинскому фестивалю исполняется 50 лет. Чем он будет удивлять зрителей?

- В этом году с одной из творческих команд мы разработали очень интересный проект - ландшафтный парк Мастрюки на Грушинской поляне, где мы предлагаем немного изменить инфраструктуру, создать более комфортные площадки, не нарушая то единство природы и человека, которое было все эти годы на Грушинском фестивале.

Прежде всего мы хотим привести в надлежащий вид лестницу, по которой все спускаются. Обновление ждет амфитеатр, где проходит Грушинский, несколько технических зон. Мы планируем перестроить детскую площадку, чтобы она стала комфортнее.

Поменяется и сам формат мероприятия. Планируем представить историю фестиваля, приедут известные барды, мы ждем много гостей. Дмитрий Игоревич [Азаров, губернатор Самарской области] мечтает, чтобы Грушинский фестиваль был событием, которое по атмосфере было близко к чемпионату мира по футболу 2018 года или прошлогодней Студенческой весны. Мы хотим, чтобы фестиваль запомнился надолго не только жителям Самарской области, но и гостям нашего региона.

Вокруг Ширяево сейчас много разговоров. Какие у министерства культуры планы на это место?

- У министерства туризма большие планы на Ширяево, там хотят сделать туристическую площадку. Мы, конечно, больше занимаемся музейным комплексом в Ширяево, это музей Ширяевца-Репина. Стараемся заполнить музейное пространство мероприятиями.

Надеемся, что в этом году будет много ярких событий. Это, конечно, и день рождения Ильи Репина, и новые мероприятия, которые позволят нашим посетителям познакомиться с этим уникальным местом.

Давайте представим – человек первый раз приезжает в Самару. Вы бы посоветовали ему ехать в Ширяево?

- Не в первую очередь. В первую очередь, конечно, надо погулять по исторической части Самары, посмотреть на наш замечательный модерн, который создает особую ауру нашего города. Потом прогуляться по набережной. Если говорить про музеи, то это «Самара космическая», раз мы себя позиционируем как космический город. Тем более, что мы сейчас строим рядом с музеем планетарий. Надеемся, что он станет еще одной точкой притяжения.

Пока будет строиться планетарий, музей «Самара космическая» будет работать?

- Да. Мы уже нашли площадку, где музей будет размещаться, но, мне кажется, работа музея будет строиться через выставочные проекты. Так обычно делают музеи, которые находятся на реконструкции или на реэкспозиции.

Когда закончат строительство планетария?

- В 2024 году.

С «Самарой комической разобрались». Куда еще можно сводить гостей Самары?

- В музей Рязанова. Мы все воспитаны на фильмах Эльдара Рязанова. Тем более, это единственный музей режиссера в России.

Важно показать наш Музей модерна. В нем сохранено внутреннее убранство, которое раскрывает колорит самарского модерна.

Не могу не сказать про Самарский художественный музей. Там уникальная коллекция авангарда, коллекция Альфреда фон Вакано, который много лет собирал произведения искусства Востока. Коллеги из других регионов, когда приходят в художественный музей, очень удивляются этой коллекции. В этом большая заслуга Анетты Яковлевны Басс, которая сохраняла и преумножала коллекцию.

Если говорить о других пространствах, то в Самаре интересно посмотреть на стадион. Можно было бы организовать экскурсию на «Солидарность Самара Арену».

Расскажите про музей рока, который собираются открыть в Самаре.

- Мы надеемся, что этот частный музей откроется в ближайшее время. Когда он откроется, получится очень красивый кластер: фабрика-кухня, планетарий, «Самара Космическая» и музей рока – это место может стать центром притяжения туристов, кроме исторической части города.