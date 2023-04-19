«Испортят воду в колодцах»: жителей поселка под Самарой встревожило строительство полигона для нефтешламов

Жители поселка встревожены планами по строительству площадки для утилизации буровых отходов. Фоот: предоставлено "Комсомолке"

Каждый день на большом участке около села Новосемейкино шумит техника, экскаваторы копают землю, суетятся рабочие. Совсем скоро здесь должна появиться технологическая площадка по утилизации отходов бурения – нефтешламов. Местные жители такой перспективой крайне встревожены: земля для подобного объекта здесь не предназначена, и люди опасаются, что нефтесодержащие отходы могут оказаться в их колодцах. Жители уже написали заявления властям и в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности.

Два миллиметра защитной пленки

Речь идет о сооружении технологической площадки по утилизации отходов бурения. Строить ее взялось ООО «Меркурий». Судя по рабочему проекту (имеется в распоряжении редакции - прим.ред.), на участке предполагается разместить несколько объектов: три открытых амбара без крыш и навесов двухметровой глубины и размерами 10х10 метров, площадку для сбора ТКО, карту для приема отходов, карту готовой продукции и пруд-отстойник, а также административное здание.

- На данной территории планируется утилизировать нефтесодержащие отходы и отходы бурения с получением рекультивационного и строительного материала Я-1, - говорится в рабочем проекте. – Проектная мощность объекта составляет около 550 тысяч кубометров в год по принятому сырью.

Предполагается, что на производственную базу будут поступать грунты, почвы и пески, загрязненные нефтью и нефтепродуктами, нефтесодержащие шламы, буровой шлам и раствор и иные отходы сферы добычи нефти и газа. Из них будут получать строительный материал. Для этого исходное сырье (например, буровой шлам) самосвалы выгружают на подготовленную карту, в него добавляют компоненты смеси по утвержденному рецепту и перемешивают экскаватором. Потом готовая смесь бульдозером отгружается обратно в самосвалы.

Работа на площадке кипит. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- С целью обеспечения защиты почвы, грунтов, поверхностных и подземных вод от пыли и возможных протечек эксплуатационных жидкостей стыки плит или деформационные швы гидроизолируются. В качестве фильтрационного экрана используются глина и/или геомембрана (пленка) толщиной 0,5-2 мм, возможно полное бетонирование площадки, - говорится в документах

«Боимся, что нефтешламы потекут в колодцы»

Для жителей поселка Новосемейкино масштабная стройка, развернувшаяся у них под боком, стала большой неожиданностью. Просто однажды в начале весны на поле рядом с поселком появилась техника и рабочие.

- Этот участок находится в непосредственной близости от поселка – до границы Новосемейкино 410 метров, до жилой пятиэтажки – 1070 метров, до поселка Звездный – 1000 метров. Работы на участке начались после 3 марта – сразу как фирма выкупила участок земли, - рассказала журналисту «КП-Самара» местная жительница, член Общественного совета Новосемейкино Ольга Горшкова. – И с тех пор работы идут ежедневно – уже видны очертания квадратов 10х10 метров для размещения нефтешламовых амбаров. Мы попытались выйти на связь с этими бизнесменами, 10 марта у нас прошла встреча, на которой присутствовали замглавы администрации, специалист по земельным вопросам, председатель и члены Общественного совета и Собрания Представителей Новосемейкино. Представители ООО «Меркурий» рассказали нам, что документов на строительство технологической площадки по утилизации отходов бурения у них нет, однако они «находятся в процессе оформления». Мы крайне обеспокоены перспективой такого строительства и возражаем против него – ведь весь поселок пьет артезианскую воды. А с учетом того, что Новосемейкино расположено на карстовых пустотах, есть большой риск, что составные нефтешламов будут туда «стекать» и в результате все окажется в наших колодцах, в скважинах с артезинской водой. Кроме того, нефтеотходы имеют специфический запах сероводорода. Увеличится пожароопасность на площадке. Мы убеждены, что такие площадки необходимо размещать вдали от населенных пунктов.

Местные жители уверены: строить площадку для утилизации нефтяных отходов нужно дальше от жилых домов

«Строить будут рядом с лесом»

Согласно данным публичной кадастровой карты, участок относится зоне П1-5, к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» и имеет разрешенное использование «Для размещения производственной базы». В то время как основной вид деятельности ООО «Меркурий» по ОКВЭД – «хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки». А среди разрешенных видов использования промышленной зоны П1-5 обращения с нефтяными отходами не предусмотрено.

- По документам, с которыми нам дали ознакомиться, строить объект собираются на месте лесного массива либо в его непосредственной близости, - рассказывает депутат собрания представителей Татьяна Шенцева. - При этом документов о согласовании проведения работ и строительства инфраструктуры с Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования нам не предоставили.

Люди всерьез опасаются за свой поселок. Жители Новосемейкино отправили заявления в полицию, прокуратуру, минлесхоз и Росприроднадзор с просьбой проверить, соблюдают ли коммерсанты закон.

- 18 апреля прошло совместное заседание депутатов Собрания представителей и администрации по данному вопросу. Однако выяснилось, что ответы из ведомств пока не получены, все ждут комментариев контролирующих органов. Представитель департамента внутренней политики заверил нас, что профильные ведомства получили сообщения, они их прорабатывают, разбираются, - рассказала Татьяна Шенцева.

Редакция «КП-Самара» направила официальный запрос властям с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ не был получен.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.